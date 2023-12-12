Baza: Навального привезли в Москву для нового следствия

По данным Telegram-канала Baza, Алексей Навальный мог быть доставлен в Москву для следствия по делу о вандализме. Издание указывает, что это предварительная информация, которая не подтверждена официально.

По данным Telegram-канала Baza , российского оппозиционного политика Алексея Навального, отбывающего длительный срок лишения свободы, могли перевезти из ИК-6 в Мелехово Владимирской области в Москву для проведения следственных действий по новому уголовному делу о вандализме. По этому делу, о возбуждении которого сам Навальный сообщил 1 декабря, ему грозит лишение свободы на строк до трех лет, пишет канал во вторник, 12 декабря, со ссылкой на собственные источники.

Другие источники Baza "подтверждают информацию об этапировании, но в свою очередь сообщают, что Москва "может не являться конечным пунктом этапирования", отмечается далее.

Соратники Навального не знают, где он находится

Ранее соратники Навального сообщили, что не могут с ним связаться уже шесть дней, а сотрудники исправительной колонии №6 (ИК-6) во Владимирской области заявили, что Навальный там "больше не числится". Никакой подтвержденной информации о том, где он может находиться сейчас, нет.

Сторонники оппозиционного политика запустили в соцсетях хештег #ГдеНавальный, а депутаты Европейского парламента требуют призвать Россию к ответу. Так, бывший премьер-министр Бельгии, а ныне председатель фракции либералов и демократов в Парламенте ЕС Ги Верхофстадт призвал верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля "незамедлительно попросить разъяснений от России". "Навальный - не просто политический заключенный, но и лауреат премии Сахарова. Наш долг сохранить его и его дело живыми!" - написал евродепутат в соцсети Х.

В Вашингтоне также выразили глубокую обеспокоенность в связи с сообщениями об исчезновении Навального. "Его следует немедленно освободить. Более того, он никогда не должен был попадать в тюрьму", - заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.

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