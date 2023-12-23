"Гражданская инициатива" выдвинула кандидата на выборы

Борис Надеждин подаст заявление о регистрации своей кандидатуры 25 декабря. Кандидату в президенты лучше выдвигаться от зарегистрированной партии, чтобы уменьшить порог подписей для участия в выборах с 300 до 100 тысяч.

Съезд партии "Гражданская инициатива" в субботу, 23 декабря, выдвинул подмосковного депутата Бориса Надеждина кандидатом на выборах президента России. На этом съезде сам Надеждин также вступил в партию "Гражданская инициатива", сообщается в Telegram-канале партии.

В бюллетень для голосования был внесен только один кандидат. Всего проголосовали 60 делегатов. Голосование было тайным и закрытым. Борис Надеждин подаст заявление о регистрации своей кандидатуры 25 декабря. Кандидату в президенты лучше выдвигаться от официально зарегистрированной партии, чтобы уменьшить порог подписей для участия в выборах с 300 тысяч до 100 тысяч.

Борису Надеждину 60 лет. Он кандидат физико-математических наук. Основал кафедру права МФТИ, возглавлял ее до 2016 года. Был помощником тогдашнего премьер-министра Сергея Кириенко.

Другие кандидаты на выборах президента РФ

В этот же день консервативная партия "Российский общенародный союз" решила выдвинуть на предстоящие выборы кандидатуру своего председателя Сергея Бабурина. Сам политик заявил, что предложил кандидатуру муфтия Москвы Анара Рамазанова, однако участники съезда приняли иное решение. Бабурин участвовал в выборах главы государства в 2018 году и занял последнее место с 0,65 процента голосов.

Съезд КПРФ 23 декабря выдвинул в качестве кандидата на президентский пост 75-летнего Николая Харитонова. Фракция ЛПДР своим кандидатом выбрала лидера партии Леонида Слуцкого. 18 декабря документы для участия в выборах в ЦИК подал действующий президент Владимир Путин.

23 декабря также стало известно, что ЦИК не допустил журналистку Екатерину Дунцову к сбору подписей на выборы по формальным причинам. Голосование на президентских выборах впервые пройдет в течение трех дней - с 15 по 17 марта 2024 года.

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