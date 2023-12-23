Николай Харитонов выдвинут в президенты России от КПРФ

Кандидатуру 75-летнего политика поддержало большинство делегатов съезда КПРФ. Николай Харитонов уже участвовал в выборах президента в 2004 году.

Съезд Коммунистической партии Российской Федерации в субботу, 23 декабря, выдвинул ее представителя Николая Харитонова кандидатом в президенты страны. В голосовании участвовали 188 делегатов, из которых 175 поддержали единственную в бюллетене кандидатуру Харитонова.

Зюганов: Харитонов способствует прочным связям с Китаем и КНДР

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов подчеркнул, что его 75-летний соратник "блестяще знает страну". Харитонов "делает все для того, чтобы мы укрепляли связи и с Китаем, и с Вьетнамом, и с КНДР", добавил Зюганов.

Николай Харитонов уже участвовал в выборах главы государства в 2004 году. Тогда политик заручился поддержкой 13,69 процента проголосовавших. По мнению представителя КПРФ, обнародованные коммунистами в 2004 году "программные заявления о социальной справедливости не находят себе места в повседневной жизни граждан".

Три дня на выборы президента

Президентские выборы в России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Действующий глава государства Владимир Путин идет на выборы "самовыдвиженцем".

От Либерально-демократической партии России кандидатом на высший государственный пост выдвинут ее лидер Леонид Слуцкий. Кроме того, желание участвовать в выборах изъявили экс-депутат Госдумы Борис Надеждин и находящийся в СИЗО бывший военный лидер пророссийских сепаратистов в Донецке Игорь Стрелков (Гиркин).

Явлинский решил не участвовать в выборах

Между тем бывший председатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский отказался выдвигать свою кандидатуру на выборах главы государства. В поддержку его выдвижения было собрано около 1,3 миллиона подписей, объяснил пресс-секретарь политика Игорь Яковлев. Сам Явлинский ранее считал необходимом собрать не менее 10 млн подписей для решения баллотироваться.

ЦИК не допустил Екатерину Дунцову к сбору подписей на выборы

В середине ноября о намерении баллотироваться в президенты России заявила журналистка из Ржева Екатерина Дунцова. Свою позицию уроженка Красноярска объяснила тем, что "последние десять лет страна движется в неверном направлении: курс взят не на развитие, а на саморазрушение". Дунцова выступает за прекращение боевых действий, демократические реформы, освобождение политических заключенных.

Центральная избирательная комиссия не допустила Дунцову к сбору подписей в поддержку самовыдвижения. По версии ЦИК, в документах Дунцовой обнаружено более ста ошибок и по этой причине ее инициативная группа не может быть зарегистрирована. Дунцова намерена обжаловать решение Центризбиркома в Верховном суде РФ.

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