ЦИК не допустил Екатерину Дунцову к сбору подписей на выборы

Центральная избирательная комиссия России не допустила журналистку Екатерину Дунцову из Ржева к сбору подписей в поддержку самовыдвижения на пост президента РФ. Об этом сообщил в субботу, 23 декабря, Telegram-канал Ateo Breaking, который ведет доверенное лицо Дунцовой.

По утверждению ЦИК, в документах Дунцовой обнаружено более ста ошибок и по этой причине ее инициативная группа не может быть зарегистрирована. В качестве одного из примеров ошибок указано, что в одном из документов вместо отчества "Валерьевна" написано "Валериевна". Кроме того, как заявляет ЦИК, нотариус, который заверял документы, допустил ошибки, в частности указал ошибочный номер паспорта организатора собрания инициативной группы.

О том, что она собирается баллотироваться в президенты России, Дунцова объявила 16 ноября. Свое решение она объяснила тем, что "последние десять лет страна движется в неверном направлении: курс взят не на развитие, а на саморазрушение".

20 декабря она подала в Центральную избирательную комиссию документы для регистрации своей инициативной группы. Центризбирком должен был рассмотреть пакет документов и вынести решение в течение 5 дней. Оснований для отказа в регистрации нет, указывала Дунцова. Вместе с тем она заявила, что в случае отказа инициативная группа не сможет провести повторное собрание.

Вскоре после того, как Екатерина Дунцова заявила о намерении баллотироваться в президенты, ее вызвали в прокуратуру. К нотариусу, заверившему протокол о регистрации инициативной группы Дунцовой, пришли проверяющие из министерства юстиции России.

Трехдневные выборы президента

Президентские выборы в России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Действующий глава государства Владимир Путин идет на выборы "самовыдвиженцем".

От Либерально-демократической партии России кандидатом на высший государственный пост выдвинут ее лидер Леонид Слуцкий, в КПРФ поддержали выдвижение в президенты от коммунистов Николая Харитонова. Кроме того, о намерении участвовать в выборах уже заявили экс-депутат Госдумы Борис Надеждин и находящийся в СИЗО бывший военный лидер пророссийских сепаратистов в Донецке Игорь Стрелков (Гиркин).

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