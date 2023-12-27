Суд отклонил иск Дунцовой к ЦИК РФ о недопуске к выборам

Верховный суд РФ в среду, 27 декабря, отклонил иск журналистки из Ржева Екатерины Дунцовой к Центральной избирательной комиссии России, отказавшей ей в регистрации инициативной группы по сбору подписей в поддержку самовыдвижения на пост президента РФ. Ранее, в понедельник, 25 декабря, она опротестовала решение ЦИК.

23 декабря Центризбирком не допустил Дунцову к сбору подписей, объяснив это выявленными в документах ошибками. При этом ЦИК подтверждает свои доводы "исключительно докладной запиской - использование такого документа законом в принципе не предусмотрено, так что в основу решения положен быть он не может", указала Дунцова.

"Устно озвученные ЦИК заявления об ошибках в данных избирателей тоже едва ли обоснованы. Более того, в постановлении об отказе они перечислены, но не конкретизированы и в основу решения не положены", - добавила журналистка. По ее словам, проверка данных членов группы избирателей находится в ведении нотариуса, а ЦИК не обладает полномочиями по такой процедуре.

За демократические реформы и освобождение политзаключенных

Уроженка Красноярска Екатерина Дунцова - журналистка и координатор добровольческого поисково-спасательного отряда, работала депутатом Ржевской городской думы. Женщина объяснила свое намерение выдвинуться на пост президента тем, что "последние десять лет страна движется в неверном направлении: курс взят не на развитие, а на саморазрушение". Дунцова выступает за прекращение боевых действий, демократические реформы, освобождение политических заключенных.

Три дня на выборы президента

Президентские выборы в России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Действующий глава государства Владимир Путин идет на выборы "самовыдвиженцем". От Либерально-демократической партии России кандидатом на высший государственный пост выдвинут ее лидер Леонид Слуцкий, от КПРФ - Николай Харитонов, от "Гражданской инициативы" - подмосковный депутат Борис Надеждин, от "Новых людей" - вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

Консервативная партия "Российский общенародный союз" решила выдвинуть на предстоящие выборы президента РФ кандидатуру своего председателя Сергея Бабурина. Кроме того, в Москве прошло собрание по выдвижению бывшего военного лидера пророссийских сепаратистов в Донецке Игоря Стрелкова (Гиркина). Инициативная группа собрала 566 подписей участников собрания, однако нотариусы для заверения не приехали.

Смотрите также: