Русские - не пуритане: Троицкий о реакции на голую вечеринку

Почему "голая" вечеринка, устроенная блогером Анастасией Ивлеевой в клубе "Мутабор", вызвала такой скандал в России и последовавшую за ним волну извинений звезд шоу-бизнеса, принявших в ней участие, рассказал в интервью DW музыкальный критик Артемий Троицкий, призанный в России "иностранным агентом"и с 2014 года живущий в Таллинне, где он занимается преподавательской деятельностью.

DW: Как вам кажется, в какой момент эта история, которая касается исключительно желтой прессы, попала на федеральные телеканалы? Почему это стало важно для российской власти?

Артемий Троицкий: Я думаю, что причин две, и обе вполне очевидны. Первое - это то, что идет общее закручивание гаек в путинской России. Она уже окончательно превратилась в фашистское государство. И это надо понимать. В связи с этим следуют репрессии не только политического характера, но и идеологического, и морального. И к этому не все находящиеся в России еще привыкли. То есть, до сих пор многие думают, что если они не занимаются политикой, если они никак не высказываются против войны, против режима, то все у них будет в порядке. Вот, оказывается, нет. Теперь этого уже мало.

Артемий Троицкий (2012 год) Фото: DW

А вторая причина - это выборы. Выборы, которые, естественно, абсолютно предрешены в современной России. Понятно, что Путину нарисуют столько процентов, сколько захотят, но, тем не менее, перед выборами очень хочется представить Владимира Путина сильным лидером. И в глазах консервативной российской публики, то есть, такого главного ядра путинского электората, такого рода события, как всякие голые вечеринки, какие-то там нетрадиционные сексуальные отношения и так далее, это все для них страшная бяка. Поэтому Владимир Путин хочет, помимо всего прочего, изобразить себя и борцом за нравственность, с одной стороны. И с другой стороны - надо понимать, что весь этот бомонд, всю эту элиту не любит такое глубинное российское население. То есть, они их считают слишком богатыми, слишком аморальными и вообще зарвавшимся. Соответственно, точно так же, как все популисты любят разоблачать олигархов, богатеев и так далее. Значит, народ должен возрадоваться тому, что все эти грязные, аморальные, элитарные отбросы настигает кара. Так что, да, это все, конечно, имеет очень демагогическую подоплеку.

- Вы говорите, что это сигнал для тех, кто отмалчивается. Но в случае извиняющихся звезд - и Киркоров высказывался за войну, и Лолита тоже однозначно поддерживала российские войска - получается, что даже если ты едешь в зону "СВО" и там выступаешь, и так далее, все равно за тобой придут? То есть, недостаточно даже того, что ты высказался о своей лояльности. Даже это от репрессий не удерживает?

- Нет. Я думаю, что тут имеются просто разные степени, разные градации лояльности. Потому что одно дело - какие-то фанатичные люди, типа Чичериной, Машкова, Никиты Михалкова и так далее, которые высказываются на эти темы регулярно, которые посещают оккупированные области Украины. А другое дело - более или менее нейтральные, попсовые люди, вроде того же Киркорова, которые сугубо для острастки говорят, что они поддерживают линию партии и правительства, но на самом деле особой рьяностью не отличаются. Но вот, значит, надо их подстегнуть.

- Вы говорите, что массовая аудитория сейчас злорадно будет ожидать расправы. Но у Киркорова, Ивлеевой, Лолиты действительно гигантская аудитория, много поклонников - все эти люди разве не разочаруются сейчас, во время предвыборной кампании, в системе, которая, наоборот, пришла за их любимцами?

- Я думаю, что, конечно, определенный риск есть. Я думаю, что эти репрессии, конечно, до некоторой степени - палка о двух концах. Но иногда эта палка работает больше в сторону властей, а иногда она эти власти бьет по лбу. Скажем, случай с Аллой Пугачевой, я считаю, был явной ошибкой властей, потому что Алла Пугачева - это настолько монументальная фигура, что, конечно же, трогать ее было нельзя. И я думаю, что там за это какие-то сотрудники администрации Путина по башке тоже получили.

Что касается Киркорова, это, конечно, очень заметная личность, очень известная личность. Но сказать, что он какой то народный любимец, ну, это под большим вопросом. То есть, понятие известность и реальная популярность они все-таки не вполне идентичны. Потому что есть, скажем, еще один часто упоминаемый через запятую с Киркоровым певец, Николай Басков, который тоже очень известен, потому что он все время в телеящике. Но у него нет хитов. Если бы не телевидение, то никакого Баскова не было бы вообще. Киркоров более продуктивен, чем Басков, и тем не менее.

Что до Насти Ивлеевой, то я думаю, что она представляет тот сегмент российских медиа, и ту часть публики, на которую администрация Путина уже давно махнула рукой, а именно - молодежь, такую современную космополитичную молодежь, модную, в целом прозападную. Эта публика, я думаю, потеряна для Путина. Она потеряна, кстати, и для телевидения. Недавно совсем опубликовали данные, причем ВЦИОМ, то есть, самого прокремлевского социологического сервера, так вот, согласно этим данным, 5% молодежи, всего 5% доверяют информации, поступающей из телевизора. Это, конечно, удручающе низкие цифры для путинского пропагандистского режима. И я думаю, что на эту публику просто махнули рукой.

- Вы были главным редактором "Плейбоя" в России в свое время. Но неужели русские - такие пуритане, что сейчас, в 2023 году, внезапно возник такой скандал - увидеть якобы "голую" вечеринку?

- Да нет, русские - отнюдь не пуритане. Россия в сексуальном отношении - кстати, бывший СССР тоже - был крайне распущенной страной. А сейчас, я думаю, сексуальная распущенность развилась еще в некоторой степени и поднялась на некоторые высоты. Известно, что когда в стране плохо, когда депрессивная ситуация, когда и с экономической, и с политической, и с идеологической, с любой точки зрения дела идут плохо и на сердце тревожно, то самый дешевый способ - каким-то образом отвлечься от этого, это именно секс. Поэтому я не сомневаюсь, я, естественно, не читал никакой статистики по этому поводу, но я абсолютно уверен, что в современной России всевозможные порносайты и тому подобные вещи сейчас чувствуют себя максимально хорошо. Недавно совсем опять же прочел какую-то смешную штуку, что в Москве на Волгоградском проспекте была проведена облава в публичной сауне, где происходила оргия, и было задержано там 30 с лишним человек, все голые. Так что нет, россияне - не пуритане, отнюдь. Но при этом, опять же, тут расчет на эту консервативную публику, на то, чтобы задобрить тех, кто считает, что, может быть, Путин недостаточно жесток в военном плане, недостаточно фундаментален в плане защиты традиционных ценностей, и так далее. То есть, это, в первую очередь, люди старше 50, старше 60 лет - это существенная часть населения России.

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