Провайдер заблокировал сайт Филиппа Киркорова

Причину блокировки сайта Киркорова может увидеть только администратор сайта в своей панели управления, а также в письме, отправленном ему на почту, говорится в сообщении об ошибке.

Официальный сайт российского певца Филиппа Киркорова заблокирован его провайдером - компанией "Спринтхост". При попытке открыть страницу по адресу kirkorov.ru в среду, 28 декабря, появлялось уведомление: "Ошибка 4030. Сайт заблокирован. Пожалуйста, зайдите позднее". Пресс-секретарь артиста Екатерина Успенская заявила ТАСС, что не знает причин блокировки и что она уже обратилась в техподдержку.

Согласно данным веб-архива, 26 декабря сайт Киркорова был доступен к просмотру. В уведомлении провайдера указано, что причину блокировки страницы может увидеть только ее администратор в своей панели управления, а также в письме, отправленном ему на почту. В составляемом Роскомнадзором едином реестре запрещенных доменных имен сайт Киркорова пока отсутствует, то есть ведомство его не блокирует.

"Голая вечеринка" и ее последствия

Филипп Киркоров 21 декабря принял участие в вечеринке с дресс-кодом almost naked ("почти голый"), организованной блогером Анастасией Ивлеевой. На мероприятие в московском клубе Mutabor пришли также Дмитрий Билан, Лолита, Джиган, Глюкоза, рэпер Vacio, журналистки Ксения Собчак и Саша Сулим, блогеры Алена Водонаева, Оксана Самойлова и другие российские знаменитости.

Фотоснимки и видеозаписи с этого мероприятия вызвали в России волну возмущения провластных активистов. В некоторых кадрах Роскомнадзор усмотрел признаки так называемой "пропаганды ЛГБТ". Клуб Mutabor, где Ивлеева устроила "голую вечеринку", опечатали на месяц. Власти утверждают, что после проверки полиции и Роспотребнадзора выяснилось, что часть алкогольной продукции продавалась там без лицензии. Самой Ивлеевой после мероприятия заинтересовались налоговые органы. Кроме того, против Анастасии Ивлеевой подан иск на 1 млрд рублей, от нее требуют отправить деньги в пользу российских военнослужащих, воюющих против Украины.

Киркоров 26 декабря извинился за участие в мероприятии, заявив, что он "зашел не в ту дверь" и что "не знал о характере событий", но, поняв, якобы быстро ушел оттуда. Тем не менее, записи с его участием удалили из новогодних шоу на российских телеканалах, а также из постера новогодней комедии "Иван Васильевич меняет все". Извинения принесли и другие участники вечеринки. Тем временем многие российские ТВ-каналы, а также другие медиа- и рекламные компании заморозили контракты с этими артистами.

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