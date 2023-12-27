Суд счел "голую вечеринку" пропагандой нетрадиционного секса

В постановлении суда говорится, что "голая вечеринка" была направлена на "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений". Ее организатор Анастасия Ивлеева сравнила происходящее вокруг мероприятия с "прилюдной казнью".

Лефортовский суд Москвы признал, что "голая вечеринка", устроенная телеведущей и блогером Анастасией Ивлеевой в ночном клубе "Мутабор" с участием звезд российского шоу-бизнеса, была направлена на "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений". Об этом говорится в судебном решении по делу рэпера Николая Васильева (Vacio), арестованного на 15 суток за участие в этом мероприятии, передает ТАСС в среду, 27 декабря.

В постановлении суда указывается, что "пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений" этой тематической вечеринки была выражена "в распространении информации, направленной на формирование нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений с применением средств массовой информации сетей интернет".

Рэпер Васильев (Vacio) был признан виновным в административном правонарушении по соответствующей статье КоАП РФ за публикации в Telegram-каналах, также направленных, как утверждается, на "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений", и оштрафован на 200 тысяч рублей.

Ивлеева просит дать ей второй шанс

Организовавшая нашумевшую вечеринку актриса и блогер Анастасия Ивлеева опубликовала в Instagram видеообращение, в котором сравнила нынешнюю ситуацию с публичной казнью и попросила подписчиков дать ей второй шанс. "Говорят, Россия умеет прощать. Если это так, я бы очень хотела попросить второй шанс у вас, у народа, а если нет, то прилюдную казнь никто не отменял. В принципе, что, наверное, сейчас уже происходит, но я не буду уворачиваться и готова к любым исходам", - сказала она.

По мнению Ивлеевой, никто из участников прошедшего 21 декабря мероприятия не заслуживает тех наказаний, с которыми они сталкиваются. "Я приношу глубочайшие извинения артистам. Мне больно осознавать, что все попали под общую гребенку и происходят отмены, происходят расторжения", - указала актриса, назвав неверным формат, выбранный для презентации своего "арт-проекта".

Накануне стало известно, что в Хамовнический суд Москвы поступил коллективный иск к Анастасии Ивлеевой на 1 млрд рублей из-за организованной ей вечеринки, на которой действовал дресс-код almost naked ("почти голый"). По данным РИА "Новости", истцы добиваются компенсации морального вреда.

По сведениям главы "Лиги безопасного интернета" Екатерины Мизулиной, проверкой Ивлеевой занялась налоговая служба. "И она имеет все шансы завершиться возбуждением уголовного дела", - написала Мизулина в Telegram.

После "почти голой вечеринки" ряд ее участников опубликовали обращения с оправданиями за участие в мероприятии, среди них Дмитрий Билан, Филипп Киркоров, Ксения Собчак и Лолита Милявская.

Смотрите также: