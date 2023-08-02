Мизулина написала донос на актера Панина за интервью Собчак

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина попросила Следственный комитет (СК) РФ провести проверку в связи с интервью актера театра и кино Алексея Панина журналистке Ксении Собчак. Об этом сообщает сама Мизулина в Telegram в среду, 2 августа.

"В интервью Панин публично призывает к развалу России, убийству Президента России Владимира Путина. Букет его высказываний подпадает под ряд составов преступлений", - говорится в ее посте. Ответственность за публикацию может понести и распространитель интервью, добавила инициатор доноса.

Претензии Мизулиной связаны, в частности, с показом в ходе интервью скриншота публикации Панина в соцсетях в октябре 2022 года на тему взрыва на Крымском мосту, который российские власти классифицировали как теракт. Из-за этой публикации 3 мая против Панина в РФ было возбуждено дело о публичном оправдании терроризма. 22 мая 2023 года в связи с этим делом актера объявили в розыск. С 2020 года Панин живет за пределами России.

Собчак о доносе Мизулиной

Ксения Собчак прокомментировала пост Мизулиной об обращении в СК РФ так: "Екатерина, ну что вы. Мое дело как журналиста - раскрыть полностью героя и его взгляды, его мотивацию. Продолжаю настаивать на своем: брать интервью можно / нужно и у маньяков, и у антигероев. Интервью - это не медаль почета, это попытка понять взгляды разных людей".

Тем временем Telegram-канал Shot сообщил , что еще один донос на Панина из-за интервью Собчак написал глава "Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией" (ФПБК) Виталий Бородин. Ранее он уже обращался в СК с просьбами "проверить Аллу Борисовну Пугачеву на предмет оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины", привлечь актрису "Лию Ахеджакову к уголовной ответственности" (в том числе, за госизмену и возбуждение ненависти), а также изучить на предмет возможной дискредитации ВС РФ высказывания лидера группы "Ночные снайперы" Дианы Арбениной, артиста Семена Слепакова, актера Данилы Козловского и певца Валерия Меладзе.

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