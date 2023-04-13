Жалобы и доносы в России: кто эти люди, которые их пишут?
Александра Иванова
21 мин. назад
Пиар, финансовая выгода, сведение счетов - кто и почему в России жалуется властям на возможных нарушителей закона о "фейках" про ВС РФ и других законов, принятых после вторжения в Украину?
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Так называемая "эпидемия доносов" в России, разразившаяся после начала войны в Украине, - феномен, на который обращают внимание многие наблюдатели. Частый повод для обращений в полицию и Роскомнадзор - произошедшие, по мнению бдительных граждан, "случаи дискредитации" ВС РФ или "распространения проукраинской пропаганды".
Большинство при этом ограничиваются единичными обращениями. Как, например, подольский пенсионер Александр П., возмутившийся тем, что одна из учениц городской школы №33 пришла туда в одежде синих и желтых цветов. Или москвичка, пожаловавшаяся на восьмилетнюю одноклассницу дочери, обнаружив в соцсетях ролик, где та мнет рисунок с российским флагом на фоне флага украинского. Но есть и те, кто регулярно считает нужным ставить в известность власти о подобного рода событиях. DW - о таких людях и о том, что ими движет.
Борец с коррупцией Виталий Бородин
Наибольшую активность в этом плане проявляет ранее почти неизвестный глава "Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией" (ФПБК) Виталий Бородин. Он - автор обращений с просьбой "проверить Аллу Борисовну Пугачеву на предмет оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины", привлечь актрису "Лию Ахеджакову к уголовной ответственности" (в том числе, за госизмену и возбуждение ненависти), а также изучить на предмет возможной дискредитации ВС РФ высказывания лидера группы "Ночные снайперы" Дианы Арбениной, артиста Семена Слепакова, актера Данилы Козловского и певца Валерия Меладзе.
В 2021 году Бородин написал жалобу на расследовательское онлайн-издание "Проект", после чего его издателя (американскую компанию Project Media Inc.) признали в России "нежелательной организацией", а ряд сотрудников, в том числе главреда Романа Баданина, внесли в список "иностранных агентов".
39-летний Бородин - уроженец Липецкой области, выпускник военного училища, после которого утроился работать оперативником в уголовный розыск города Ельца. В начале 2009 года стал учредителем компании "Стройинвест". Как выяснило онлайн-издание "Собеседник", по данным системы СПАРК, содержащей информацию о российских компаниях и социально-экономическом состоянии регионов и отраслей в РФ, с 2011 по 2014 годы фирма "Стройинвест" активно участвовала в госзакупках и заработала на них в общей сложности около 160 млн рублей.
В 2015 году Виталий Бородин окончил магистратуру РАНХиГС (кафедра нацбезопасности). Годом позже он вошел в руководство "Молодежного антикоррупционного проекта" партии "Единая Россия", в общественный совет при УВД Северо-Западного округа Москвы и в экспертный совет комитета Госдумы по безопасности. В 2016 году также баллотировался в Госдуму как самовыдвиженец, поддерживающий "Единую Россию", но мандата не получил и стал советником главы Ингушетии на общественных началах.
В 2017 году компания "Стройинвест" была ликвидирована по решению арбитражного суда, после чего Бородин основал ФПБК. Из-за схожести этой аббревиатуры с названием организации ФБК оппозиционера Алексея Навального многие считают проект Бородина ее спойлером.
Сегодня Бородин руководит также торговым предприятием из Анапы "Аквакультура-Кубань". По данным онлайн-издания "Важные истории", в декабре 2014 года его мать, пенсионерка Любовь Викторовна Бородина, купила участок площадью 1000 квадратных метров и дом площадью 547,6 квадратных метров в элитном поселке Горки-2 на Рублевке. Судя по фото в соцсетях, в этом доме живет Бородин с женой и двумя детьми.
"Профессиональный неоплачиваемый доносчик"
Россиянка К. за первый год войны в Украине написала "в электронном виде 764 доноса - в органы власти, разные организации (как государственные, так и частные)". Об этом сама женщина рассказала антропологу Александре Архиповой, ставшей осенью 2022 года объектом одной из ее жалоб. По словам ученой, она связалась с доносчицей, и та прислала ей в ответ подробное письмо с разрешением его цитировать. Отрывки из него Архипова опубликовала 12 апреля на своей странице в Facebook.
К. называет себя "профессиональным неоплачиваемым доносчиком", который, в отличие от "доносчика-гражданина", ограничивающегося одним сообщением, пишет их "постоянно", хоть и "без зарплаты". По словам К., каждые два дня она просматривает все видео с Youtube-каналов "Дождя", Радио "Свобода", DW и "Настоящее время" и отмечает выступающих там граждан России, проживающих на территории страны: "Например, преподаватель вуза, который дал комментарий, школьный учитель и т.п.".
"Значение таких доносов, как мои, (...) сравнимо с эффектом от использования подводных лодок для уничтожения судов противника: число потопленных судов противника всегда было незначительно, но страх перед возможной атакой заставлял противника сокращать число рейсов", - рассуждает женщина. Она признает, что ее интерес к написанию доносов "сугубо материален".
"Дело в том, что украинские власти с первых дней твердят про то, что Россия "должна" будет им заплатить "репарации". Московские чиновники себя точно не обидят, а вот с провинции будут собирать "репарации", плюс как в 90-е годы сократят силовые структуры. Это значит в моем городе будет огромная безработица и ее сестра - преступность, так как среди преступников всегда преобладают неработающие. Плюс все резко подорожает. Это значит, что мне придется намного больше работать, чем сегодня, намного хуже питаться", - поясняет К.
Жалобы на коллег
Судя по публикациям в СМИ, нередко жалобы, в том числе от лиц, написаших их многократно, направлены против их коллег по работе. Так, по данным онлайн-журнала "Москвич Mag", 34-летний архитектор Иван Матвеев в 2022 году написал "обращения в полицию и/или прокуратуру" как минимум на трех человек: двух своих бывших работодателей - реставратора церквей Андрея Анисимова и архитектора Сергея Скуратова, а также на своего коллегу по архитектурной и преподавательской деятельности Андрея Киселева.
Как сообщил тогда сам Анисимов, в заявлении, которое Матвеев направил в полицию 29 апреля, говорилось, что он (Андрей Анисимов. - Ред.) "публикует в сети интернет призывы к свержению существующего строя Российской Федерации и иную противоправную информацию". Киселев же рассказал, что Матвеев призвал проверить его "на тему сепаратизма".
"Зачастую люди пишут доносы, решая какие-то свои личные проблемы. Во многих случаях это отголоски борьбы за место под солнцем, за то, каких взглядов люди будут доминировать в том или ином профессиональном сообществе или в конкретной организации. Почему именно сейчас?
Потому что последовавшие за началом спецоперации изменения внутренней политической ситуации говорят людям о том, что нет других путей, а также практически не осталось социальных лифтов. В России и до этого было плохо с ними, а сейчас они совсем закрылись. Почти не осталось ничего другого, кроме как выслужиться перед властями и с их помощью убрать с дороги тех, кто тебе мешает", - прокомментировала это явление журналу социолог Элла Панеях.
Сколько в РФ дел о "фейках" про армию?
С начала российского вторжения в Украину по конец 2022 года в России было возбуждено 180 дел о "фейках" о ВС РФ. Эту статистику Генпрокуратуры России приводит онлайн-издание "Холод" со слов правозащитника Павла Чикова.
По данным Роскомнадзора, в 2022 году число обращений в связи с появлением "противоправной информации в интернете", к которой власти РФ относят и расходящиеся с официальными данными сведения о войне в Украине, составило 133 601.