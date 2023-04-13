Жалобы и доносы в России: кто эти люди, которые их пишут?

Пиар, финансовая выгода, сведение счетов - кто и почему в России жалуется властям на возможных нарушителей закона о "фейках" про ВС РФ и других законов, принятых после вторжения в Украину?

Так называемая "эпидемия доносов" в России, разразившаяся после начала войны в Украине, - феномен, на который обращают внимание многие наблюдатели. Частый повод для обращений в полицию и Роскомнадзор - произошедшие, по мнению бдительных граждан, "случаи дискредитации" ВС РФ или "распространения проукраинской пропаганды".

Большинство при этом ограничиваются единичными обращениями. Как, например, подольский пенсионер Александр П. , возмутившийся тем, что одна из учениц городской школы №33 пришла туда в одежде синих и желтых цветов. Или москвичка, пожаловавшаяся на восьмилетнюю одноклассницу дочери, обнаружив в соцсетях ролик, где та мнет рисунок с российским флагом на фоне флага украинского. Но есть и те, кто регулярно считает нужным ставить в известность власти о подобного рода событиях. DW - о таких людях и о том, что ими движет.

Борец с коррупцией Виталий Бородин

Наибольшую активность в этом плане проявляет ранее почти неизвестный глава "Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией" (ФПБК) Виталий Бородин. Он - автор обращений с просьбой "проверить Аллу Борисовну Пугачеву на предмет оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины", привлечь актрису "Лию Ахеджакову к уголовной ответственности" (в том числе, за госизмену и возбуждение ненависти), а также изучить на предмет возможной дискредитации ВС РФ высказывания лидера группы "Ночные снайперы" Дианы Арбениной, артиста Семена Слепакова, актера Данилы Козловского и певца Валерия Меладзе.

В 2021 году Бородин написал жалобу на расследовательское онлайн-издание "Проект", после чего его издателя (американскую компанию Project Media Inc.) признали в России "нежелательной организацией", а ряд сотрудников, в том числе главреда Романа Баданина, внесли в список "иностранных агентов".

39-летний Бородин - уроженец Липецкой области, выпускник военного училища, после которого утроился работать оперативником в уголовный розыск города Ельца. В начале 2009 года стал учредителем компании "Стройинвест". Как выяснило онлайн-издание "Собеседник" , по данным системы СПАРК, содержащей информацию о российских компаниях и социально-экономическом состоянии регионов и отраслей в РФ, с 2011 по 2014 годы фирма "Стройинвест" активно участвовала в госзакупках и заработала на них в общей сложности около 160 млн рублей.

В 2015 году Виталий Бородин окончил магистратуру РАНХиГС (кафедра нацбезопасности). Годом позже он вошел в руководство "Молодежного антикоррупционного проекта" партии "Единая Россия", в общественный совет при УВД Северо-Западного округа Москвы и в экспертный совет комитета Госдумы по безопасности. В 2016 году также баллотировался в Госдуму как самовыдвиженец, поддерживающий "Единую Россию", но мандата не получил и стал советником главы Ингушетии на общественных началах.

В 2017 году компания "Стройинвест" была ликвидирована по решению арбитражного суда, после чего Бородин основал ФПБК. Из-за схожести этой аббревиатуры с названием организации ФБК оппозиционера Алексея Навального многие считают проект Бородина ее спойлером.

Сегодня Бородин руководит также торговым предприятием из Анапы "Аквакультура-Кубань" . По данным онлайн-издания "Важные истории" , в декабре 2014 года его мать, пенсионерка Любовь Викторовна Бородина, купила участок площадью 1000 квадратных метров и дом площадью 547,6 квадратных метров в элитном поселке Горки-2 на Рублевке. Судя по фото в соцсетях, в этом доме живет Бородин с женой и двумя детьми.

"Профессиональный неоплачиваемый доносчик"

Россиянка К. за первый год войны в Украине написала "в электронном виде 764 доноса - в органы власти, разные организации (как государственные, так и частные)". Об этом сама женщина рассказала антропологу Александре Архиповой, ставшей осенью 2022 года объектом одной из ее жалоб. По словам ученой, она связалась с доносчицей, и та прислала ей в ответ подробное письмо с разрешением его цитировать. Отрывки из него Архипова опубликовала 12 апреля на своей странице в Facebook .

Антрополог Александра Архипова написала своей доносчице - и та ответила Фото: Privat

К. называет себя "профессиональным неоплачиваемым доносчиком", который, в отличие от "доносчика-гражданина", ограничивающегося одним сообщением, пишет их "постоянно", хоть и "без зарплаты". По словам К., каждые два дня она просматривает все видео с Youtube-каналов "Дождя", Радио "Свобода", DW и "Настоящее время" и отмечает выступающих там граждан России, проживающих на территории страны: "Например, преподаватель вуза, который дал комментарий, школьный учитель и т.п.".

"Значение таких доносов, как мои, (...) сравнимо с эффектом от использования подводных лодок для уничтожения судов противника: число потопленных судов противника всегда было незначительно, но страх перед возможной атакой заставлял противника сокращать число рейсов", - рассуждает женщина. Она признает, что ее интерес к написанию доносов "сугубо материален".

"Дело в том, что украинские власти с первых дней твердят про то, что Россия "должна" будет им заплатить "репарации". Московские чиновники себя точно не обидят, а вот с провинции будут собирать "репарации", плюс как в 90-е годы сократят силовые структуры. Это значит в моем городе будет огромная безработица и ее сестра - преступность, так как среди преступников всегда преобладают неработающие. Плюс все резко подорожает. Это значит, что мне придется намного больше работать, чем сегодня, намного хуже питаться", - поясняет К.

Жалобы на коллег

Судя по публикациям в СМИ, нередко жалобы, в том числе от лиц, написаших их многократно, направлены против их коллег по работе. Так, по данным онлайн-журнала "Москвич Mag" , 34-летний архитектор Иван Матвеев в 2022 году написал "обращения в полицию и/или прокуратуру" как минимум на трех человек: двух своих бывших работодателей - реставратора церквей Андрея Анисимова и архитектора Сергея Скуратова, а также на своего коллегу по архитектурной и преподавательской деятельности Андрея Киселева.

Как сообщил тогда сам Анисимов, в заявлении, которое Матвеев направил в полицию 29 апреля, говорилось, что он (Андрей Анисимов. - Ред.) "публикует в сети интернет призывы к свержению существующего строя Российской Федерации и иную противоправную информацию". Киселев же рассказал, что Матвеев призвал проверить его "на тему сепаратизма".

Карикатура на тему доносов в России, март 2022 года

"Зачастую люди пишут доносы, решая какие-то свои личные проблемы. Во многих случаях это отголоски борьбы за место под солнцем, за то, каких взглядов люди будут доминировать в том или ином профессиональном сообществе или в конкретной организации. Почему именно сейчас?

Потому что последовавшие за началом спецоперации изменения внутренней политической ситуации говорят людям о том, что нет других путей, а также практически не осталось социальных лифтов. В России и до этого было плохо с ними, а сейчас они совсем закрылись. Почти не осталось ничего другого, кроме как выслужиться перед властями и с их помощью убрать с дороги тех, кто тебе мешает", - прокомментировала это явление журналу социолог Элла Панеях.

Сколько в РФ дел о "фейках" про армию?

С начала российского вторжения в Украину по конец 2022 года в России было возбуждено 180 дел о "фейках" о ВС РФ. Эту статистику Генпрокуратуры России приводит онлайн-издание "Холод" со слов правозащитника Павла Чикова.

По данным Роскомнадзора, в 2022 году число обращений в связи с появлением "противоправной информации в интернете", к которой власти РФ относят и расходящиеся с официальными данными сведения о войне в Украине, составило 133 601.

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