В Брюсселе хотят заставить РФ заплатить за войну. Как?

На восстановление Украины потребуется 350 миллиардов долларов, прогнозирует Всемирный банк. В то же время в ЕС и странах G7 заморожены активы Центрального банка России на 300 миллиардов евро и активы российских олигархов на 19 миллиардов евро. Можно ли одной суммой покрыть другую?

Не все так просто, ведь львиная доля этих фондов - активы ЦБ РФ. Они государственные, а значит, обладают международным суверенным иммунитетом. Как же заставить Россию заплатить за нанесенный Украине урон? В среду, 7 декабря, на мозговой штурм в Брюсселе собрались политики и эксперты в области юриспруденции.

Конфискации этих средств можно добиться при условии международного уголовного преследования России как государства-агрессора, считают многие участники дискуссии. "Мы можем доказать в суде совершение преступления агрессии, мы можем доказать нанесение ущерба, а главное - эти деньги в наших руках", - говорит инвестор и лоббист "закона Магнитского" Билл Браудер. Он призвал Евросоюз действовать по принципу Парето, согласно которому 20 процентов усилий дают 80 процентов результата, и сконцентрироваться на российских государственных активах.

Политическая воля Запада растет пропорционально преступлениям Путина

Билл Браудер Фото: DW

Да, эти активы защищены международными законами, но законы эволюционируют, говорит Браудер. Возможно, закон об иммунитете больше не должен распространяться на государство, совершившее преступление агрессии, и этого можно добиться. Он привел в пример "акт Магнитского":"Его невозможно было представить себе 13 лет назад, однако сегодня закон работает в 35 странах. Все, что для требуется, - это политическая воля". А она будет расти, по мнению политического активиста, прямо пропорционально количеству и масштабу новых кровавых преступлений Владимира Путина, которые не заставят себя ждать.

В США и Канаде закон позволяет снимать иммунитет с замороженных активов государств, признанных спонсорами терроризма. Депутат Европарламента Андрюс Кубилюс считает возможным добиться того же либо на основании резолюции Европарламента о признании РФ государством-спонсором терроризма, либо в результате специального международного трибунала, который доказал бы, что Россия совершила преступление агрессии в отношении Украины. "Это преступление совершено государством, а значит, должно быть создано правовое пространство для конфискации государственных активов", - заявил он.

Сделать исключение из международного права

Ключ к успеху в такой ситуации - создание исключения из обычного международного права, которое базируется на всеобщей практике, признанной в качестве правовой нормы, настаивает правовед из Германии Паула Райн-Фишер (Paula Rhein-Fischer). Такое узкое исключение позволило бы запретить агрессию и снять суверенный иммунитет с российских госактивов и высших госчиновников и даже предотвратить повторение подобной агрессии, например, в случае с Китаем и Тайванем. Как? Конфискация российских активов в ЕС и G7 стала бы прецедентом и могла бы остановить Китай, также располагающий гигантскими активами в этих странах.

Необходимо сформулировать общее предложение, объединить усилия и повторять его снова и снова, настаивает Билл Браудер. К тому же, "Запад уже подустал платить Украине", констатировал он, приводя в пример заявления американских и венгерских политиков, стремящихся заблокировать помощь Украине. "С моральной и финансовой точки зрения совершенно справедливо, что платить должна Россия", - подчеркнул инвестор.

Фото: Mikhail Tereshchenko/TASS/dpa/picture alliance

До сих пор из замороженных российских активов конфисковано не было ничего, сообщил представитель Еврокомиссии, и неизвестно, сколько из них в принципе может быть конфисковано. При этом, по данным украинских властей, дефицит бюджета в стране достиг 40 миллиардов долларов, и деньги Украине нужны уже сейчас. Среди конкретных возможностей, предложенных на встрече, были процедура конфискации необъяснимого благосостояния и конфискация имущества вне зависимости от судебного приговора в отношении его владельца - при наличии доказательств криминального происхождения активов, даже на заочных процессах. Но такие юридические принципы можно применить только к активам олигархов.

Что касается активов ЦБ РФ, то их, с точки зрения Еврокомиссии, можно только передать в инвестфонд, активно вкладывать, а извлеченную прибыль передавать Украине для восстановления. Сами же 300 млрд евро по закону принадлежат российскому государству, поэтому подлежат возврату и даже с процентами с учетом инфляции.

Куда уйдут 300 млрд активов ЦБ РФ

Условия возврата этих средств также обсуждались за круглым столом в Брюсселе. У Еврокомиссии пока нет четкого представления о том, что должна сделать Россия, чтобы вернуть себе эти средства. Среди предложенных вариантов – либо использовать их как рычаг, чтобы усадить Москву за стол переговоров с Киевом для подписания мирного договора, либо в качестве средств для выплаты репараций Украине.

Киев выдвинул свое предложение: пока Евросоюз разбирается с правовыми механизмами, необходимо создать реестр повреждений, нанесенных Россией в Украине, комиссию по претензиям и определить масштаб ущерба на основе доказательств. "Мы исходим из того, что Россия не намерена добровольно компенсировать ущерб, но со временем ситуация может измениться, - сказал советник офиса президента Украины Маркиян Ключковский. - В любом случае, у России нет альтернативы, ей придется заплатить, а Украина не остановится, пока не восторжествует справедливость".

Создать оперативную группу прокуроров, которая работала бы над расследованием преступлений, совершенных Россией в Украине, предложила глава антикоррупционной прокуратуры Молдовы Вероника Драгалин. Раньше она занимала должность зампрокурора США в Департаменте по борьбе с госкоррупцией в Центральном округе Калифорнии и привела в пример подобную оперативную группу, созданную для расследования попытки штурма Капитолия в США 6 января 2021 года. Группа прокуроров рассматривала сотни дел, связанных с этим событием, - точно так же количество и масштаб преступлений России в Украине требуют множества рук, указала юрист.

Следующими шагами должны быть тщательное исследование правовых возможностей и серых зон, сбор доказательств и мощная политическая инициатива, договорились участники круглого стола. Они убеждены, что Россия должна ответить за свои преступления в Украине перед законом и заплатить по счетам, чтобы были восстановлены справедливость, международный порядок и предотвращено повторение агрессии в мире.

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