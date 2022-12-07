В Брюсселе хотят заставить РФ заплатить за войну. Как?
Ксения Польская Брюссель
1 ч. назад
Можно ли легально конфисковать у России 300 млрд евро замороженных государственных активов плюс активы олигархов? Это сложно, но возможно, считают эксперты. Некоторые даже предлагают изменить законы.
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На восстановление Украины потребуется 350 миллиардов долларов, прогнозирует Всемирный банк. В то же время в ЕС и странах G7 заморожены активы Центрального банка России на 300 миллиардов евро и активы российских олигархов на 19 миллиардов евро. Можно ли одной суммой покрыть другую?
Не все так просто, ведь львиная доля этих фондов - активы ЦБ РФ. Они государственные, а значит, обладают международным суверенным иммунитетом. Как же заставить Россию заплатить за нанесенный Украине урон? В среду, 7 декабря, на мозговой штурм в Брюсселе собрались политики и эксперты в области юриспруденции.
Конфискации этих средств можно добиться при условии международного уголовного преследования России как государства-агрессора, считают многие участники дискуссии. "Мы можем доказать в суде совершение преступления агрессии, мы можем доказать нанесение ущерба, а главное - эти деньги в наших руках", - говорит инвестор и лоббист "закона Магнитского"Билл Браудер. Он призвал Евросоюз действовать по принципу Парето, согласно которому 20 процентов усилий дают 80 процентов результата, и сконцентрироваться на российских государственных активах.
Политическая воля Запада растет пропорционально преступлениям Путина
Да, эти активы защищены международными законами, но законы эволюционируют, говорит Браудер. Возможно, закон об иммунитете больше не должен распространяться на государство, совершившее преступление агрессии, и этого можно добиться. Он привел в пример "акт Магнитского":"Его невозможно было представить себе 13 лет назад, однако сегодня закон работает в 35 странах. Все, что для требуется, - это политическая воля". А она будет расти, по мнению политического активиста, прямо пропорционально количеству и масштабу новых кровавых преступлений Владимира Путина, которые не заставят себя ждать.
В США и Канаде закон позволяет снимать иммунитет с замороженных активов государств, признанных спонсорами терроризма. Депутат Европарламента Андрюс Кубилюс считает возможным добиться того же либо на основании резолюции Европарламента о признании РФ государством-спонсором терроризма, либо в результате специального международного трибунала, который доказал бы, что Россия совершила преступление агрессии в отношении Украины. "Это преступление совершено государством, а значит, должно быть создано правовое пространство для конфискации государственных активов", - заявил он.
Сделать исключение из международного права
Ключ к успеху в такой ситуации - создание исключения из обычного международного права, которое базируется на всеобщей практике, признанной в качестве правовой нормы, настаивает правовед из Германии Паула Райн-Фишер (Paula Rhein-Fischer). Такое узкое исключение позволило бы запретить агрессию и снять суверенный иммунитет с российских госактивов и высших госчиновников и даже предотвратить повторение подобной агрессии, например, в случае с Китаем и Тайванем. Как? Конфискация российских активов в ЕС и G7 стала бы прецедентом и могла бы остановить Китай, также располагающий гигантскими активами в этих странах.
Необходимо сформулировать общее предложение, объединить усилия и повторять его снова и снова, настаивает Билл Браудер. К тому же, "Запад уже подустал платить Украине", констатировал он, приводя в пример заявления американских и венгерских политиков, стремящихся заблокировать помощь Украине. "С моральной и финансовой точки зрения совершенно справедливо, что платить должна Россия", - подчеркнул инвестор.
До сих пор из замороженных российских активов конфисковано не было ничего, сообщил представитель Еврокомиссии, и неизвестно, сколько из них в принципе может быть конфисковано. При этом, по данным украинских властей, дефицит бюджета в стране достиг 40 миллиардов долларов, и деньги Украине нужны уже сейчас. Среди конкретных возможностей, предложенных на встрече, были процедура конфискации необъяснимого благосостояния и конфискация имущества вне зависимости от судебного приговора в отношении его владельца - при наличии доказательств криминального происхождения активов, даже на заочных процессах. Но такие юридические принципы можно применить только к активам олигархов.
Что касается активов ЦБ РФ, то их, с точки зрения Еврокомиссии, можно только передать в инвестфонд, активно вкладывать, а извлеченную прибыль передавать Украине для восстановления. Сами же 300 млрд евро по закону принадлежат российскому государству, поэтому подлежат возврату и даже с процентами с учетом инфляции.
Куда уйдут 300 млрд активов ЦБ РФ
Условия возврата этих средств также обсуждались за круглым столом в Брюсселе. У Еврокомиссии пока нет четкого представления о том, что должна сделать Россия, чтобы вернуть себе эти средства. Среди предложенных вариантов – либо использовать их как рычаг, чтобы усадить Москву за стол переговоров с Киевом для подписания мирного договора, либо в качестве средств для выплаты репараций Украине.
Киев выдвинул свое предложение: пока Евросоюз разбирается с правовыми механизмами, необходимо создать реестр повреждений, нанесенных Россией в Украине, комиссию по претензиям и определить масштаб ущерба на основе доказательств. "Мы исходим из того, что Россия не намерена добровольно компенсировать ущерб, но со временем ситуация может измениться, - сказал советник офиса президента Украины Маркиян Ключковский. - В любом случае, у России нет альтернативы, ей придется заплатить, а Украина не остановится, пока не восторжествует справедливость".
Создать оперативную группу прокуроров, которая работала бы над расследованием преступлений, совершенных Россией в Украине, предложила глава антикоррупционной прокуратуры Молдовы Вероника Драгалин. Раньше она занимала должность зампрокурора США в Департаменте по борьбе с госкоррупцией в Центральном округе Калифорнии и привела в пример подобную оперативную группу, созданную для расследования попытки штурма Капитолия в США 6 января 2021 года. Группа прокуроров рассматривала сотни дел, связанных с этим событием, - точно так же количество и масштаб преступлений России в Украине требуют множества рук, указала юрист.
Следующими шагами должны быть тщательное исследование правовых возможностей и серых зон, сбор доказательств и мощная политическая инициатива, договорились участники круглого стола. Они убеждены, что Россия должна ответить за свои преступления в Украине перед законом и заплатить по счетам, чтобы были восстановлены справедливость, международный порядок и предотвращено повторение агрессии в мире.