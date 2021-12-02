Австралия приняла закон, аналогичный американскому "акту Магнитского"

Парламент Австралии одобрил изменения в законодательство страны о санкциях, приняв закон о "Тематических санкциях", аналогичный американскому "акту Магнитского". Как сообщила пресс-служба парламента, это продиктовано необходимостью "выявления, пресечения и наказания нарушений прав человека". По словам главы австралийского МИД Марис Пейн, которую в четверг, 2 декабря, цитирует газета The Australian, новое законодательство даст властям возможность "своевременно принимать меры в ответ на проблемы, вызывающие международную озабоченность, независимо от мест, где они возникают".

В основу нового закона легли принципы, заложенные в "акте Магнитского", принятом в США в 2012 году, однако австралийское законодательство теперь позволяет также вводить санкции в отношении "лиц, занимающихся вредоносной кибердеятельностью, которая затрагивает интересы Австралии".

Принятый закон закроет въезд на территорию Австралии тем, кого власти страны посчитают виновными в "значительном и вопиющем нарушении прав человека, коррумпированным чиновникам и хакерам". Он также предусматривает "целевые финансовые санкции (включая замораживание активов) в отношении указанных физических и юридических лиц".

Акт Магнитского

"Акт о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского" был принят в США в декабре 2012 года. Он отменял, действующую еще со времен СССР, "поправку Джексона-Вэника" и вводил персональные санкции в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права в России. Документ назван по имени скончавшегося в тюрьме российский аудитора Сергея Магнитского, выявившего схемы масштабного хищения бюджетных средств через незаконный возврат налогов, организованных российскими чиновниками и силовиками.

В 2016 году в США был принят "Глобальный акт о правах человека имени Магнитского", предусматривающий возможность распространения действия "закона Магнитского" на другие страны, а не только на Россию.

Аналогичные "акту Магнитского" законы были приняты также в Великобритании, Латвии, Литве, Канаде и Эстонии.

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