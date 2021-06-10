Санкции против олигархов: Европарламент призвал изменить "акт Магнитского"

Европейский парламент призвал Европейский Союз создать возможность ввести санкции за коррупцию в странах, которые находятся вне пределов ЕС. На пленарном заседании в Страсбурге за резолюцию, посвященную режиму санкций ЕС за нарушения прав человека, или европейскому "акту Магнитского", проголосовали 584 евродепутатов, 73 голоса были отданы против, еще 33 депутата воздержались, сообщает корреспондент DW. Результаты голосования были обнародованы в четверг, 8 июля.

Коррупция оказывает "опустошительное" влияние на права человека

В тексте документа приветствуется введение в декабре 2020 года санкционного режима, содержащего список серьезных нарушений прав человека, за которые ЕС теперь может вводить ограничительные меры в любой стране мира. В то же время Европарламент призвал Еврокомиссию законодательным путем предложить расширить перечень критериев для санкций, включив в него коррупцию. Евродепутаты считают, что санкционный режим следует применять и к тем, кто создает экономические и финансовые условия для нарушений прав человека. Под этим часто понимают олигархов, хотя определение "олигарх" в резолюции не содержится.



"Если же коррупционные деяния не будут включены в действующий (санкционный. - Ред.) режим, то Европарламент призывает ЕС и его государства-члены ввести антикоррупционный режим санкций Евросоюза", - отмечается в резолюции. При этом в пример ставятся законодательные акты в Великобритании, США и Канаде, позволяющие вводить санкции за коррупцию за пределами этих стран. "Коррупция оказывает опустошительное воздействие на ситуацию с соблюдением прав человека и часто подрывает функционирование и легитимность государственных институтов и верховенства права", - пояснили евродепутаты свой призыв.

Европейский "акт Магнитского"

Европарламент призвал Совет ЕС изменить процедуру принятия санкций, принимаемых за нарушение прав человека: вводить их квалифицированным большинством. Сейчас для принятия решения необходимо согласие всех 27 государств Евросоюза. Резолюция также рекомендует при подготовке санкций и мониторинга их выполнения активнее привлекать организации гражданского общества, правозащитников и журналистов-расследователей.

Документ подготовили влиятельные евродепутаты из двух крупнейших фракций Европарламента - Дэвид Макаллистер из Европейской народной партии (ЕНП) и социал-демократ Мария Арена. Вечером 6 июля евродепутаты провели дебаты, на которых, в частности, упоминали призывы Алексея Навального ввести санкции за нарушения прав человека против российских олигархов. В Совете ЕС при этом поясняют, что у Евросоюза нет правовых инструментов вводить штрафные меры против олигархов.

В ограничительный список с момента введения режима санкций за нарушения прав человека попали 15 человек и четыре организации из шести стран: России, Китая, Северной Кореи, Ливии, Южного Судана и Эритреи. Санкции предусматривают запрет на въезд на территорию Евросоюза, замораживание активов, а также запрет физическим и юридическим лицам из ЕС предоставлять средства фигурантам списка.

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