Австралийская сага Джоковича: Сербия защищает национального героя

Австралийская сага первой ракетки мира Новака Джоковича продолжается. В пятницу, 14 января, за три дня до стартующего в Австралии первого в сезоне турнира Большого шлема Australian Open, действующим чемпионом которого является сербский теннисист, его виза была повторно аннулирована. Решение принял лично министр иммиграции Австралии Алекс Хоук. "Я воспользовался своими полномочиями, чтобы аннулировать визу господина Джоковича по соображениям здоровья и правопорядка на том основании, что это отвечает общественным интересом", - заявил он.

Юристы 34-летнего спортсмена срочно готовят апелляцию против возможной депортации Джоковича, который на своей странице в Instagram уже признал, что осознанно дал интервью и провел фотосессию для французской спортивной газеты L'Équipe 18 декабря 2021 года, несмотря на то, что его тест на коронавирус был в то время положительным. "Когда я думаю об этом, то понимаю, что это было неверное решение, и признаю, что мне следовало отложить это интервью", - написал Джокович, подчеркнув, что просто не хотел разочаровывать журналистов.

Скриншотс поста команды Джоковича в социальных сетях. Снимок сделан 10 января в Мельбурне

Его анкета на визу для въезда в Австралию, по его признанию, также была заполнена неверно. Помощники теннисиста забыли упомянуть, что в декабре он находился в Испании, чего сам спортсмен не скрывал, выкладывая в Интернет фотографии с отдыха и тренировок в Марбелье в канун Нового года.

Драма вокруг предполагаемого положительного теста Джоковича на коронавирус от 16 декабря 2021 года продолжается. Может ли эта ситуация стать роковой для лучшего теннисиста мира?

Два плохих варианта

Опытный сербский эпидемиолог Зоран Радованович только качает головой. В течение двух лет он неустанно критиковал невразумительную политику Сербии в отношении противодействия пандемии коронавируса, замалчивание цифр умерших от COVID-19 и низкий уровень вакцинации. "С моей точки зрения, есть две возможности, и обе плохие: либо Джокович нарушал карантин, либо представил австралийским властям фальшивый тест", - рассказал Радованович DW.

Происходящее с Джоковичем, которого в Сербии все называют просто "Ноле", стала тестом для всей страны. Лишь немногие осмеливаются критически высказываться, например, о сомнительном тесте на коронавирус звезды мирового тенниса. Он был решающим для его въезда в Австралию и теперь находится в открытом доступе, как и все судебные материалы.

Документы показывают, что результаты из лаборатории, согласно которым тест Джоковича оказался положительным, были отправлены 16 декабря 2021 года. Однако на следующий день Джокович вручал призы юным теннисистам, а еще через день дал интервью L'Équipe.

Фальшивый тест?

В Сербии результаты теста на коронавирус обычно немедленно сообщаются заинтересованным лицам. Звезда тенниса утверждает, что узнал о них только после встречи с юными теннисистами. Но возникает вопрос: а был ли тест?

Группа немецких IT-экспертов Zerforschung предоставила косвенные доказательства того, что тест Джоковича может быть поддельным. Код подтверждения на сертификате - фактически номер пробы - соответствует 26 декабря 2021 года, а не 16 декабря, как указано. Получается, что кто-то в Сербии, в центральном регистре, фиксирующем все случаи тестирования, сгенерировал результат пробы звезды тенниса задним числом? И если да, то знал ли об этом сам Джокович?

Если все произошло с его ведома, спортсмена могут ждать серьезные последствия: нарушение карантина для инфицированных и фальсификация результатов тестов караются в Сербии штрафами или даже трехлетним тюремным заключением.

Эйфория проходит быстро

Этот вопрос должен быть решен, заявила глава правительства Сербии Ана Брнабич агентству Reuters. По ее словам, если Джокович знал о своем положительном результате, он "явно нарушил правила".

Пресс-конференция родителей Джоковича

Последние новости по делу Джоковича омрачили настроение в балканской стране, в которой еще утром в понедельник царила эйфория. Было ощущение, что вся Сербия не спала, наблюдая как суд в Мельбурне отменял решение погранслужбы, аннулировавшей визу Джоковича - сербское телевидение из-за разницы во времени вело прямую трансляцию среди ночи. "Право и справедливость восторжествовали", - сказал после этого отец Джоковича Срджан, который несколькими днями ранее сравнил своего сына с распятым Иисусом.

"Атака на лучшего из нас"

С 1990-х годов у Сербии не было положительного имиджа в мире, - говорит Александр Милошевич, редактор либеральной белградской газеты "Данас". "Вот почему большинство сербов возлагают свои надежды на Джоковича. Вся эта история, произошедшая в Австралии, была воспринята как несправедливость, как атака на лучшего из нас", - говорит он.

Президент Сербии Александр Вучич немедленно вмешался в ситуацию, лояльные ему таблоиды разглагольствовали о "нападении на весь сербский народ".

Одно, однако, очевидно: звезду тенниса ждет восторженный прием в Белграде, независимо от того, депортируют ли его из Австралии или он вернется с трофеем в руках. Это похоже на вызов и защитный рефлекс нации.

Акция в поддержку Джоковича в Белграде. На переднем плане - родители звезды мирового тенниса

Возможно, это также связано с тем, как изображают Джоковича многие западные СМИ, считает журналист Милошевич. О нем говорят как об антиваксере, странном эзотерике или эгоистичном миллионере. Тот факт, что он, например, пожертвовал миллионы на борьбу с пандемией в Сербии, Испании и Италии остается без внимания. "Западные журналисты также имеют предвзятое мнение и хотят представить Новака исключительно как злодея, - говорит Милошевич. - Теперь его решение не делать прививку и все равно поехать в Австралию подается как требование особого отношения к себе. Но это неправда - он лишь воспользовался законным правом на освобождение от прививки".

Никогда не агитировал против вакцинации

Сербия была одной из первых стран в мире, закупивших достаточное количество доз вакцины от коронавируса. Тем не менее, в настоящее время только около 47 процентов жителей страны прошли полную вакцинацию. Правительство и окружение президента Вучича выступает за вакцинацию. Но телеканалы продолжают приглашать в студии противников прививочной кампании в прайм-тайм, давая им возможность озвучивать самые дикие теории. Поэтому эпидемиолог Радованович хотел бы, чтобы Новак Джокович подал личный пример. Но тот отказывается вакцинироваться.

"Джокович - пример для подражания для многих и мог бы изменить ситуацию, особенно среди молодого поколения. Но нужно также честно сказать, что он никогда не агитировал против вакцинации. Он старался избегать этого вопроса и сохранял нейтралитет", - говорит Радованович.

В свои 82 года Радованович признается, что бодрствует "как вампир" по ночам перед телевизором, когда Джокович играет в США или Австралии. Потому что он один из немногих, "кто приносит нам радость в это тяжелое время", - говорит ученый.

Смотрите также:

Взлеты и падения звезды мирового тенниса Рождение звезды Более 11 миллионов немцев смотрели 7 июля 1985 года трансляцию Уимблдонского теннисного турнира. В этот день в мужском одиночном разряде финальный матч выиграл совсем юный Борис Беккер. Ему тогда было всего лишь 17 лет. Беккер стал самым молодым за всю историю тенниса победителем турнира Большого шлема и первым немцем-чемпионом Уимблдона.

Взлеты и падения звезды мирового тенниса Кумир немцев Победа на Уимблдоне принесла Борису Беккеру мировую славу. Его поклонникам нравились не только его спортивные достижения как таковые, но и его неординарные бойцовские качества, харизма. Никогда ранее теннис в Германии не был столь популярен.

Взлеты и падения звезды мирового тенниса Атакующий "бомбардировщик" Предпочитая площадки с "быстрыми" покрытиями и острую игру со стремительными выходами к сетке, Борис Беккер часто завершал свои атаки эффектными ударами с лета в прыжке, которые стали его своеобразной визитной карточкой. Его сильная и точная подача принесла Беккеру не только победы на корте, но и многочисленные прозвища, среди которых - "бомбардировщик" и "бум-бум".

Взлеты и падения звезды мирового тенниса Лидер национальной сборной До появления Беккера Германия не завоевывала в теннисе престижных командных трофеев. В финале Кубка Дэвиса 1988 года команда ФРГ выиграла у Швеции, за которую выступал чемпион Уимблдона Стефан Эдберг, со счетом 4:1. Борис Беккер - слева.

Взлеты и падения звезды мирового тенниса Первая ракетка мира Переломным в профессиональной карьере был сезон 1989 года, когда Беккер начал стабильно выигрывать крупные турниры. В 1991 году, переиграв Ивана Лендла на Открытом чемпионате Австралии, Бекккер занял первую строчку в рейтинге ATP и стал "первой ракеткой мира". Всего на счету теннисиста - 49 выигранных чемпионатов в одиночном разряде, в их числе - шесть турниров Большого шлема.

Взлеты и падения звезды мирового тенниса Олимпийский чемпион Почти десять лет Беккер входил в число сильнейших теннисистов мира. Но уже подрастала молодежь, теснившая "бомбардира". С одним из своих главных конкурентов, соотечественником Михаэлем Штихом, Беккеру пришлось выступать в паре, преодолевая личную антипатию. Вне корта они не разговаривали, но на Олимпийских играх 1992 года в Барселоне завоевали в парном разряде золотую медаль.

Взлеты и падения звезды мирового тенниса Последний матч Точка была поставлена в 1999 году - как и ожидалось, на корте Уимблдона. Много лет спустя спортсмен скажет, что спортивная слава досталась ему очень высокой ценой: "У меня два искусственных бедра и стальная пластина в голеностопном суставе".

Взлеты и падения звезды мирового тенниса Герой светских хроник После окончания спортивной карьеры Борис Беккер работал комментатором на телевидении, играл в покер, торговал автомобилями, снимался в рекламе, а также издавал книги, которые сам же и писал. В 1993 году Беккер женился на немецкой актрисе и дизайнере Барбаре Фельтус, которая родила ему двоих сыновей. Брак был расторгнут в 2001 году.

Взлеты и падения звезды мирового тенниса Адюльтер Поводом для развода стала связь Беккера с моделью Анжелой Ермаковой, у которой в 2000 году родилась дочь, как две капли воды похожая на знаменитого теннисиста. Беккер признал отцовство лишь после генеалогического теста. В немецком языке после этого скандала появилось выражение "Besenkammersex" (секс в кладовке).

Взлеты и падения звезды мирового тенниса Внебрачная дочь Неординарная внешность и звездное родство позволили Анне Ермаковой начать карьеру в модельном бизнесе. Борис Беккер, по его собственным словам, не считает больше Анну "ошибкой" и даже гордится успехами своей красивой дочери.

Взлеты и падения звезды мирового тенниса Второй брак С 2009 года Борис Беккер живет во втором браке - с нидерландской моделью Шарлели Керссенберг, которая подарила теннисной легенде третьего сына. И в их отношениях не все было гладко, но пара, как следует из их публичных признаний, решила оставаться вместе. Жена ценит Бориса за его "доброе сердце" и "широту души".

Взлеты и падения звезды мирового тенниса Беспорядок в финансах Легендарный немецкий теннисист регулярно становился "звездой" не только светских хроник, но и судебных разбирательств. В 2002 году Беккер получил два года условно за уклонение от уплаты налогов.

Взлеты и падения звезды мирового тенниса Банкрот В этом году Беккера объявили банкротом. Возвращения денег от бывшего спортсмена требуют (как минимум!) один британский коммерческий банк, а также бывший деловой партнер Беккера. Речь идет о многомиллионных суммах. Сам Беккер не согласен с обвинениями в неплатежеспособности.

Взлеты и падения звезды мирового тенниса Предмет насмешек Как будто мало было Беккеру скандальной славы в связи с его семейными и судебными разбирательствами! После появления в гротескном костюме в одной из телевизионных передач он окончательно превратился в предмет насмешек для всей Германии.

Взлеты и падения звезды мирового тенниса Возвращение звезды... ... было недолгим. В 2013 году Беккер стал главным тренером сербского теннисиста Новака Джоковича. Вместе они выиграли шесть "Шлемов". Но уже в 2016 году расстались.

Взлеты и падения звезды мирового тенниса Заграничный немец В интервью по случаю своего 50-летия Беккер признал, что допускал ошибки. Назвал себя "заграничным немцем" - с немецким паспортом, но не с немецкой душой. В Германии, по его словам, он провел счастливое детство, но после первой же крупной победы немецкие СМИ только и делали, что склоняли его имя на все лады. О возвращении в Германию из Лондона, где он живет уже много лет, Беккер даже не думает. Автор: Элла Володина

