Австралийская сага Джоковича: Сербия защищает национального героя

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.
Звезду мирового тенниса ждет восторженный прием в Белграде: независимо от того, депортируют ли его из Австралии или он вернется с трофеем. Но был ли положительный тест Джоковича на коронавирус фальшивым?
Австралийская сага первой ракетки мира Новака Джоковича продолжается. В пятницу, 14 января, за три дня до стартующего в Австралии первого в сезоне турнира Большого шлема Australian Open, действующим чемпионом которого является сербский теннисист, его виза была повторно аннулирована. Решение принял лично министр иммиграции Австралии Алекс Хоук. "Я воспользовался своими полномочиями, чтобы аннулировать визу господина Джоковича по соображениям здоровья и правопорядка на том основании, что это отвечает общественным интересом", - заявил он.
Юристы 34-летнего спортсмена срочно готовят апелляцию против возможной депортации Джоковича, который на своей странице в Instagram уже признал, что осознанно дал интервью и провел фотосессию для французской спортивной газеты L'Équipe 18 декабря 2021 года, несмотря на то, что его тест на коронавирус был в то время положительным. "Когда я думаю об этом, то понимаю, что это было неверное решение, и признаю, что мне следовало отложить это интервью", - написал Джокович, подчеркнув, что просто не хотел разочаровывать журналистов.
Его анкета на визу для въезда в Австралию, по его признанию, также была заполнена неверно. Помощники теннисиста забыли упомянуть, что в декабре он находился в Испании, чего сам спортсмен не скрывал, выкладывая в Интернет фотографии с отдыха и тренировок в Марбелье в канун Нового года.
Драма вокруг предполагаемого положительного теста Джоковича на коронавирус от 16 декабря 2021 года продолжается. Может ли эта ситуация стать роковой для лучшего теннисиста мира?
Опытный сербский эпидемиолог Зоран Радованович только качает головой. В течение двух лет он неустанно критиковал невразумительную политику Сербии в отношении противодействия пандемии коронавируса, замалчивание цифр умерших от COVID-19 и низкий уровень вакцинации. "С моей точки зрения, есть две возможности, и обе плохие: либо Джокович нарушал карантин, либо представил австралийским властям фальшивый тест", - рассказал Радованович DW.
Происходящее с Джоковичем, которого в Сербии все называют просто "Ноле", стала тестом для всей страны. Лишь немногие осмеливаются критически высказываться, например, о сомнительном тесте на коронавирус звезды мирового тенниса. Он был решающим для его въезда в Австралию и теперь находится в открытом доступе, как и все судебные материалы.
Документы показывают, что результаты из лаборатории, согласно которым тест Джоковича оказался положительным, были отправлены 16 декабря 2021 года. Однако на следующий день Джокович вручал призы юным теннисистам, а еще через день дал интервью L'Équipe.
В Сербии результаты теста на коронавирус обычно немедленно сообщаются заинтересованным лицам. Звезда тенниса утверждает, что узнал о них только после встречи с юными теннисистами. Но возникает вопрос: а был ли тест?
Группа немецких IT-экспертов Zerforschung предоставила косвенные доказательства того, что тест Джоковича может быть поддельным. Код подтверждения на сертификате - фактически номер пробы - соответствует 26 декабря 2021 года, а не 16 декабря, как указано. Получается, что кто-то в Сербии, в центральном регистре, фиксирующем все случаи тестирования, сгенерировал результат пробы звезды тенниса задним числом? И если да, то знал ли об этом сам Джокович?
Если все произошло с его ведома, спортсмена могут ждать серьезные последствия: нарушение карантина для инфицированных и фальсификация результатов тестов караются в Сербии штрафами или даже трехлетним тюремным заключением.
Этот вопрос должен быть решен, заявила глава правительства Сербии Ана Брнабич агентству Reuters. По ее словам, если Джокович знал о своем положительном результате, он "явно нарушил правила".
Последние новости по делу Джоковича омрачили настроение в балканской стране, в которой еще утром в понедельник царила эйфория. Было ощущение, что вся Сербия не спала, наблюдая как суд в Мельбурне отменял решение погранслужбы, аннулировавшей визу Джоковича - сербское телевидение из-за разницы во времени вело прямую трансляцию среди ночи. "Право и справедливость восторжествовали", - сказал после этого отец Джоковича Срджан, который несколькими днями ранее сравнил своего сына с распятым Иисусом.
С 1990-х годов у Сербии не было положительного имиджа в мире, - говорит Александр Милошевич, редактор либеральной белградской газеты "Данас". "Вот почему большинство сербов возлагают свои надежды на Джоковича. Вся эта история, произошедшая в Австралии, была воспринята как несправедливость, как атака на лучшего из нас", - говорит он.
Президент Сербии Александр Вучич немедленно вмешался в ситуацию, лояльные ему таблоиды разглагольствовали о "нападении на весь сербский народ".
Одно, однако, очевидно: звезду тенниса ждет восторженный прием в Белграде, независимо от того, депортируют ли его из Австралии или он вернется с трофеем в руках. Это похоже на вызов и защитный рефлекс нации.
Возможно, это также связано с тем, как изображают Джоковича многие западные СМИ, считает журналист Милошевич. О нем говорят как об антиваксере, странном эзотерике или эгоистичном миллионере. Тот факт, что он, например, пожертвовал миллионы на борьбу с пандемией в Сербии, Испании и Италии остается без внимания. "Западные журналисты также имеют предвзятое мнение и хотят представить Новака исключительно как злодея, - говорит Милошевич. - Теперь его решение не делать прививку и все равно поехать в Австралию подается как требование особого отношения к себе. Но это неправда - он лишь воспользовался законным правом на освобождение от прививки".
Сербия была одной из первых стран в мире, закупивших достаточное количество доз вакцины от коронавируса. Тем не менее, в настоящее время только около 47 процентов жителей страны прошли полную вакцинацию. Правительство и окружение президента Вучича выступает за вакцинацию. Но телеканалы продолжают приглашать в студии противников прививочной кампании в прайм-тайм, давая им возможность озвучивать самые дикие теории. Поэтому эпидемиолог Радованович хотел бы, чтобы Новак Джокович подал личный пример. Но тот отказывается вакцинироваться.
"Джокович - пример для подражания для многих и мог бы изменить ситуацию, особенно среди молодого поколения. Но нужно также честно сказать, что он никогда не агитировал против вакцинации. Он старался избегать этого вопроса и сохранял нейтралитет", - говорит Радованович.
В свои 82 года Радованович признается, что бодрствует "как вампир" по ночам перед телевизором, когда Джокович играет в США или Австралии. Потому что он один из немногих, "кто приносит нам радость в это тяжелое время", - говорит ученый.
Смотрите также: