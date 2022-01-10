Джокович в Австралии, или Теннисные приключения антиваксера

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Сербского теннисиста Новака Джоковича могут депортировать из Австралии из-за отсутствия прививки от коронавируса. Перипетии его спора с австралийскими властями напомнили Сергею Елкину игру в теннис.
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Успех в суде не гарантирует, что Джокович сможет защитить свой титул на стартующем 17 января Открытом чемпионате Австралии. Правительство может своим решением снова отозвать его визу.
Если данные Новака Джоковича о перенесенном заражении коронавирусом подтвердятся, звезде мирового тенниса могут разрешить выступить на Открытом чемпионате Австралии.