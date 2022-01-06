 Сербскому теннисисту Новаку Джоковичу не дали въехать в Австралию | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 06.01.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Сербскому теннисисту Новаку Джоковичу не дали въехать в Австралию

Отказывающийся от вакцинации спортсмен не выполнил требования, необходимые для въезда в страну в связи с пандемией, и не примет участия в Открытом чемпионате Австралии по теннису.

Сербский теннисист Новак Джокович в Мельбурне

Новак Джокович (фото из архива)

Австралийские власти в четверг, 6 января, отказали во въезде в страну первой ракетке мира, сербскому теннисисту Новаку Джоковичу, проведшему в аэропорту Мельбурна около девяти часов. Въездную визу Джоковича аннулировали, так как он не выполнил необходимые требования по антиковидным ограничениям, сообщил глава Минздрава Австралии Грег Хант.

Теперь спортсмен, один из лучших в истории профессионального тенниса, известный своим отказом прививаться от коронавируса, не сможет принять участие в Открытом чемпионате Австралии по теннису и защитить свой чемпионский титул. Джоковича должны депортировать, он намерен оспорить решение австралийских властей в суде, сообщает Reuters.

Премьер Австралии: "Правила есть правила"

"Правила есть правила, особенно когда речь идет о наших границах", - написал в свой микроблог Twitter премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. По его словам, именно "жесткая пограничная политика сыграла решающую роль в том, что смертность от COVID-19 в Австралии одна из самых низких в мире".

Президент Сербии Вучич солидарен с Джоковичем

В свою очередь, президент Сербии Александар Вучич выразил солидарность с Джоковичем "В соответствии со всеми нормами международного права Сербия будет бороться за Новака, за правду и справедливость", - написал он в своем аккаунте Instagram.

Открытый чемпионат Австралии по теннису пройдет с 17 по 30 января. Его организаторы предупредили, что принять участие в соревнованиях смогут лишь полностью привитые от SARS-CoV-2 спортсмены, переболевшие и выздоровевшие в последние шесть месяцев либо те, кто имеет медицинские показания против вакцинации. Накануне, 4 января, Джокович утверждал, что попадает именно в эту категорию и сможет въехать в страну.

Смотрите также:

  • Борис Беккер с кубком Уимблдона

    Взлеты и падения звезды мирового тенниса

    Рождение звезды

    Более 11 миллионов немцев смотрели 7 июля 1985 года трансляцию Уимблдонского теннисного турнира. В этот день в мужском одиночном разряде финальный матч выиграл совсем юный Борис Беккер. Ему тогда было всего лишь 17 лет. Беккер стал самым молодым за всю историю тенниса победителем турнира Большого шлема и первым немцем-чемпионом Уимблдона.

  • Борис Беккер на корте Уимблдона

    Взлеты и падения звезды мирового тенниса

    Кумир немцев

    Победа на Уимблдоне принесла Борису Беккеру мировую славу. Его поклонникам нравились не только его спортивные достижения как таковые, но и его неординарные бойцовские качества, харизма. Никогда ранее теннис в Германии не был столь популярен.

  • Борис Беккер на корте Уимблдона

    Взлеты и падения звезды мирового тенниса

    Атакующий "бомбардировщик"

    Предпочитая площадки с "быстрыми" покрытиями и острую игру со стремительными выходами к сетке, Борис Беккер часто завершал свои атаки эффектными ударами с лета в прыжке, которые стали его своеобразной визитной карточкой. Его сильная и точная подача принесла Беккеру не только победы на корте, но и многочисленные прозвища, среди которых - "бомбардировщик" и "бум-бум".

  • Борис Беккер с командой ФРГ

    Взлеты и падения звезды мирового тенниса

    Лидер национальной сборной

    До появления Беккера Германия не завоевывала в теннисе престижных командных трофеев. В финале Кубка Дэвиса 1988 года команда ФРГ выиграла у Швеции, за которую выступал чемпион Уимблдона Стефан Эдберг, со счетом 4:1. Борис Беккер - слева.

  • Борис Беккер на Australien Open, 1991

    Взлеты и падения звезды мирового тенниса

    Первая ракетка мира

    Переломным в профессиональной карьере был сезон 1989 года, когда Беккер начал стабильно выигрывать крупные турниры. В 1991 году, переиграв Ивана Лендла на Открытом чемпионате Австралии, Бекккер занял первую строчку в рейтинге ATP и стал "первой ракеткой мира". Всего на счету теннисиста - 49 выигранных чемпионатов в одиночном разряде, в их числе - шесть турниров Большого шлема.

  • Борис Беккер и Михаэль Штих

    Взлеты и падения звезды мирового тенниса

    Олимпийский чемпион

    Почти десять лет Беккер входил в число сильнейших теннисистов мира. Но уже подрастала молодежь, теснившая "бомбардира". С одним из своих главных конкурентов, соотечественником Михаэлем Штихом, Беккеру пришлось выступать в паре, преодолевая личную антипатию. Вне корта они не разговаривали, но на Олимпийских играх 1992 года в Барселоне завоевали в парном разряде золотую медаль.

  • Борис Беккер прощается с фанатами в 1999 году

    Взлеты и падения звезды мирового тенниса

    Последний матч

    Точка была поставлена в 1999 году - как и ожидалось, на корте Уимблдона. Много лет спустя спортсмен скажет, что спортивная слава досталась ему очень высокой ценой: "У меня два искусственных бедра и стальная пластина в голеностопном суставе".

  • Борис и Барабара Беккер

    Взлеты и падения звезды мирового тенниса

    Герой светских хроник

    После окончания спортивной карьеры Борис Беккер работал комментатором на телевидении, играл в покер, торговал автомобилями, снимался в рекламе, а также издавал книги, которые сам же и писал. В 1993 году Беккер женился на немецкой актрисе и дизайнере Барбаре Фельтус, которая родила ему двоих сыновей. Брак был расторгнут в 2001 году.

  • Анжела Ермкова и Анна Ермакова

    Взлеты и падения звезды мирового тенниса

    Адюльтер

    Поводом для развода стала связь Беккера с моделью Анжелой Ермаковой, у которой в 2000 году родилась дочь, как две капли воды похожая на знаменитого теннисиста. Беккер признал отцовство лишь после генеалогического теста. В немецком языке после этого скандала появилось выражение "Besenkammersex" (секс в кладовке).

  • Анна Ермакова

    Взлеты и падения звезды мирового тенниса

    Внебрачная дочь

    Неординарная внешность и звездное родство позволили Анне Ермаковой начать карьеру в модельном бизнесе. Борис Беккер, по его собственным словам, не считает больше Анну "ошибкой" и даже гордится успехами своей красивой дочери.

  • Борис со второй женой

    Взлеты и падения звезды мирового тенниса

    Второй брак

    С 2009 года Борис Беккер живет во втором браке - с нидерландской моделью Шарлели Керссенберг, которая подарила теннисной легенде третьего сына. И в их отношениях не все было гладко, но пара, как следует из их публичных признаний, решила оставаться вместе. Жена ценит Бориса за его "доброе сердце" и "широту души".

  • Борис Беккер в суде

    Взлеты и падения звезды мирового тенниса

    Беспорядок в финансах

    Легендарный немецкий теннисист регулярно становился "звездой" не только светских хроник, но и судебных разбирательств. В 2002 году Беккер получил два года условно за уклонение от уплаты налогов.

  • Борис Беккер

    Взлеты и падения звезды мирового тенниса

    Банкрот

    В этом году Беккера объявили банкротом. Возвращения денег от бывшего спортсмена требуют (как минимум!) один британский коммерческий банк, а также бывший деловой партнер Беккера. Речь идет о многомиллионных суммах. Сам Беккер не согласен с обвинениями в неплатежеспособности.

  • Борис Беккер

    Взлеты и падения звезды мирового тенниса

    Предмет насмешек

    Как будто мало было Беккеру скандальной славы в связи с его семейными и судебными разбирательствами! После появления в гротескном костюме в одной из телевизионных передач он окончательно превратился в предмет насмешек для всей Германии.

  • Борис Беккер и Джокович

    Взлеты и падения звезды мирового тенниса

    Возвращение звезды...

    ... было недолгим. В 2013 году Беккер стал главным тренером сербского теннисиста Новака Джоковича. Вместе они выиграли шесть "Шлемов". Но уже в 2016 году расстались.

  • Борис Беккер

    Взлеты и падения звезды мирового тенниса

    Заграничный немец

    В интервью по случаю своего 50-летия Беккер признал, что допускал ошибки. Назвал себя "заграничным немцем" - с немецким паспортом, но не с немецкой душой. В Германии, по его словам, он провел счастливое детство, но после первой же крупной победы немецкие СМИ только и делали, что склоняли его имя на все лады. О возвращении в Германию из Лондона, где он живет уже много лет, Беккер даже не думает.

    Автор: Элла Володина


Смотреть видео 03:37

Чем опасен "Омикрон" и почему необходимо вакцинироваться (21.12.2021)

Контекст

Как в мире пытаются бороться с распространением "омикрона"

Локдаун в Нидерландах, бустерные прививки в Израиле, обязательное ношение масок во Франции, уменьшение срока действия ПЦР-теста в РФ - в борьбе с "омикроном" сегодня используются все возможные способы.  

Защитит ли бустерная прививка от "омикрона"? Фактчекинг

Третью, бустерную прививку от коронавируса в Германии сделали уже 17,7 млн человек. Но помогает ли она от омикрон-варианта? И нужно ли регулярно проходить ревакцинацию, чтобы не ослабла иммунная защита?  

Аудио- и видеофайлы по теме

Как власти Германии пытаются противостоять пятой волне пандемии (22.12.2021)  

Секрет успеха в борьбе с ковидом: итальянский опыт. Европа в фокусе  

Реклама

Самые читаемые

Протесты в Казахстане: в Алма-Ате проводится спецоперация  

Протесты в Казахстане: ОДКБ направит "миротворческие силы" в страну  

Королева немецкого шлягера с сибирскими корнями стала мамой  