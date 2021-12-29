Вакцина от "омикрона": кто ее разрабатывает и когда ее ждать

На фоне стремительного распространения в мире омикрон-варианта коронавируса все больше экспертов говорят о необходимости модифицировать под него препараты, которые уже используются для массовой иммунизации. Кто из производителей уже ведет подобные исследования и когда будет готова первая "вакцина от "омикрона" - у DW.

Novavax

22 декабря, спустя всего два дня после того, как Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило вакцину Nuvoxavid, Минздрав Германии заказал первые 4 млн доз этого препарата. Ожидается, что он поступит во врачебные практики страны уже в январе. "Все, что нам известно на данный момент, говорит о том, что Novavax - это, вероятно, очень хорошая вакцина", - заявил в это связи глава Немецкого общества иммунологии Карстен Ватцль (Carsten Watzl) в интервью газете Die Augsburger Zeitung.

По данным производителя Novavax, эффективность его вакцины во время клинических испытаний в США и Мексике, а также в Великобритании составила около 90%. Однако эти данные были получены в середине 2021 года, то есть еще до появления "омикрона".

Сообщая об одобрении EMA вакцины Nuvoxavid на своем сайте, Институт имени Пауля Эрлиха (Paul-Ehrlich-Insitut) напоминает: "В ходе этих испытаний наиболее распространенными вариантами вируса были "альфа" и "бета". В настоящее время имеются лишь ограниченные данные об эффективности препарата Nuvoxavid против других вызывающих беспокойство вариантов, включая "омикрон".

На белковую вакцину от коронавируса от Novavax в ЕС возлагают большие надежды

По словам иммунолога Карстена Ватцля, препарат от Novavax должен быть изменен, чтобы обеспечивать защиту от "омикрона" с его мутировавшим спайковым белком. Причем произвести соответствующую оптимизацию исходного препарата концерну будет несколько сложнее, чем производителям мРНК-вакцин, полагает эксперт.

Со своей стороны, концерн Novavax еще в декабре сообщил, что приступил к созданию особого спайкового белка для вакцины от "омикрона". Планируется, что производство этого препарата начнется в январе 2022 года.

BioNTech/Pfizer

8 декабря 2021 года американский концерн Pfizer опубликовал результаты первых лабораторных исследований, согласно которым три дозы вакцины BNT162b2 (Comirnaty), производимой им совместно с немецким предприятием BioNTech, "нейтрализуют" вариант SARS-CoV-2 "омикрон".

"Данные показывают, что уровень нейтрализующих антител к омикрон-варианту после третьей прививки вакциной BNT162b2 в 25 раз выше, чем после двух прививок. Уровень антител после бустерной дозы сравним с тем, который имеется у пациентов, сделавших две прививки, по отношению к изначальному варианту вируса (wild-type virus), что считается высоким уровнем защиты", - говорится в заявлении компании.

Работу над новой вакциной, приспособленной к защите от "омикрона", BioNTech и Pfizer начали 25 ноября 2021 года. По оценке производителя, первые партии этого препарата могут быть изготовлены и будут готовы к поставкам в течение 100 дней, в зависимости от решения регуляторов.

"Компании Pfizer и BioNTech уже провели испытания вакцин и от других вариантов коронавируса. Они показали очень высокий уровень нейтрализующих антител и профиль безопасности в рамках допустимого. Основываясь на этих данных, компании полагают, что в случае необходимости они могут обеспечить поставки вакцины от "омикрона" в марте 2022 года", - говорится в сообщении американского концерна.

При этом в концерне уточнили, что даже если потребуется начать производить модифицированную под "омикрон" вакцину, общий запланированный объем производства в 4 млрд доз в 2022 году останется прежним.

Moderna

Оценивая эффективность существующих вакцин от коронавируса против варианта "омикрон", глава американской компании Moderna Стефан Бансель отметил в конце ноября, что ожидает в этом плане "ощутимый регресс" и полагает, что в 2022 году может потребоваться смена поколений вакцин.

В конце декабря 2021 года компания Moderna опубликовала предварительные данные исследования с участием 20 добровольцев, целью которого было оценить эффективность бустерной прививки этой мРНК-вакциной против омикрон-варианта. По результатам уровень нейтрализующих "омикрон" антител у пациентов, сделавших бустерную прививку дозой в 50 микрограмм, был в 37 раз выше, чем у тех, кто привился только дважды.

"Результаты этого исследования дают хорошую дополнительную гарантию в отношении нашей вакцины от COVID-19. Она, так сказать, обеспечивает первую линию обороны от омикрон-варианта", - заявил в этой связи глава немецкого подразделения Moderna Геральд Виганд (Gerald Wiegand) в интервью деловому изданию Handelsblatt.

В свою очередь, Стефан Бансель подчеркнул, что его компания будет разрабатывать и специальную вакцину от омикрона. Ожидается, что ее испытания стартуют в начале 2022 года.

AstraZeneca

В конце 2021 года Университет Оксфорда, принимавший участие в разработке вакцины AstraZeneca, указал, что пока не видит признаков того, что обеспечиваемая этим препаратом защита от осложнений при COVID-19 становится слабее при заражении "омикроном". При этом в университете отметили, что данных на этот счет пока очень мало.

Омикрон-вариант коронавируса получил широкое распространение в ЮАР

Результаты исследования, опубликованные Университетом Оксфорда 23 декабря, указывают на то, что уровень антител к "омикрону" у пациентов, сделавших бустерную прививку вакциной AstraZeneca, был примерно таким же, что и уровень антител к варианту "дельта" у тех, кто привился двумя дозами вакцины.

22 декабря представители компании AstraZeneca заявили, что совместно с Университетом Оксфорда они приступили к разработке вакцины, приспособленной к омикрон-варианту, "на случай, если она потребуется".

Johnson & Johnson

Американский производитель векторной вакцины от коронавируса Johnson & Johnson опубликовал 30 декабря 2021 года результаты исследования, проведенного им в ЮАР с середины ноября по середину декабря 2021 года. Из этого документа следует, что бустерная прививка этой вакциной дает 85-проценную защиту от тяжелого течения болезни, при котором необходима госпитализация.

"Проверка, проведенная Советом по медицинским исследованиям в Южной Африке (SAMRC), показала, что риск госпитализации с COVID-19 среди работников системы здравоохранения в ЮАР после бустерной прививки вакциной Johnson & Johnson сократился в период, когда "омикрон" стал в этой стране доминирующим вариантом", - говорится в документе.

"Мы полагаем, что эта защита может быть обусловлена устойчивым ответом цитотоксических Т-лимфоцитов, вызываемым вакциной Johnson & Johnson против COVID-19. Более того, эти данные позволяют предполагать, что омикрон-вариант не влияет на сгенерированный нашей вакциной иммунный ответ через Т-клетки", - подчеркнул в этой связи глава отдела по исследованиям и развитию компании Матай Маммен.

Ранее, 29 ноября, Маммен заявил, что параллельно со собором данных об омикрон-варианте компания уже начала работу над созданием новой вакцины, направленной против этой мутации. "Если потребуется, мы сможем очень быстро перейти к фазе клинических испытаний препарата", - указал он.

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