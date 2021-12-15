 Омикрон-вариант коронавируса | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 15.12.2021

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Коронавирус

Омикрон-вариант коронавируса

Вариант B.1.1.529, названный "омикрон", впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР в ноябре 2021 года. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) присвоила ему статус "вызывающего беспокойство".

Ученый-микрбиолог смотрит через микроскоп

  

Контекст

Откуда появился "омикрон" и при чем здесь Ухань и животные?

Анализ "омикрона" мог бы дать ответ на вопрос, как долго продлится пандемия, где могут появляться новые варианты коронавируса и кто их разносит. На этот счет существует три теории.  

Заразный омикрон. Насколько помогает прививка от этого варианта коронавируса

Заразиться новым вариантом коронавируса - омикроном - могут и те, кто получил прививку, в том числе бустерную. Против этой мутации вакцины действуют лишь частично. Что еще известно?  

Почему "омикрон"? Как и кого могут дискриминировать названия болезней

ВОЗ призывает отказаться от географических привязок в названиях новых болезней. Тем не менее, вариант коронавируса B.1.1.529 СМИ уже окрестили "южноафриканским". Чем опасны подобные формулировки - у DW.  

Глава BioNTech ожидает, что вакцина сможет защитить от "омикрона"

Препарат BioNTech сможет защитить от тяжелого течения ковида и в случае заражения "омикроном", полагает Угур Шахин. Ранее в компании Moderna усомнились в эффективности нынешних вакцин против нового варианта коронавируса.  

Вариант "омикрон": G7 призвала действовать немедленно

На фоне стремительного распространения омикрон-варианта коронавируса страны G7 призывают к незамедлительным мерам. Главная задача - обеспечить доступность вакцины для всех, говорится в заявлении "большой семерки".  

Коронавирус из ЮАР: чем опасна новая мутация

В мире растет беспокойство из-за нового варианта коронавируса из ЮАР. Ряд стран уже приостановили авиасообщение с этим регионом. Что известно о новой мутации и чем она опасна?  

ВОЗ советует учитывать риски в борьбе с омикрон-вариантом коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения уверены, что вероятность распространения варианта коронавируса B.1.1.529 на глобальном уровне - высока.  

Коронавирус: Израиль закрывает границы для иностранцев

Правительство Израиля вводит ряд новых ограничений, чтобы не допустить распространение в стране варианта коронавируса "омикрон".  

Коронавирус и его последствия

Главное о пандемии коронавируса, вызывающего опасное воспаление легких COVID-19.  

Прививка от ковида

После начала пандемии COVID-19 началась активная разработка вакцин против коронавируса SARS-CoV-2. Как проходит иммунизация населения и почему это важно - в досье DW.  

Коронавирус - специальная рубрика DW  

Аудио- и видеофайлы по теме

Почему омикрон так опасен: о самом заразном варианте коронавируса. DW Новости (29.11.2021)  

Рождественские базары в Германии на фоне шокирующей ситуации с пандемией (30.11.2021)  

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27.11.21 *** People wait in front of an Appointment Desk for quarantine and coronavirus disease (COVID-19) test appointments inside Schiphol Airport, after Dutch health authorities said that 61 people who arrived in Amsterdam on flights from South Africa tested positive for COVID-19, in Amsterdam, Netherlands, November 27, 2021. REUTERS/Eva Plevier

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