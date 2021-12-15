Омикрон-вариант коронавируса

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Вариант B.1.1.529, названный "омикрон", впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР в ноябре 2021 года. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) присвоила ему статус "вызывающего беспокойство".
Анализ "омикрона" мог бы дать ответ на вопрос, как долго продлится пандемия, где могут появляться новые варианты коронавируса и кто их разносит. На этот счет существует три теории.
Заразиться новым вариантом коронавируса - омикроном - могут и те, кто получил прививку, в том числе бустерную. Против этой мутации вакцины действуют лишь частично. Что еще известно?
ВОЗ призывает отказаться от географических привязок в названиях новых болезней. Тем не менее, вариант коронавируса B.1.1.529 СМИ уже окрестили "южноафриканским". Чем опасны подобные формулировки - у DW.
Препарат BioNTech сможет защитить от тяжелого течения ковида и в случае заражения "омикроном", полагает Угур Шахин. Ранее в компании Moderna усомнились в эффективности нынешних вакцин против нового варианта коронавируса.
На фоне стремительного распространения омикрон-варианта коронавируса страны G7 призывают к незамедлительным мерам. Главная задача - обеспечить доступность вакцины для всех, говорится в заявлении "большой семерки".
В мире растет беспокойство из-за нового варианта коронавируса из ЮАР. Ряд стран уже приостановили авиасообщение с этим регионом. Что известно о новой мутации и чем она опасна?
Во Всемирной организации здравоохранения уверены, что вероятность распространения варианта коронавируса B.1.1.529 на глобальном уровне - высока.
Правительство Израиля вводит ряд новых ограничений, чтобы не допустить распространение в стране варианта коронавируса "омикрон".
Главное о пандемии коронавируса, вызывающего опасное воспаление легких COVID-19.
После начала пандемии COVID-19 началась активная разработка вакцин против коронавируса SARS-CoV-2. Как проходит иммунизация населения и почему это важно - в досье DW.