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Флаконы с вакцинами производства Moderna и Biontech/Pfizer (фото из архива)Фото: Bildagentur-online/Ohde/picture alliance
ЗдоровьеЕвропа

В ЕС впервые допущены к использованию вакцины от "омикрона"

Евгений Жуков
26 мин. назад

По словам еврокомиссара по вопросам здравоохранения, ЕС должен быть готов к "еще одной ковидной зиме". Бороться с пандемией помогут одобренные европейским регулятором EMA вакцины от коронавируса.

https://www.dw.com/ru/v-es-vpervye-dopuseny-k-ispolzovaniu-vakciny-ot-omikrona/a-62996666

Вакцины от коронавируса, адаптированные к варианту омикрон, впервые могут использоваться в Европейском Союзе. Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) в четверг, 1 сентября, выдало разрешение на применение вакцин производства компаний Biontech/Pfizer и Moderna, адаптированных к субварианту омикрона BA.1.

EMA одобрила две новые вакцины от коронавируса для людей старше 12 лет, которые ранее уже были привиты. Согласно сообщению агентства, побочные эффекты от них "сопоставимы" с возникающими при использовании предыдущих вакцин.

Еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис заявила, что допуск вакцин к использованию "важен для защиты европейцев от вероятного риска волн заражаемости осенью и зимой". По ее словам, ЕС должен быть готов к "еще одной ковидной зиме".

Министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) заявил о "качественном прорыве в борьбе с пандемией", указав, что вакцинация адаптированными вакцинами может начаться в Германии на следующей неделе.

Заболеваемость ковидом за неделю упала по всему миру

За неделю с 22 по 28 августа заражаемость коронавирусом упала в мире на 16 процентов, смертность - на 13 процентов, говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Снижение показателей зафиксировано во всех регионах мира, но наиболее сильное - в Восточном Средиземноморье (на 37%) и в Европе (20%). Наибольшее снижение смертных случаев наблюдается в Африке (64%), Восточном Средиземноморье (35%) и в Европе (30%).

В общей сложности за указанный период в мире было выявлено более 4,5 млн новых случаев заболевания ковидом и зафиксировано 13,5 тысяч летальных исходов от последствий заражения коронавирусом SARS-CoV-2.

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