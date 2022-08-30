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Жителей тестируют на коронавирус в Даляне, фото из архива
Жителей тестируют на коронавирус в Даляне, фото из архиваФото: China Daily/REUTERS
ПолитикаКитай

В Китае закрывают города-миллионники в борьбе с ковидом

Сергей Гуща
51 мин. назад

Миллионы людей в крупных городах Китая отправлены в локдаун после того, как по всей стране выявили 349 новых случаев заражения коронавирусом.

https://www.dw.com/ru/v-kitae-vvodat-lokdauny-v-gorodahmillionnikah-v-borbe-s-kovidom/a-62976899

Власти Китая продолжают применять жесткие меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в стране. Как сообщил во вторник, 30 августа, государственный телеканал CCTV, в городе Далянь на северо-востоке страны, порт которого важен для ввоза в страну железной руды и бобов сои, до 4 сентября введен локдаун в основных районах, в которых проживает половина из 6 миллионов жителей. Кроме того, ограничения на перемещения жителей введены также в городах Чэндэ (3,4 млн жителей) и Шицзячжуан (11,2 млн), расположенных в 200-300 километров от Пекина.

В южнокитайском Шэньчжэне (17,4 млн), который считается китайской "силиконовой долиной", вновь введен локдаун в нескольких районах города. В Тяньцзине (13,8 млн) на востоке страны власти распорядились протестировать на коронавирус всех жителей.

Китайские власти реагируют крайне жестко, хотя по всей стране с населением в 1,4 млрд жителей было выявлено во вторник всего 349 случаев заражения вирусом. Нежелание Пекина отказаться от "политики нулевого ковида", которой он придерживается с самого начала пандемии, наносит большой вред китайской экономике. 30 августа курс юаня в очередной раз снизился по отношению к доллару после того, как днем ранее был зафиксирован самый низкий курс китайской валюты за последние два года.

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