 Насколько опасен вариант коронавируса ″омикрон″ BA.5? | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 14.06.2022

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Коронавирус

Насколько опасен вариант коронавируса "омикрон" BA.5?

Вариант "омикрона" - подтип BA.5 - вскоре может стать причиной значительной доли новых случаев заражения коронавирусом. Насколько тревожной является ситуация?

Мутации коронавируса

Участились случаи заражения новым вариантом коронавируса: "омикрон", подтип BA.5. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает этот подтип "омикрона", как минимум, поводом для беспокойства. Немецкий Институт имени Роберта Коха (RKI) ожидает, что BA.5 и другие подтипы "омикрона" будут продолжать быстро распространяться, поскольку они легче передаются, чем варианты "дельта". Институт предупреждает о росте числа инфекций уже этим летом.

"Подтипы BA.4 и BA.5 в настоящее время демонстрируют самый сильный рост", - объявил RKI 9 июня. Институт приходит к выводу, что эти два новых подтипа "омикрона" могут вскоре стать причиной большинства случаев заболевания. На долю варианта BA.5 уже приходится десять процентов новых случаев инфицирования. Это в два раза больше, чем неделей ранее, в начале июня.

BA.5 впервые появился в Южной Африке

Подтип BA.5 вызывал опасения в Южной Африке в начале мая. Но волна была меньше предыдущей и идет на спад. Однако в Португалии BA.5 уже ответственен за 80 процентов всех новых случаев инфицирования коронавирусом. Неизвестный до сих пор подвариант является более заразным, чем его предшественники. Он не распознается нейтрализующими антителами и распространяется быстрее. Однако течение болезни более легкое, чем, например, у "дельты".

Защищают ли бустерные прививки от заражения разновидностями "омикрона"?

Защита вакцинами от коронавируса со временем ослабевает, поскольку уровень антител в организме снижается. То же самое относится и к людям, перенесшим коронавирусную инфекцию. Даже те, кто прошел вакцинацию и выздоровел, не имеют оптимальной защиты от новых подвариантов "омикрона" и могут заразиться вновь. BA.5 уже закрепился в нескольких странах - например, в Португалии, где за очень короткое время резко возросло число новых случаев инфицирования.

Вакцинация от коронавируса

RKI рекомендует группам риска пройти еще одну бустерную вакцинацию

Но госпитализаций и летальных случаев стало меньше. По мнению экспертов, это связано с тем, что миллионы людей уже вакцинированы и имеют антитела, даже если их уровень не является стабильно высоким. Общий иммунитет выше, чем в начале пандемии. Тем не менее, RKI рекомендует группам риска и, в частности, пожилым людям пройти еще одну бустерную вакцинацию, чтобы вновь повысить количество антител.

Разработанные вакцины нацелены на тот вариант шип-белка, который был активен в начале пандемии. Однако с тех пор вирус изменился: после прививки вырабатывается меньше антител, и вирусу легче избежать их.

Но новые варианты, включая BA.5, представляются менее опасными. Одна из теорий заключается в том, что, хотя этот подтип может очень быстро и массово поражать верхние дыхательные пути, клетки легких страдают реже. Меньше людей умирает. При первоначальных вариантах легкие поражались гораздо сильнее, что приводило к большему количеству смертей.

Долгосрочные последствия заражения омикроном неизвестны

Время между инфицированием и появлением первых симптомов при заражении омикроном (около трех дней) короче, чем в случае варианта дельта. Защита, обеспечиваемая нынешними вакцинами против "омикрона", не является оптимальной, но они все же предохраняют от тяжелого течения  заболевания. Для этого, вероятно, достаточно базовой иммунизации. Бустерная вакцинация обеспечивает повторную выработку большего количества антител, что улучшает защиту.

Хотя в случае заражения различными подтипами "омикрона" болезнь обычно протекает гораздо мягче, чем при "дельта"-варианте, в редких случаях все же могут возникать тяжелые симптомы. И главное: пока не ясно, к каким долгосрочным последствиям может привести заражение "омикроном".

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    Автор: Сергей Гуща, Томас Лачан


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