 Германия начнет применять вакцину от ″омикрона″ с сентября | Новости из Германии о Германии | DW | 17.04.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Германия начнет применять вакцину от "омикрона" с сентября

Уже этой осенью граждане ФРГ смогут привиться препаратом, приспособленным под омикрон-вариант коронавируса, сказал глава Минздрава. Карл Лаутербах не исключил ухудшения эпидемиологической обстановки.

Шприц и ампула с вакциной на фоне надписи OMICRON

Вакцина, приспособленная под вариант коронавируса "омикрон", будет применяться по всей Германии начиная с сентября, сообщил министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах (Karl Lauterbach). "Мы закупаем вакцину, которая защищает от омикрон-варианта. Она ожидается в сентябре", - сказал он в интервью газете Bild am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 17 апреля.

По словам Лаутербаха, постоянное появление новых вариантов вируса SARS-CoV-2, "означает, что нам все сложнее готовиться к мутациям". "Вполне возможно, что мы получим очень заразный омикрон-вариант, который будет столь же смертоносным, как и "дельта". Это было бы абсолютно убийственным вариантом", - отметил министр. Он не исключил, что осенью придется вновь вводить обязательное ношение защитных масок в закрытых помещениях.

Показатель заражаемости коронавирусом в ФРГ снижается

Между тем заболеваемость коронавирусом в Германии продолжила снижаться в пасхальные выходные. Семидневный коэффициент заражаемости на утро 17 апреля составил 834,3 случая на 100 тысяч жителей, сообщил Институт имени Роберта Коха (RKI). Днем ранее значение индикатора равнялось 876,5 случая, а неделю назад - 1097,9 случая.

По данным RKI, в течение истекших суток было зафиксировано 39 784 новых случаев заражения вирусом SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии коронавирусной инфекцией заразились 23 416 663 человека, излечились - 19,88 млн.  Кроме того, за прошедшие 24 часа от вызываемого коронавирусом легочного заболевания COVID-19 и его последствий в ФРГ скончались 13 пациентов. С начала пандемии в стране зафиксировано 132 942 летальных исхода, связанных с ковидом.

Данные, публикуемые в праздничные дни, обычно ниже реальных показателей из-за меньшего числа проводимых тестов и неполной информации, поступающей от органов здравоохранения на местах, отмечают в RKI.

Вакцинация от COVID-19 в ФРГ

К 14 апреля в Германии сделано 172,5 млн прививок от COVID-19. 76,1 процента жителей страны привиты полностью, а 59,1 процента населения уже получили бустерную дозу вакцины.

Смотрите также:

  • Обложки журналов Time Magazine и Spiegel с портретами создателей фирмы Biontech

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    BioNTech/Pfizer: начало мРНК-революции

    Первой вакциной от COVID-19, разрешенной к применению в США и ЕС, стала разработка немецких ученых с турецкими корнями Угура Шахина и его жены Озлем Тюречи. Их фирма BioNTech из Майнца заключила альянс с американским гигантом Pfizer, и вакцину стали называть "пфайзеровской". В 2021 году будут выпущены 2 млрд доз. СМИ заговорили о "революции" в фармацевтике, поскольку впервые создана мРНК-вакцина.

  • Штаб-квартира компании Moderna

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Moderna: родом из университета Гарварда

    На РНК-технологиях, считающихся новым словом в медицине, специализируется и американская биотехнологическая компания Moderna. Ее штаб-квартира находится в Кембридже, штат Массачусетс, вблизи Гарвардского университета, ученые которого и учредили эту фирму в 2010 году. Вакцина Moderna, созданная при финансовой поддержке властей, стала второй, зарегистрированной в США и ЕС на рубеже 2020-21 годов.

  • Индийский врач показывает ампулу с вакциной AstraZeneca

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    У AstraZeneca - "оксфордская вакцина"

    Ученые Оксфордского университета заключили для клинических испытаний и производства своей вакцины альянс с британо-шведской компанией AstraZeneca. Она в значительной мере обеспечивает вакцинацию жителей Великобритании, выполняет крупный заказ ЕС и активно работает с развивающимися странами, ведь у "оксфордской вакцины" - очень низкая цена. Так, в Индии ее выпускают для местного рынка и на экспорт.

  • Прибытие первой партии вакцины Спутник V в Боливию.

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    "Спутник V": самая первая регистрация

    В августе 2020 года Россия объявила, что первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, названную "Спутник V". Массовая вакцинация российского населения официально началась в январе 2021 года. На зарубежные рынки эту векторную вакцину, разработанную учеными московского Центра Гамалеи, продвигает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). На снимке: прибытие первой партии в Боливию.

  • Президент Индонезии Джоко Видодо прививается вакциной Sinovac Biotech

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Sinovac: тихий конкурент из Китая

    Без лишнего шума и подробных отчетов о результатах клинических испытаний Китай разработал как минимум три вакцины. Одну из них, созданную на основе инактивированного (убитого) коронавируса, компания Sinovac Biotech тестировала в нескольких странах Азии, в том числе в Индонезии, которая ее затем закупила. Чтобы подать пример соотечественникам, президент страны Джоко Видодо привился первым.

  • Илон Маск демонстрирует депутатам бундестага принтер для вакцин Curevac

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    CureVac: принтер для вакцин от Tesla

    Регистрация второй немецкой мРНК-вакцины пока откладывается: она недостаточно эффективная, сообщила в июне 2021 компания CureVac, заключившая альянс с концерном Bayer. Это срывает план изготавливать ее прямо в клиниках повсюду в мире. Образец мобильного принтера, созданного своей немецкой дочерней фирмой Tesla Grohmann, Илон Маск (в центре) демонстрировал летом 2020 года депутатам бундестага.

  • Завод компании Sanofi во Франкфурте-на-Майне

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Sanofi: две неудачи и помощь Евросоюзу

    Французская фармацевтическая компания Sanofi - один из крупнейших в мире производителей вакцин. Но на сей раз она дважды потерпела неудачу: ни совместная разработка с британской GlaxoSmithKline, ни попытка создать мРНК-вакцину пока не дали желаемого результата. Чтобы помочь обеспечить страны ЕС, ее завод во Франкфурте-на-Майне (на снимке) выпустит летом 125 млн доз вакцины BioNTech/Pfizer.

  • Ампулы с вакциной фирмы Janssen, принадлежащей Johnson&Johnson

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Johnson&Johnson: достаточно одной дозы

    Одним из шести производителей вакцин от коронавируса, с которыми ЕС заключил предварительные договоры о поставках, стала американская корпорация Johnson&Johnson. Ее векторная вакцина предполагает только одну прививку, а не две, и хранится в обычных холодильниках. Для ЕС вакцину, зарегистрированную 11 марта 2021 года, выпускать будет бельгийская дочерняя фирма корпорации - Janssen.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 03:28

Станет ли страшно заразный "омикрон" началом конца пандемии коронавируса? (20.01.2022)

Аудио- и видеофайлы по теме

Германия выходит из пандемии: план отмены актиковидных мер (17.02.2022)  

"Омикрон" в Германии: чего боятся немцы? (07.01.2022)  

Реклама

Самые читаемые

Запад и восток Германии по-разному реагируют на войну в Украине  

Хроника войны в Украине 17 апреля  

Опрос говорит о рекордном недовольстве Шольцем в ФРГ  