В Германии снова введут ограничения из-за коронавируса?

В Германии ряд политиков снова выступает за введение ограничений из-за пандемии COVID-19, в частности, за обязательное ношение масок. Рост числа заражений ковидом - лишь одна из причин.

Когда находишься на знаменитой берлинской улице Курфюрстендамм, где жители и гости германской столицы расслабляются, прогуливаясь по магазинам и бутикам, кажется, что пандемия COVID-19 осталась в прошлом. Почти никто не соблюдает дистанцию, мало кто из посетителей магазинов надевает маску. Объявлений, призывающих к ношению масок, тоже не видно.

Однако в скором времени это может измениться. По данным Института имени Роберта Коха, число пациентов с коронавирусом в больницах ФРГ сейчас находится на том же уровне, что и в пиковый период в начале текущего года.

Все больше врачей призывают вернуться к обязательному ношению масок в закрытых помещениях. Из-за растущего числа пациентов с коронавирусом немецкие клиники оказались в сложной ситуации, работа в нормальном режиме для многих из них невозможна.

Обязанность носить маску отпугивает посетителей магазинов

Берлин и Бранденбург - первые федеральные земли Германии, задумавшиеся о возвращении к обязательному ношению масок в общественных закрытых помещениях, по крайней мере, в точках розничной торговли. По мнению продавца одного из бутиков на Курфюрстендамм Джинии Тарик (Ginia Tarique), это - не радужная перспектива. "У нас здесь много гостей из-за рубежа, им не нравятся маски, - говорит 24-летняя девушка. - У нас точно будет гораздо меньше клиентов".

Продавец одного из бутиков на Курфюрстендамм Джиниа Тарик Фото: Sabine Kinkartz/DW

По ее словам, обязанность носить маски привела бы и к росту цен: ведь потребовалось бы снова оплачивать работу сотрудника, стоящего на входе и следящего за выполнением этого правила. Между тем повлиять на то, оставляют ли посетители маски на лицах, находясь в примерочной, будет невозможно, рассуждает Тарик.

Загруженные больницы

Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) считает, что страна хорошо подготовилась к осени и зиме благодаря новым вакцинам и медикаментам. И все же, учитывая ситуацию в больницах, он считает своим долгом предостеречь: "Направление, в котором мы движемся, не сулит ничего хорошего".

По его словам, в Германии увеличилось и число летальных исходов, несмотря на то что вариант коронавируса "омикрон" редко вызывает осложнения.

Между тем пациенты, которые находятся сейчас в палатах интенсивной терапии, - это, в основном, пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями. Для них риск сохраняется и при заражении "омикроном".

Между тем, по данным Ассоциации больниц Германии (Die Deutsche Krankenhausgesellschaft), большинство ковидных пациентов находятся в обычных палатах и попадают в больницы по нескольку раз из-за заражения коронавирусом, а не из-за осложнений от COVID-19. Места в больницах не хватает потому, что пациенты с коронавирусной инфекцией нуждаются в изоляции. По тем же причинам растет нагрузка на медицинский персонал.

Больницы в Германии уже давно страдают от недостатка квалифицированных кадров, им хронически не хватает сотрудников. Дополнительные трудности связаны с периодами, когда имеющиеся сотрудники уходят на больничный. В результате койки для пациентов приходится оставлять незанятыми, с учета снимают целые палаты.

Плановые курсы лечения и операции откладываются, а пациенты с сердечными приступами или другими опасными для жизни заболеваниями не могут быть экстренно госпитализированы.

Роль энергетического кризиса

Таким образом, ведущаяся сейчас в Германии дискуссия об ужесточении защитных мер в меньшей степени связана с тем, что к пандемии и заразному "омикрону" тут относятся иначе, чем в других странах мира, где ограничения отменены вовсе. Гораздо более важную роль играет опасение, что в Германии может случиться коллапс больничной системы. Дополнительно ситуацию осложняют финансовые проблемы, с которыми столкнулась и система здравоохранения на фоне кризиса энергоснабжения.

Именно эти соображения учитывают сейчас города и коммуны, а также федеральные земли, которым предстоит решить, будет ли ужесточение антикоронавирусных мер и если да, то в какой форме. Согласно Закону о защите от инфекционных заболеваний, федеральное правительство не имеет полномочий на введение подобных ограничений. Министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах может лишь апеллировать к правительствам земель, призывая вернуть обязательное ношение масок. А по его мнению, лучше работать с незначительными ограничениями сейчас, чем потом реагировать на очень резкие ограничения.

Что думают немцы о перспективе возвращения масок

У жителей Германии нет единого мнения относительно перспективы возвращения к обязательному ношению масок. Некоторые посетители магазинов или кинотеатров, решившие добровольно надеть маску, сталкиваются с недоброжелательными взглядами или даже комментариями в свой адрес. Сотрудники железнодорожного концерна Deutsche Bahn и предприятий местного общественного транспорта, которые обязаны следить за тем, чтобы пассажиры носили маски, также сообщают о попытках оспорить это правило.

Участники массового протеста против коронавирусных ограничений в октябре 2022 года с лозунгом: "Защитите наших детей от масочного террора" Фото: Patrick Pleul/dpa/picture alliance

Дискуссии на эту тему не утихают и в приемных частных врачебных практик, и в социальных СМИ. Премьер Баварии Маркус Зёдер (Markus Söder) недавно высказал свое мнение на этот счет в интервью газете Bild am Sonntag: "Я сейчас веду себя сдержанно. Ведь каждый может защитить себя, добровольно надев маску или сделав прививку".

На улице Курфюрстендамм тоже представлены различные точки зрения. "Ношение масок никогда не мешало нашему бизнесу, - говорит заместитель директора одного из расположенных тут парфюмерных магазинов, пожелавшая сохранить анонимность. - Мы и так находимся в облаке ароматов, так что клиентам приходится выходить с пробниками на улицу, а там маску можно снять".

"Следует здраво подходить к пандемии и ее последствиям, - говорит женщина, на лице которой красуется лиловая защитная маска формата FFP2. - Наш магазин маленький. Бывает, что за 15 минут в нем побывают 8-10 человек". По ее словам, многие ее знакомые за последнее время съездили в отпуск "и теперь у всех них коронавирус". "Неудивительно. Ведь в отличие от поездов, носить маску в самолетах необязательно. Хотя в чем тут разница, я не понимаю, честное слово", - резюмирует она.

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