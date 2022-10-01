В Германии вступили в силу новые антикоронавирусные меры

На поездах и автобусах дальнего следования впредь положено носить не обычные маски, а респираторы FFP2. Новые правила в ФРГ вступили в силу на фоне роста заражаемости коронавирусом.

В Германии с субботы, 1 октября, вступили в силу новые антикоронавирусные меры. На поездах и автобусах дальнего следования отныне предписано носить не обычные медицинские маски, а респираторы FFP2. На региональном транспорте правила устанавливают земельные власти. Земельные министры здравоохранения уже высказались за сохранение масочного режима в автобусах и поездах. В то же время масочный режим на самолетах отменяется.

С 1 октября по всей Германии предписано носить респираторы FFP2 при посещении клиник, врачебных практик, домов для престарелых и других медицинских учреждений. Для доступа в больницы и дома для престарелых дополнительно требуется негативный тест на коронавирус, а работающий в этих учреждениях персонал должен тестироваться несколько раз в неделю.

Поправки к закону об эпидемиологической защите

Федеральное правительство и земли согласовали новые правила путем внесения дальнейших изменений в закон об эпидемиологической защите. В противном случае все антикоронавирусные ограничения должны были истечь в конце сентября.

В поправках к закону также говорится, что федеральные земли имеют право ужесточать меры, вводя, к примеру, масочный режим в магазинах и ресторанах или тесты в школах и детских садах. Не исключается и возврат к масочному режиму в школах, однако лишь с пятого класса и в том случае, если это необходимо для сохранения очного обучения.

Между тем в Германии продолжается рост заражений коронавирусом. На утро 1 октября коэффициент заражаемости достиг 497 случаев на сто тысяч населения. Накануне этот показатель составлял 466, а неделю назад - 308 случаев. Такие данные приводит Институт Роберта Коха (RKI). В то же время эксперты полагают, что реальная заражаемость значительно выше, поскольку в статистике учитываются лишь случаи, подтвержденные путем ПЦР-теста. Такой тест, однако, делают далеко не все инфицированные.

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