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Министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах
Министр здравоохранения ФРГ Карл ЛаутербахФото: Sina Schuldt/dpa/picture alliance
ПолитикаГермания

Минздрав ФРГ требует мер против осенней волны коронавируса

Сергей Ромашенко
16 мин. назад

Министр здравоохранения Лаутербах обеспокоен быстрым ростом заражений коронавирусом. Он призвал федеральные земли своевременно принимать необходимые меры.

https://www.dw.com/ru/glava-minzdrava-frg-prizval-zemli-k-meram-protiv-osennej-volny-koronavirusa/a-63295225

Министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) призвал федеральные земли своевременно принимать меры против начинающейся осенней волны пандемии коронавируса. "На фоне быстрого роста заражаемости коронавирусом важно не пропустить критического момента. Сейчас вопрос заключается в том, когда земли примут меры и попытаются притормозить волну заражений", - сказал он в пятницу, 30 сентября, в Берлине.

Лаутербах напомнил землям о возможностях, которые предоставляет закон об эпидемиологической защите, в частности, в вопросе введения масочного режима в закрытых помещениях. Он призвал земельные правительства рассмотреть подобные меры и по ситуации принимать их. "Я призываю земли внимательно следить за ситуацией", - сказал Лаутербах.

Призыв к четвертой прививке

Министр предупредил, что если волну коронавируса не ограничить, то уже через несколько недель могут возникнуть проблемы в системообразующей инфраструктуре Германии из-за роста заражений среди персонала. Тогда, по его словам, из-за отсутствия персонала может, к примеру, возникнуть дефицит больничных коек.

Лаутербах также призвал граждан, особенно в возрасте от 65 лет, сделать четвертую прививку от коронавируса, которая, по его словам, снижает угрозу летального исхода на 90 процентов.

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