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Фото: Friso Gentsch/dpa/picture alliance
ЗдоровьеГермания

В Германии больницы опасаются перегрузки из-за ковида

Сергей Ромашенко
5 мин. назад

Заражаемость коронавирусом в ФРГ продолжает расти. За неделю заполняемость больниц с ковидными пациентами увеличилась на 50 процентов, медики опасаются дальнейшего ухудшения ситуации.

https://www.dw.com/ru/v-germanii-bolnicy-opasautsa-peregruzki-izza-kovida/a-63410724

В Германии на фоне продолжающегося роста заражаемости коронавирусом опасаются перегрузки больниц. "Мы зафиксировали значительный прирост пациентов с позитивными результатами теста на ковид. По сравнению с прошлой неделей заполняемость выросла на 50 процентов", - заявил председатель правления некоммерческой организации, представляющей интересы немецких больниц, Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG), Геральд Гас (Gerald Gaß) в интервью изданиям Redaktionsnetzwerk Deutschland, обнародованном в среду, 12 октября.

По словам Гаса, в настоящее время в больницах ФРГ находится около 19 тысяч зараженных коронавирусом пациентов - столько же, сколько на пике летней волны. "Нам повсеместно, не только на юге Германии, предстоят исключительно сложные недели", - предупредил он, отметив, что дополнительные трудности для больниц создает нехватка персонала из-за роста заболеваемости среди сотрудников, к тому же значительный прирост пациентов с коронавирусом означает усиление мер по защите от инфекции и, следовательно, дальнейшее увеличение нагрузки на оставшийся персонал.

Слабые надежды на новую вакцину

Геральд Гас не думает, что ситуацию с персоналом позволит разрядить новая, адаптированная вакцина от коронавируса, поскольку она, по его словам, защищает преимущественно от тяжелых форм заболевания, а не от самой инфекции, и потому не сможет предотвратить выпадение персонала по болезни.

Между тем заражаемость коронавирусом в Германии продолжает расти. По данным Института имени Роберта Коха (RKI), индекс заражаемости в стране на утро 12 октября вырос до 799,9 случаев на сто тысяч населения. Продолжается увеличиваться и число ковидных пациентов в отделениях интенсивной терапии.

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