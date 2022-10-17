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Часть сотрудников появляется в офисе, несмотря на заражениеФото: Robert Kneschke/Zoonar/picture alliance
ЗдоровьеГермания

Почти 10% немцев ходят на работу, несмотря на коронавирус

Ольга Лебедева
42 мин. назад

Согласно исследованию Pronova BKK, лишь 33 процентов немецких сотрудников при положительном тесте остаются дома до полного выздоровления.

https://www.dw.com/ru/pocti-kazdyj-desatyj-zarazennyj-koronavirusom-v-germanii-hodit-na-rabotu/a-63458669

Несмотря на заражение коронавирусом, почти каждый десятый житель Германии продолжает ходить в офис. Девять процентов респондентов заявили авторам исследования больничной кассы Pronova BKK, что появляются на работе при положительном тесте на SARS-CoV-2 и слабых симптомах. О результатах опроса сообщают в понедельник, 17 октября, издания медиагруппы Funke.

Между тем, 17 процентов опрошенных заявили, что в случае заражения коронавирусом продолжают работать из дома, еще 17 процентов респондентов остаются дома на несколько дней, пока сильные симптомы не пройдут. 8 процентов указали, что принимают решение о продолжении работы исходя из загруженности на данный момент, а 33 процента остаются дома даже при легких симптомах ковида до полного выздоровления. 16 процентов участников исследования сообщили, что еще ни разу не болели COVID-19.

Опрос проводился в сентябре 2022 года среди 1200 сотрудников немецких фирм.

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