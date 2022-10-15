  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Центр Кёльна в разгар пандемии 13 октября 2020 года. Тогда маски надо было носить обязательно в местах скопления людей.
Центр Кёльна в разгар пандемии 13 октября 2020 года. Тогда маски надо было носить обязательно в местах скопления людей.Фото: Christoph Hardt/Geisler-Fotopress/picture alliance
ЗдоровьеГермания

Немецкие больницы призвали к обязательному ношению масок

Анна Мельникова
23 мин. назад

Врачи Германии призывают снова носить маски в помещениях: число пациентов с COVID-19 достигло пика за этот год. Плановые операции уже приходится откладывать, а впереди еще и сезонный всплеск респираторных заболеваний.

https://www.dw.com/ru/nemeckie-bolnicy-prizvali-vernutsa-k-obazatelnomu-noseniu-masok/a-63452140

Немецкие врачи призывают вновь сделать обязательными защитные маски в помещениях: из-за роста заражения коронавирусом в больницах заканчиваются свободные койки, а плановые операции и даже оказание срочной помощи приходится откладывать. Об этом заявил глава Ассоциации больниц Германии (DKG) Геральд Гас (Gerald Gaß) в субботу, 15 октября.

"У нас сложилась такая ситуация, что сейчас столько же пациентов с коронавирусом, сколько было в пиковые периоды этого года", - сказал Гас. По его словам, такое положение характерно примерно для половины немецких больниц, и тенденция остается негативной. На следующей неделе антирекорд заболеваемости может обновиться. Врачи и медсестры тоже в последнее время чаще оказываются на больничном: кроме коронавируса они заражаются сезонными респираторными инфекциями.

Геральд Гас требует, чтобы власти подумали о способах снижения заболеваемости COVID-19: актуализировали перечень случаев, когда носить маску обязательно, а также напомнили людям о мерах предосторожности и прививках. В начале октября он отмечал, что на тот момент в больницах находились уже 19 тысяч человек с коронавирусом, а индекс заражаемости продолжал расти. По данным Института имени Роберта Коха (RKI), к утру 14 октября в среднем по стране он составил 760 случаев на сто тысяч населения. 

Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) и некоторые главы министерств в федеральных землях уже высказывались за ужесточение масочного режима, например, в магазинах. Конкретные антиковидные меры в каждой земле устанавливают региональные власти, и большинство пока наблюдает за ситуацией. 

Смотрите также:

ФРГ не торопится отменять ковид-ограничения

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Станет ли страшно заразный "омикрон" началом конца пандемии коронавируса? (20.01.2022)

Станет ли страшно заразный "омикрон" началом конца пандемии коронавируса? (20.01.2022)

ЮАР готовится выйти из пандемии: эксперты считают, что в стране практически сформировался коллективный иммунитет. Однако "омикрон" не стоит недооценивать, говорят некоторые эксперты.
Общество
20 января 2022 г.
03:28 мин.
external

Как работают рынки в Германии в условиях пандемии? (18.01.2022)

Как работают рынки в Германии в условиях пандемии? (18.01.2022)

С начала пандемии в Германии подтверждено около восьми миллионов случаев заражения коронавирусом. На фоне быстрого распространения омикрон-варианта ситуация в ФРГ остается сложной.
Экономика и бизнес
18 января 2022 г.
03:25 мин.
external

Массовые протесты в Европе из-за омикрона (03.01.2022)

Массовые протесты в Европе из-за омикрона (03.01.2022)

Несколько тысяч человек, несогласных с политикой ковидных ограничений, вышли на протестные акции в Амстердаме. Во Франции необходимо носить маски на улицах, а в Великобритании в школах.
Здоровье
3 января 2022 г.
02:39 мин.
Показать еще
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Мобилизованные в точке сбора перед отправкой в училище в Сибири

Власти Москвы требуют от отелей сообщать о гостях-мужчинах

Конфликты
7 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

На саммите СРГ в Астане 14 октября

О чем говорили в кулуарах саммитов в Астане?

О чем говорили в кулуарах саммитов в Астане?

Политика
20 ч. назад
Протесты в Праге, сентябрь 2022 года

Протесты в Праге. Кто за ними стоит и кто в них участвует

Протесты в Праге. Кто за ними стоит и кто в них участвует

Политика
13 ч. назад
Генсек ЦК КПК Си Цзиньпин

XX съезд Компартии Китая: что стоит от него ждать миру

XX съезд Компартии Китая: что стоит от него ждать миру

Политика
14 ч. назад
Иранские дроны

Чем опасны для Украины иранские дроны, и как их сбивают

Чем опасны для Украины иранские дроны, и как их сбивают

Политика
19 ч. назад
Сотрудник крупнейшего немецкого газохранилища Rehden считывает показатели датчиков

Есть 95%! Газохранилища ФРГ заполнили без поставок из России

Есть 95%! Газохранилища ФРГ заполнили без поставок из России

Экономика и бизнес
14 октября 2022 г.
Покупатель смотрит на цены в одном из белорусских супермаркетов

Лукашенко запретил повышать цены. Это сработало?

Лукашенко запретил повышать цены. Это сработало?

Политика
14 октября 2022 г.
На главную страницу