Немецкие больницы призвали к обязательному ношению масок

Врачи Германии призывают снова носить маски в помещениях: число пациентов с COVID-19 достигло пика за этот год. Плановые операции уже приходится откладывать, а впереди еще и сезонный всплеск респираторных заболеваний.

Немецкие врачи призывают вновь сделать обязательными защитные маски в помещениях: из-за роста заражения коронавирусом в больницах заканчиваются свободные койки, а плановые операции и даже оказание срочной помощи приходится откладывать. Об этом заявил глава Ассоциации больниц Германии (DKG) Геральд Гас (Gerald Gaß) в субботу, 15 октября.

"У нас сложилась такая ситуация, что сейчас столько же пациентов с коронавирусом, сколько было в пиковые периоды этого года", - сказал Гас. По его словам, такое положение характерно примерно для половины немецких больниц, и тенденция остается негативной. На следующей неделе антирекорд заболеваемости может обновиться. Врачи и медсестры тоже в последнее время чаще оказываются на больничном: кроме коронавируса они заражаются сезонными респираторными инфекциями.

Геральд Гас требует, чтобы власти подумали о способах снижения заболеваемости COVID-19: актуализировали перечень случаев, когда носить маску обязательно, а также напомнили людям о мерах предосторожности и прививках. В начале октября он отмечал, что на тот момент в больницах находились уже 19 тысяч человек с коронавирусом, а индекс заражаемости продолжал расти. По данным Института имени Роберта Коха (RKI) , к утру 14 октября в среднем по стране он составил 760 случаев на сто тысяч населения.

Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) и некоторые главы министерств в федеральных землях уже высказывались за ужесточение масочного режима, например, в магазинах. Конкретные антиковидные меры в каждой земле устанавливают региональные власти, и большинство пока наблюдает за ситуацией.

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