В ФРГ одобрили бустерную прививку обновленными вакцинами

Постоянный комитет по вакцинации в ФРГ дала "зеленый свет" бустеризации мРНК-вакцинами, адаптированным к вариантам коронавируса SARS-CoV-2. Четвертая прививка рекомендована после 60 лет.

В Германии получила одобрение Постоянного комитета по вакцинации (Stiko) бустерная прививка против COVID-19 предпочтительно обновленными мРНК-вакцинами, адаптированными к вариантам коронавируса SARS-CoV-2. О новых рекомендациях Stiko стало известно во вторник, 20 сентября.

Как уточняется в сообщении, для ревакцинации лучше всего использовать препараты, разработанные для противодействия такому подвиду коронавируса, как "омикрон" BA.1, а также BA.4/BA.5. По сравнению с обычными мРНК-вакцинами, указанные медикаменты обеспечивают лучшую защиту против различных "омикрон"-подвариантов, а по отношению к изначальному вирусу - столь же хорошую, подчеркивается в заявлении Stiko.

По словам представителя комитета Кристиана Богдана (Christian Bogdan), в настоящее время имеется "три адаптированные вакцины, позволяющие расширить иммунный ответ". Бустер препаратом от компании BioNTech/Pfizer против BA.1 и BA.4/BA.5 рекомендован всем, кто старше 12 лет, бустер препаратом от компании Moderna против BA.1 - тем, кто старше 30 лет.

Еще один бустер - тем, кто старше 60

Четвертая прививка в Германии по-прежнему рекомендуется лишь тем, кто старше 60 лет, а также людям с ослабленной иммунной системой и по особым медицинским предписаниям, но отныне также обновленными адаптированными вакцинами. По действующим рекомендациям Stiko, людям со здоровым иммунитетом, сделавшим две стандартные прививки и одну бустерную, в возрасте до 60 лет четвертая прививка не требуется.

Ранее использование новых вакцин для борьбы с подвидами "омикрона" было рекомендовано профильным комитетом Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА).

COVID-19 в Германии

Между тем за истекшие сутки COVID-19 в Германии был подтвержден еще у 56 715 человек, при этом 90 больных скончались, свидетельствует Институт имени Роберта Коха (RKI). С начала пандемии ковида инфекция в ФРГ была выявлена у 32,79 млн человек, из которых 149 169 умерли, а 32 млн выздоровели.

По мнению ряда экспертов, в реальности может быть значительно большее количество случаев заболеваний, так как в статистике RKI учитываются лишь положительные ПЦР-тесты, но далеко не все инфицированные проходят его.

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