  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Медик готовит к использованию вакцину компании BioNTech/Pfizer
Медик готовит к использованию вакцину BioNTech/Pfizer Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance
ЗдоровьеГермания

В ФРГ одобрили бустерную прививку обновленными вакцинами

Александр Дельфинов
45 мин. назад

Постоянный комитет по вакцинации в ФРГ дала "зеленый свет" бустеризации мРНК-вакцинами, адаптированным к вариантам коронавируса SARS-CoV-2. Четвертая прививка рекомендована после 60 лет.

https://www.dw.com/ru/v-germanii-odobrili-busternuu-privivku-obnovlennymi-vakcinami/a-63189034

В Германии получила одобрение Постоянного комитета по вакцинации (Stiko) бустерная прививка против COVID-19 предпочтительно обновленными мРНК-вакцинами, адаптированными к вариантам коронавируса SARS-CoV-2. О новых рекомендациях Stiko стало известно во вторник, 20 сентября.

Как уточняется в сообщении, для ревакцинации лучше всего использовать препараты, разработанные для противодействия такому подвиду коронавируса, как "омикрон" BA.1, а также BA.4/BA.5. По сравнению с обычными мРНК-вакцинами, указанные медикаменты обеспечивают лучшую защиту против различных "омикрон"-подвариантов, а по отношению к изначальному вирусу - столь же хорошую, подчеркивается в заявлении Stiko.

По словам представителя комитета Кристиана Богдана (Christian Bogdan), в настоящее время имеется "три адаптированные вакцины, позволяющие расширить иммунный ответ". Бустер препаратом от компании BioNTech/Pfizer против BA.1 и BA.4/BA.5 рекомендован всем, кто старше 12 лет, бустер препаратом от компании Moderna против BA.1 - тем, кто старше 30 лет.

Еще один бустер - тем, кто старше 60

Четвертая прививка в Германии по-прежнему рекомендуется лишь тем, кто старше 60 лет, а также людям с ослабленной иммунной системой и по особым медицинским предписаниям, но отныне также обновленными адаптированными вакцинами. По действующим рекомендациям Stiko, людям со здоровым иммунитетом, сделавшим две стандартные прививки и одну бустерную, в возрасте до 60 лет четвертая прививка не требуется.

Ранее использование новых вакцин для борьбы с подвидами "омикрона" было рекомендовано профильным комитетом Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА).

COVID-19 в Германии

Между тем за истекшие сутки COVID-19 в Германии был подтвержден еще у 56 715 человек, при этом 90 больных скончались, свидетельствует Институт имени Роберта Коха (RKI). С начала пандемии ковида инфекция в ФРГ была выявлена у 32,79 млн человек, из которых 149 169 умерли, а 32 млн выздоровели. 

По мнению ряда экспертов, в реальности может быть значительно большее количество случаев заболеваний, так как в статистике RKI учитываются лишь положительные ПЦР-тесты, но далеко не все инфицированные проходят его.

Смотрите также:

Самая востребованная профессия во время пандемии

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Рука в перчатке держит ампулу с вакциной Pfizer-BioNTech

Создавшая "вакцину Пфайзер" фирма BioNTech стала мотором экономики ФРГ

Создавшая "вакцину Пфайзер" фирма BioNTech стала мотором экономики ФРГ

Всемирный успех мРНК-технологии ускорил рост ВВП Германии и разработку лекарств от рака и вакцины от малярии, обеспечил заказами немецкую фармацевтику и обогатил инвесторов.
Экономика и бизнес
13 августа 2021 г.
Профессор Угур Шахин и его супруга, доцент Озлем Тюречи в Берлине

На что идут миллиарды, заработанные создателем вакцины BioNTech/Pfizer

На что идут миллиарды, заработанные создателем вакцины BioNTech/Pfizer

Благодаря коммерческому успеху супругов-иммунологов Угура Шахина и Озлем Тюречи город Майнц превращается в мировой центр в области онкологии, а местные и региональные власти расплачиваются с долгами.
Экономика и бизнес
26 ноября 2021 г.
Лабораторная колба и защитные очки

Немецкий врач сам сделал вакцину от коронавируса. Что из этого вышло

Немецкий врач сам сделал вакцину от коронавируса. Что из этого вышло

Безответственный эскулап или непризнанный гений? Что говорят эксперты о враче из немецкого Любека, создавшем свою вакцину от коронавируса и уже опробовавшем ее на десятках добровольцев.
Здоровье
13 марта 2021 г.
Показать еще
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Канцлер ФРГ Олаф Шольц на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке

Шольц в ООН обвинил Путина в "неприкрытом империализме"

Конфликты
3 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура DW. Турист стоит с пластиковой картой перед банкоматом. На экране банкомата - мужчина с черными усами и в турецкой феске. Он говорит туристу: "Ай, дорогой, карту "Мир" больше не принимаем".

Карта "Мир" в Турции: деньгам россиян больше не рады?

Карта "Мир" в Турции: деньгам россиян больше не рады?

Экономика и бизнес
14 ч. назад
Рулоны стали на заводе немецкой металлургической компании Salzgitter AG в Зальцгиттере

Что ждет ФРГ: деиндустриализация или смена бизнес-модели?

Что ждет ФРГ: деиндустриализация или смена бизнес-модели?

Экономика и бизнес
2 ч. назад
Испытание французской атомной бомбы на атолле Муруроа в 1971 году

Рискнет ли Путин применить против ВСУ ядерное оружие?

Рискнет ли Путин применить против ВСУ ядерное оружие?

Конфликты
20 ч. назад
Алла Пугачева

"Бросила вызов Кремлю". Немецкие СМИ о Пугачевой и ее посте

"Бросила вызов Кремлю". Немецкие СМИ о Пугачевой и ее посте

Политика
19 сентября 2022 г.
Плющев и Фельгенгауэр ведут DW Новости Шоу

Пугачева против войны. Зэки на фронте. DW Новости Шоу

Пугачева против войны. Зэки на фронте. DW Новости Шоу

Политика
19 сентября 2022 г.
62:48 мин.
Территория Южно-Украинской АЭС после ракетного удара

Удары по АЭС во время войны. Что говорит международное право

Удары по АЭС во время войны. Что говорит международное право

Политика
19 сентября 2022 г.
На главную страницу