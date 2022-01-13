 COVID-19: Ослабляют ли иммунную систему бустерные прививки? | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 20.01.2022

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Культура и стиль жизни

COVID-19: Ослабляют ли иммунную систему бустерные прививки?

Эффективна ли бустерная прививка от коронавируса? Некоторые страны уже разрешили делать четвертую. Подробности - у DW.

Deutschland Coronamaßnahmen

Четвертая прививка мРНК-вакцинами против COVID-19, по всей видимости, не обеспечивает еще большей защиты от "омикрона", чем третья. На это указывает предварительное исследование из Израиля, в котором приняли участие привитые вакцинами BNT162b2 (Comirnaty) или Moderna. Однако Израиль стал первой страной, которая призвала своих граждан делать четвертую прививку. Исследователи опубликовали свои результаты 17 января 2022 года - почти через три недели после начала общенациональной кампании ревакцинации.

Результаты, похоже, подтверждают сомнения, высказанные Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) на прошлой неделе. Марко Кавалери, отвечающий за стратегию вакцинации в EMA, заявил на пресс-конференции, что данных, которые подтверждают широкую эффективность четвертой вакцинации, пока нет.

Некоторые страны, такие как Дания, Венгрия и Чили, уже одобрили четвертую ревакцинацию, несмотря на имеющиеся сомнения со стороны регулирующих органов. В конце декабря генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Генеральный директор Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что всеобщая ревакцинация скорее растянет, чем завершит пандемию. 

Женщина с паспортом прививок

В дополнение к отсутствию данных об эффективности последующих бустерных прививок Марко Кавалери заявил, что частые бустерные прививки потенциально могут оказать негативное влияние на иммунный ответ на COVID-19. Это может привести к "усталости (иммунитета - Ред.) у населения", которое уже получило несколько прививок.

Несмотря на то, что клинических данных, однозначно доказывающих эффективность многократных прививок, пока нет, не существует и научных доказательств того, что частые прививки могут привести к истощению иммунной системы. Этот тезис не имеет научного обоснования.

Что такое истощение Т-клеток?

Марко Кавалери, вероятно, имел в виду опасение, что повторное воздействие антигенов, которые содержатся в вакцинах, может привести к анергии Т-клеток, то есть к отсутствию реакции защитных механизмов организма путем выключения иммунного ответа, уточняет Сара Фортун, профессор факультета иммунологии и инфекционных заболеваний Гарвардской школы общественного здравоохранения им. Т. Х. Чана, в ответе на запрос Deutsche Welle. Анергия Т-клеток не позволяет Т-клеткам атаковать наш организм. Иными словами, она защищает его от собственной иммунной системы. Т-клетки играют ключевую роль в борьбе с COVID-19 после того, как инфекция проникают в наш организм.

По данным профессора Фортун, опасения Кавалери научно обоснованы. Однако его страх следует понимать скорее как вопрос, на который ученым следовало бы найти ответ. Пока неясно, могут ли вакцины против COVID-19 вызвать анергию Т-клеток. Но это не должно влиять на какие-либо политические решения. По мнению Сары Фортун исследования, связанные с COVID-19,  намного сложнее, чем просто выявление концентрации антигенов.

"Т-клетки теряют свою способность размножаться, то есть становятся дисфункциональными, когда они в определенных контекстах неоднократно сталкиваются с антигенами. Это лучше всего изучено при лечении пациентов с ВИЧ или раком", - подчеркивает профессор в своем письменном ответе DW.

Прививки каждые несколько месяцев?

Антиген в организме вакцинированных людей может присутствовать в течение двух недель, прежде чем он снова исчезнет, ​​подчеркивает профессор Института иммунологии в Университете Людвига-Максимилиана в Мюнхене Рейнхард Обст (Reinhard Obst). Он исследовал анергию Т-клеток у мышей.

Истощение Т-клеток наблюдалось у больных раком или ВИЧ в ответ на некоторые иммунологические методы лечения. Несмотря на отсутствие клинических данных, профессор Обст считает опасения своего коллеги Кавалери вполне оправданными.

"Идея вакцинировать людей каждые четыре месяца или даже чаще - нова. Такого еще не было с другими типами вирусов. И опасения по поводу (возможности) истощения Т-лимфоцитов должна стать поводом сделать паузу", - считает профессор.

"Если бы меня спросили, хочу ли я делать прививки каждые четыре месяца, или, скажем, раз в два месяца, четыре раза подряд, я бы предложил быть осторожней и лучше сделать перерыв", - подчеркивает Обст.

Периодичность бустерных прививок 

Холден Меккер, профессор иммунологии Стэнфордского университета в Калифорнии, ответил на вопросы DW по электронной почте. Он тоже не нашел никаких научных доказательств того, что многократные прививки подавляют иммунную систему. Но он напоминает о данных исследований в Великобритании, которые показали, что периодичность бустерных прививок - один раз шесть месяцев - более эффективна. 

Женщине делают бустерную прививку

Бустерную прививку в Германии рекомендуют пожилым людям и пациентам из группы риска

Другие исследования также показали, что иммунной системе нужно время для создания памяти. Это говорит о том, что краткосрочные бустерные прививки не очень полезны, добавляет профессор Холден Меккер. Тем не менее: "Ежегодная вакцинация против гриппа не наносит нам вреда, и пока все указывает на то, что периодические бустерные прививки против COVID-19 могут защитить нас от инфекции", - говорит Меккер.

Пол Оффит, директор Образовательного центра по вакцинам и лечащий врач отделения инфекционных заболеваний Детской больницы Филадельфии и член Консультативного комитета по вакцинам Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), напротив, критически относится к повторным прививкам от COVID-19 для населения в целом. Он считает, что с фундаментальной точки зрения стратегия здравоохранения, направленная на профилактику относительно легких заболеваний, является ошибкой.

К вакцинам от COVID-19 предъявляются невыполнимые требования. Уже в фазе 3 исследований качества вакцин от Moderna и Pfizer в декабре 2020 года в США была достигнута 95-процентная эффективность против относительно легкой формы болезни. "Это не может продолжаться слишком долго ", - подчеркивает Оффит, добавляя, что "нейтрализующие антитела со временем уменьшаются".

Таким образом, его прогнозы относительно того, что у некоторых вакцинированных людей будут развиваться легкие случаи COVID-19, оказались верны. "Все в порядке", - подчеркивает при этом эксперт и поясняет, что вакцины работают так, как они и должны работать. "Их цель заключается в том, чтобы люди не попадали в больницы, не оказывались в реанимационных отделениях, а тем более - в моргах. И вакцины в целом выполняют свои задачи. Но мы ошибочно охарактеризовали их появление "прорывом". Это, по моему мнению, была не совсем удачная формулировка или ошибка в коммуникации. Таким образом мы довели эти вакцину к стандартным требованиям, которые мы не применяем к иной вакцине (против респираторных заболеваний)".

Обычные вакцины против гриппа и ротавируса часто не защищают от легких течений болезней, зато - от заболеваний средней и тяжелой степени, что, по мнению Оффита, важнее всего.

Но органы здравоохранения США одобрили повторные прививки для предотвращения и легких заболеваний, сообщил Пол Оффит DW. Однако основное внимание следует уделять первой и второй дозам прививок для тех, кто еще не вакцинирован, а не дальнейшей бустерной вакцинации тех, кто уже получили первые две прививки.

"Это глобальная пандемия, - подчеркивает Оффит. - Мы все будем страдать от этого вируса, пока не возьмем его под контроль во всем мире".

Всему миру нужны прививки

"Пока вирус распространяется по миру, нам необходимо иммунизировать население", - продолжает Оффит. - Лучший способ сделать это - обеспечить странам с ограниченными возможностями такой же доступ к вакцинам, как в Западной Европе и США".

Директор Образовательного центра по вакцинам считает, что третья, четвертая и пятая дозы - пустая трата времени и средств. "Это лишает нас того, что нам действительно необходимо, а именно: убедиться в том, что люди получат свою дозу вакцины, которая с большой долей вероятности защитит их от тяжелой болезни на долгое время, даже на годы", - уверен профессор Оффит. 

 

В США бустерная прививка была одобрена для всех американцев в ноябре. И это несмотря на то, что советники Комитета по вакцинам Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и FDA, такие как профессор Оффит, были против этого.

CDC заявил о том, что, хоть двух доз вакцины и достаточно для предотвращения серьезных заболеваний у большинства людей, бустерные прививки могут помочь защитить людей из групп риска от развития серьезных заболеваний и их последствий.

Недавние исследования в Израиле и США показали, что ревакцинация может помочь защитить пожилых людей. Оффит говорит, что они имеют смысл для тех, кто в них нуждается из-за факторов риска, но защита только от "омикрона" не является достаточной причиной для многократной вакцинации всех.

"Люди, которые госпитализированы, или страдают серьезными заболеваниями, как и пожилые люди, или с ослабленным иммунитетом, должны получить бустерные прививки", - говорит Оффит. - Но я не понимаю, зачем объявлять войну инфекциям с легкими формами заболеваний у молодых и здоровых людей".

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    Автор: Сергей Гуща, Томас Лачан


Контекст

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