 В ВОЗ заявили о возможном завершении худшего этапа пандемии в 2022 году | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 19.01.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Коронавирус

В ВОЗ заявили о возможном завершении худшего этапа пандемии в 2022 году

При правильном распределении вакцин от COVID-19 локадуны и госпитализации можно преодолеть уже в этом году, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям. Но коронавирус не исчезнет.

Майкл Райан

Майкл Райан

Если оперативно решить проблему неравенства в распределении вакцин и медикаментов от коронавируса, самые серьезные последствия пандемии, включая летальные исходы от COVID-19, госпитализации и локдауны, возможно, удастся преодолеть в этом году. Об этом во вторник, 18 января, заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, выступая в дискуссии, организованной Всемирным экономическим форумом.

По словам эксперта, необходимо достичь "низкого уровня заболеваемости в сочетании с максимальной вакцинацией населения, чтобы не было летальных исходов". Как указал директор программы ВОЗ, проблему представляют смерти, госпитализации и подрыв "социальных, экономических и политических систем", а не сам вирус. ВОЗ считает разницу в охвате кампаниями вакцинации в богатых и бедных стран катастрофическим провалом. Менее 10% жителей стран Африки полностью привиты от коронавируса, напоминает агентство AP.

По словам Майкла Райана, если вакцины и другие медикаменты не будут распределены справедливо, связанная с пандемией трагедия будет продолжаться. "Мы можем никогда не покончить с вирусом", потому что такие пандемические инфекционные агенты "в конечном итоге становятся частью экосистемы", однако "у нас есть шанс покончить с чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения в этом году, если мы сделаем то, о чем говорили", полагает Райан.

Станет ли COVID-19 "эндемическим заболеванием"?

Майкл Райан также отреагировал на дебаты о том, стоит ли считать COVID-19 "эндемическим заболеванием". Первым из ведущих европейских политиков об этом заговорил премьер-министр Испании Педро Санчес. Правительство Испании почти закончило разработку системы мер, в которой COVID-19 будет считаться "не пандемией, а эндемическим заболеванием" типа сезонного гриппа. Обходиться с ковидом в Испании также хотят как с обычным гриппом: без регистрации каждого случая и ежедневных сводок с фронта борьбы с пандемией, без тестов при малейшем симптоме и всяких карантинных ограничений.

"Эндемия сама по себе не означает ничего хорошего. Она просто говорит о том, что (вирус - Ред.) здесь навсегда", - заявил представитель ВОЗ. По оценкам ряда экспертов в области здравоохранения, если COVID-19 станет эндемическим заболеванием, он все равно продолжит приводить к смертельным исходам, однако их число существенно снизится.

Половина населения Европы может быть инфицирована "омикроном" к марту

По данным портала Worldometer, с начала пандемии в мире выявлен 334 656 351 инфицированный коронавирусом, с COVID-19 скончались 5 572 282 человека.

Ранее, 11 января, во Всемирной организации здравоохранения спрогнозировали, что более половины населения Европы может заразиться вариантом коронавируса "омикрон" уже к марту. Региональный директор ВОЗ по Европе и Центральной Азии Ханс Клуге (Hans Kluge) заявил, что в первую неделю 2022 года в регионе зафиксировано более 7 млн новых инфицированных, причем этот показатель за две недели более чем удвоился.

Смотрите также:

  • Обложки журналов Time Magazine и Spiegel с портретами создателей фирмы Biontech

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    BioNTech/Pfizer: начало мРНК-революции

    Первой вакциной от COVID-19, разрешенной к применению в США и ЕС, стала разработка немецких ученых с турецкими корнями Угура Шахина и его жены Озлем Тюречи. Их фирма BioNTech из Майнца заключила альянс с американским гигантом Pfizer, и вакцину стали называть "пфайзеровской". В 2021 году будут выпущены 2 млрд доз. СМИ заговорили о "революции" в фармацевтике, поскольку впервые создана мРНК-вакцина.

  • Штаб-квартира компании Moderna

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Moderna: родом из университета Гарварда

    На РНК-технологиях, считающихся новым словом в медицине, специализируется и американская биотехнологическая компания Moderna. Ее штаб-квартира находится в Кембридже, штат Массачусетс, вблизи Гарвардского университета, ученые которого и учредили эту фирму в 2010 году. Вакцина Moderna, созданная при финансовой поддержке властей, стала второй, зарегистрированной в США и ЕС на рубеже 2020-21 годов.

  • Индийский врач показывает ампулу с вакциной AstraZeneca

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    У AstraZeneca - "оксфордская вакцина"

    Ученые Оксфордского университета заключили для клинических испытаний и производства своей вакцины альянс с британо-шведской компанией AstraZeneca. Она в значительной мере обеспечивает вакцинацию жителей Великобритании, выполняет крупный заказ ЕС и активно работает с развивающимися странами, ведь у "оксфордской вакцины" - очень низкая цена. Так, в Индии ее выпускают для местного рынка и на экспорт.

  • Прибытие первой партии вакцины Спутник V в Боливию.

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    "Спутник V": самая первая регистрация

    В августе 2020 года Россия объявила, что первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, названную "Спутник V". Массовая вакцинация российского населения официально началась в январе 2021 года. На зарубежные рынки эту векторную вакцину, разработанную учеными московского Центра Гамалеи, продвигает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). На снимке: прибытие первой партии в Боливию.

  • Президент Индонезии Джоко Видодо прививается вакциной Sinovac Biotech

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Sinovac: тихий конкурент из Китая

    Без лишнего шума и подробных отчетов о результатах клинических испытаний Китай разработал как минимум три вакцины. Одну из них, созданную на основе инактивированного (убитого) коронавируса, компания Sinovac Biotech тестировала в нескольких странах Азии, в том числе в Индонезии, которая ее затем закупила. Чтобы подать пример соотечественникам, президент страны Джоко Видодо привился первым.

  • Илон Маск демонстрирует депутатам бундестага принтер для вакцин Curevac

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    CureVac: принтер для вакцин от Tesla

    Регистрация второй немецкой мРНК-вакцины пока откладывается: она недостаточно эффективная, сообщила в июне 2021 компания CureVac, заключившая альянс с концерном Bayer. Это срывает план изготавливать ее прямо в клиниках повсюду в мире. Образец мобильного принтера, созданного своей немецкой дочерней фирмой Tesla Grohmann, Илон Маск (в центре) демонстрировал летом 2020 года депутатам бундестага.

  • Завод компании Sanofi во Франкфурте-на-Майне

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Sanofi: две неудачи и помощь Евросоюзу

    Французская фармацевтическая компания Sanofi - один из крупнейших в мире производителей вакцин. Но на сей раз она дважды потерпела неудачу: ни совместная разработка с британской GlaxoSmithKline, ни попытка создать мРНК-вакцину пока не дали желаемого результата. Чтобы помочь обеспечить страны ЕС, ее завод во Франкфурте-на-Майне (на снимке) выпустит летом 125 млн доз вакцины BioNTech/Pfizer.

  • Ампулы с вакциной фирмы Janssen, принадлежащей Johnson&Johnson

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Johnson&Johnson: достаточно одной дозы

    Одним из шести производителей вакцин от коронавируса, с которыми ЕС заключил предварительные договоры о поставках, стала американская корпорация Johnson&Johnson. Ее векторная вакцина предполагает только одну прививку, а не две, и хранится в обычных холодильниках. Для ЕС вакцину, зарегистрированную 11 марта 2021 года, выпускать будет бельгийская дочерняя фирма корпорации - Janssen.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 01:50

Сколько в Германии противников коронавирусных ограничений?

Аудио- и видеофайлы по теме

Омикрон захватывает Европу: велика ли опасность нового варианта для России? DW Новости  

Самая востребованная профессия: как изменилась работа медиков после вспышки пандемии  