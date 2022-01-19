В ВОЗ заявили о возможном завершении худшего этапа пандемии в 2022 году

Если оперативно решить проблему неравенства в распределении вакцин и медикаментов от коронавируса, самые серьезные последствия пандемии, включая летальные исходы от COVID-19, госпитализации и локдауны, возможно, удастся преодолеть в этом году. Об этом во вторник, 18 января, заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, выступая в дискуссии, организованной Всемирным экономическим форумом.

По словам эксперта, необходимо достичь "низкого уровня заболеваемости в сочетании с максимальной вакцинацией населения, чтобы не было летальных исходов". Как указал директор программы ВОЗ, проблему представляют смерти, госпитализации и подрыв "социальных, экономических и политических систем", а не сам вирус. ВОЗ считает разницу в охвате кампаниями вакцинации в богатых и бедных стран катастрофическим провалом. Менее 10% жителей стран Африки полностью привиты от коронавируса, напоминает агентство AP.

По словам Майкла Райана, если вакцины и другие медикаменты не будут распределены справедливо, связанная с пандемией трагедия будет продолжаться. "Мы можем никогда не покончить с вирусом", потому что такие пандемические инфекционные агенты "в конечном итоге становятся частью экосистемы", однако "у нас есть шанс покончить с чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения в этом году, если мы сделаем то, о чем говорили", полагает Райан.

Станет ли COVID-19 "эндемическим заболеванием"?

Майкл Райан также отреагировал на дебаты о том, стоит ли считать COVID-19 "эндемическим заболеванием". Первым из ведущих европейских политиков об этом заговорил премьер-министр Испании Педро Санчес. Правительство Испании почти закончило разработку системы мер, в которой COVID-19 будет считаться "не пандемией, а эндемическим заболеванием" типа сезонного гриппа. Обходиться с ковидом в Испании также хотят как с обычным гриппом: без регистрации каждого случая и ежедневных сводок с фронта борьбы с пандемией, без тестов при малейшем симптоме и всяких карантинных ограничений.

"Эндемия сама по себе не означает ничего хорошего. Она просто говорит о том, что (вирус - Ред.) здесь навсегда", - заявил представитель ВОЗ. По оценкам ряда экспертов в области здравоохранения, если COVID-19 станет эндемическим заболеванием, он все равно продолжит приводить к смертельным исходам, однако их число существенно снизится.

Половина населения Европы может быть инфицирована "омикроном" к марту

По данным портала Worldometer, с начала пандемии в мире выявлен 334 656 351 инфицированный коронавирусом, с COVID-19 скончались 5 572 282 человека.

Ранее, 11 января, во Всемирной организации здравоохранения спрогнозировали, что более половины населения Европы может заразиться вариантом коронавируса "омикрон" уже к марту. Региональный директор ВОЗ по Европе и Центральной Азии Ханс Клуге (Hans Kluge) заявил, что в первую неделю 2022 года в регионе зафиксировано более 7 млн новых инфицированных, причем этот показатель за две недели более чем удвоился.

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