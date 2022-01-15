В ряде стран ЕС - массовые протесты против мер по борьбе с пандемией

Массовые протесты против ограничений, направленных на борьбу с коронавирусом, в субботу, 15 января, прошли в целом ряде стран ЕС. В Германии подобные выступления состоялись по всей стране. В некоторых из городов сторонники ограничительных мер устраивали также контрдемонстрации.

В Гамбурге планировалось проведение масштабной акции протеста против всеобщей обязательной вакцинации от коронавируса и других мер по борьбе с пандемией, однако в четверг, 13 января, на фоне высокого числа заражений SARS-CoV-2 в городе полиция объявила о запрете на ее проведение. На протяжении нескольких предыдущих недель еженедельные субботние демонстрации критиков правительственных мер по борьбе с пандемией COVID-19 в Гамбурге относились к числу самых масштабных в Германии. Так, 8 января число участников подобного мероприятия, по данным полиции, составило 16 000 человек.

Несмотря на запрет на проведение протестной акции, около 3000 человек собрались 15 января перед гамбургской картинной галереей "Кунстхалле". По наблюдениям репортеров агентств dpa и AFP, полиция попыталась разогнать собравшихся, когда те начали показывать плакаты и скандировать лозунги, при этом дело дошло до отдельных стычек между гражданами и представителями органов охраны правопорядка.

Лозунг сторонника вакцинации от COVID-19: "Прививать, а не очернять"

Между тем в центре Гамбурга в тот же день, 15 января, состоялась демонстрация сторонников ограничительных мер, направленных против распространения коронавируса. По данным полиции, в этой акции приняли участие около 2900 человек.

Массовые выступления против антиковидных ограничений прошли 15 января также в Мюнхене, Фюрте, Ганновере, Оснабрюке, Шверине, Фленсбурге и некоторых других городах по всей стране. В Дюссельдорфе в протесте приняли участие около 7000 человек, во Фрайбурге - около 6000. Некоторые из акций критиков антиковидных ограничений в этих городах также сопровождались контрдемонстрациями сторонников карантинных мер.

В Коттбусе 15 января полиция разогнала незаявленную многотысячную акцию граждан, выступающих с критикой правительственных мер по борьбе с пандемией.

"Враги государства" среди участников протестов

По данным полиции, все субботние акции прошли преимущественно мирно, хотя многие их участники игнорировали требование надеть маску.

Между тем глава Федерального ведомства по охране Конституции Томас Хальденванг (Thomas Haldenwang) заявил в интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, в номере за 17 января, что среди людей, протестующих против антиковидных мер, есть "новая категория врагов государства", которые не подпадают под категории правых или левых экстремистов. Таких людей объединяет не идеология, но презрение к демократическому государству и его представителям, отметил Хальденванг.

Протесты против мер по борьбе с пандемией в Австрии

Массовые протесты против антиковидных ограничений и обязательной вакцинации от коронавируса состоялись 15 января и в других странах ЕС. Так, в столице Австрии Вене, по данным газеты Kurier, на улицы вышли 27 000 недовольных граждан.

Массовый протест против антиковидных ограничений в Австрии

По итогам протеста было задержано два человека, сообщает издание. Поскольку далеко не все участники мероприятия носили маски формата FFP2, полиция оформила множество штрафов и заявлений о нарушениях.

Некоторые участники протеста пришли в поддельной форме полицейских и принесли с собой перечный спрей, что также является правонарушением.

В сою очередь выступивший на сцене председатель правопопулистской Австрийской партии свободы Херберт Кикль пообещал "устроить настоящий танец" в парламенте во время дебатов об обязательной вакцинации, запланированных на следующую неделю, и призвал провести новые парламентские выборы.

Протесты против паспортов вакцинации во Франции и Италии

Во Франции, по данным радио Deutschlandfunk, 15 января 50 000 человек вышли на улицы с протестом против нового "паспорта здоровья", или паспорта вакцинации, введение которого предполагает, что доступ во многие заведения разрешается только полностью привитым от коронавируса или недавно переболевшим COVID-19.

Протест против антиковидных мер в Париже

Кроме того, масштабные антиковидные протесты состоялись в Риме. Их участники выступали против введения обязательной вакцинации от коронавируса для жителей страны в возрасте старше 50 лет и против "коронавирусного паспорта", подтверждающего, что его обладатель переболел ковидом, привит от этой болезни или имеет отрицательный тест на коронавирус.

В Нидерландах 15 января свои заведения, несмотря на запрет, открыли многочисленные владельцы кафе, баров и ресторанов. Тем самым они выразили свое возмущение тем, что отмена длящегося уже несколько недель локдауна не распространилась на их бизнес.

Смотрите также:

Юмор сражается с коронавирусом Новый вариант коронавируса: взгляд под микроскопом Во Франции обнаружен ранее неизвестный вариант коронавируса. Его выявили у путешественника, прилетевшего из Камеруна. Как выглядит этот вариант, знает карикатурист Сергей Елкин.

Юмор сражается с коронавирусом Осторожно, Европа закрывается: в 2022-й год - с ограничениями Франция и Италия ограничивают въезд, Испания вводит ношение масок на улице, Германия - частичный локдаун. Коронавирус не дает вздохнуть свободно и в канун Нового года, констатирует Сергей Елкин.

Юмор сражается с коронавирусом "Омикрон": как вирус охватывает мир Омикрон-вариант коронавируса стремительно распространяется по планете. Уже есть первая жертва - в Великобритании. За новостями с беспокойством следит и карикатурист Сергей Елкин.

Юмор сражается с коронавирусом QR-коды по всей России: нет слова - нет проблем? Многие россияне выступают против введения в общественных местах системы QR-кодов. Некоторые чиновники решили: проблема - в названии. Сергей Елкин - об искаженной логике властей.

Юмор сражается с коронавирусом Омикрон-вариант коронавируса: конца мутациям не видно? Врачи предупреждают об опасности распространения по всему миру нового омикрон-варианта коронавируса. А Сергей Елкин уже задумался о том, что придет на смену "дельте" и "омикрону".

Юмор сражается с коронавирусом Прививка от коронавируса, или Неожиданный побочный эффект Многие устали от ковидных ограничений. Но сертификат о прививке от коронавируса гарантирует свободу, а вакцина - иногда и жизнь, подмечает карикатурист Сергей Елкин.

Юмор сражается с коронавирусом Борьба с пандемией коронавируса: без QR-кода теперь никуда? Все больше сфер жизни попадает под ограничения для тех, у кого нет QR-кода, подтверждающего, что его обладатель привит, протестирован или переболел коронавирусом. Сергей Елкин о том, как уберечь общество от ковида.

Юмор сражается с коронавирусом Проверь QR-код! А то вдруг что-то пошло не так Сокращение срока действия QR-кодов у вакцинированных россиян ведомства объяснили техническим сбоем. Власти заверили: документы о прививках от коронавируса действуют год. Сергей Елкин - о новом мотиве в старой сказке.

Юмор сражается с коронавирусом С Днем народного единства! А как же прививка? В России 4 ноября отмечают День народного единства. Использовать его как повод для примирения сторонников и противников вакцинации в борьбе с коронавирусом предлагает Сергей Елкин.

Юмор сражается с коронавирусом Электронные пропуска и коронавирус: мир после COVID-19 Цифровые пропуска для передвижения по городу начнут проверять в Москве с 15 апреля. Меры призваны предотвратить распространение коронавируса SARS-CoV-2. Прогноз на QR-будущее от Сергея Елкина.

Юмор сражается с коронавирусом Локдаун в России - главная примета осени-2021, а впереди - зима! Ограничительные меры из-за пандемии коронавируса вступают в силу во все большем числе регионов России. Ковид диктует свои правила не только в реальной жизни, констатирует Сергей Елкин.

Юмор сражается с коронавирусом Четвертая волна: коронавирус снова вызывает на ринг В Германии, а также в ряде других стран говорят о начале очередной волны пандемии коронавируса. Борьба с ним напомнила Сергею Елкину изнурительный боксерский поединок.

Юмор сражается с коронавирусом Олимпийские игры в Токио: как на них отразится коронавирус В Токио на фоне пандемии начинаются соревнования в рамках летних Олимпийских игр. Сергей Елкин предлагает изменить символику Олимпиады, чтобы она соответствовала современным реалиям.

Юмор сражается с коронавирусом "Спутник V" в ЕС - разделяй и прививай? В Евросоюзе спорят о закупках вакцины от ковида "Спутник V". Пока вместо помощи в борьбе с пандемией российский препарат лишь сеет раздор в ЕС, констатирует Сергей Елкин.

Юмор сражается с коронавирусом Будет ли коронавирус побежден уже в 2021 году? 2021 год начинается под знаком вакцинации от коронавируса. Удастся ли победить ковид или вирус сможет-таки дать отпор? Ответ хотел бы знать и карикатурист Сергей Елкин.

Юмор сражается с коронавирусом Третья волна на подходе, или Куда спешит коронавирус Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупреждают о риске третьей волны коронавируса в начале 2021 года. Сергей Елкин о ковид-реалиях настоящего и ближайшего будущего.

Юмор сражается с коронавирусом Как вести себя при коронавирусе: три стратегии Люди по-разному реагируют на пандемию коронавируса: одни серьезно относятся к рекомендациям вирусологов, другие - игнорируют их. Карикатурист Сергей Елкин о типах отношения к COVID-19.

Юмор сражается с коронавирусом Лайфхак: как остановить распространение коронавируса Из-за SARS-CoV-2 в ряде стран ограничивают социальные контакты. Карикатурист Сергей Елкин тоже советует по возможности оставаться дома, чтобы противостоять распространению вируса.

Юмор сражается с коронавирусом Эпидемия коронавируса: когда болезнь не знает границ Коронавирус, родиной которой стал Китай, распространяется по планете. Заражение им обнаруживают во все новых странах. Карикатурист Сергей Елкин о нынешнем облике китайского дракона. Автор: Сергей Елкин, Владимир Дорохов

