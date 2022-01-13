Обязательная вакцинация в ФРГ? Президент выслушал "за" и "против"

Для диалога было выбрано правильное время. Всего в нескольких сотнях метров от дворца Bellevue, официальной резиденции федерального президента Германии, немецкий бундестаг в этот день обсуждал вопрос о введении в ФРГ всеобщей обязательной вакцинации. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) одновременно с этим пригласил граждан в свою резиденцию, чтобы обсудить с ними "плюсы и минусы обязательной вакцинации". Во встрече приняли участие семь человек, четверо из которых участвовали в обсуждении по видеосвязи. Еще один приглашенный - противник вакцинации - незадолго до встречи отказался от участия в ней.

В этот день в Германии были зафиксированы новые максимальные цифры заразившихся коронавирусом за сутки - 80 тыс. человек. И именно в этот день президент ФРГ призвал к обсуждению вопроса об обязательной вакцинации. "Такая экстраординарная мера также налагает на наше государство экстраординарный долг перед своими гражданами. Короче говоря: обязательная вакцинация означает обязательные дебаты", - заявил Штайнмайер в своем вступительном слове.

До начала дебатов он пояснил еще один момент. "Как федеральный президент, я не буду озвучивать свое мнение по вопросу "да" или "нет" обязательной вакцинации", - сказал Штайнмайер. И в течение всей дискуссии придерживался этой позиции, в отличие от приглашенных гостей.

Противники вакцинации доминировали в дискуссии

"Обязательная вакцинация не способствует прекращению пандемии", - заявила Гудрун Гессерт (Gudrun Gessert). Учительница из федеральной земли Баден-Вюртемберг задавала тон в дискуссии. "Мы должны наконец-то покончить с разделением на вакцинированных и невакцинированных. Это взрывоопасно для общества", - сказала она, добавив, что сама вакцинировалась.

Президент ФРГ призывает к солидарности

Президент хотел открытого обмена мнениями, и он его получил. При этом он явно чувствовал себя не в своей тарелке, иногда его лицо становилось ярко-красным, когда начинала говорить Гудрун Гессерт. Иногда он не сдерживался, когда она в очередной раз представляла цифры и данные, которые считает научно доказанными. "Нет, я в это не верю", - возражал ей Штайнмайер.

Оливер Фоет (Oliver Foeth), как и Гудрун Гессерт, также написал федеральному президенту, что хотел бы участвовать в дискуссии. Бизнесмен из Бамберга, специализирующийся на импортных операциях, тоже считает обязательную вакцинацию проблематичной. Она, по его словам, нарушает "физическую целостность" человеческого тела. Кроме того, эффективность новых вакцин "весьма сомнительна". "Решение о вакцинации должно быть свободным", - подчеркнул Фоет. При этом и он, и Гессерт неоднократно указывали на, что сами не являются коронаскептиками.

Те, кто не вакцинирован, не хотят прививаться

Президент Штайнмайер неоднократно пытался парировать те или иные высказывания, ссылаясь на научные данные. Эксперты пытались прийти ему на помощь, но и у них были не только положительные данные. "60-70 процентов тех, кто до сих пор не вакцинирован, не хотят прививаться", - рассказала расстроенная Корнелия Беч (Cornelia Betsch), профессор из Гейдельберга. "Очень многие просто боятся вакцинации. Это делает ситуацию чрезвычайно эмоциональной. Принудительная вакцинация вызывает у людей ответную реакцию", - добавила она.

Штайнмайер призывал противников вакцинации проявить солидарность. "Принимая решение "за" или "против" вакцинации, необходимо учитывать, что существует заинтересованность общества в том, чтобы "количество смертей было меньше", - подчеркивал президент ФРГ.

Онмодерировал дискуссию,но в остальном держался в тени. И, кажется, испытал заметное облегчение, когда взяла слово Элен Шапердот (Ellen Schaperdoth), медсестра из Кельна. "Если мы знаем, что прививки предотвращают распространение инфекции, то для меня это само собой разумеется - сделать прививку", - сказала она. По ее мнению, обязательная вакцинация медперсонала, которая вступит в силу в середине марта, является правильным решением.

Зигрид Чонго (Sigrid Chongo), директор центра по уходу за пожилыми людьми в Берлине, также согласна с этим. В конце концов, речь идет о "защите для окружающих тебя людей и самого себя", подчеркнула она.

Число вакцинированных в Германии растет

Учитель из Берлина Свен Эльк Винтер (Sven Elk Winter) тоже на стороне тех, кто выступает за вакцинацию. "Большинство коллег поддерживают обязательную вакцинацию", - сказал он. И среди школьников, по его словам, все больше и больше вакцинированных.

Экспертам в этой дискуссии было сложно составить конкуренцию противникам вакцинации. Берлинский профессор Кай Нагель (Kai Nagel), эксперт по мобильным моделям, возразил, что вакцинация, по крайней мере, минимизирует риск заражения. "Если я заражаюсь, возникают цепочки распространения инфекции, а с ними - тяжелое течение болезни", - подчеркнул он. По его словам, это можно предотвратить с помощью вакцинации. При этом, считает профессор, в будущем вакцины придется снова и снова адаптировать под мутирующий вирус.

Смелость поддерживать диалог

Франк-Вальтер Штайнмайер редко вмешивался в дискуссию, давая участникам возможность в очередной раз представлять свои аргументы. Уже некоторое время федеральный президент приглашает людей в подобные дискуссионные группы. Во время пандемии он стремится к диалогу с обществом. Среди приглашенных были, в том числе, и политики из правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). В заявлении канцелярии президента отмечается, что его цель - "напрямую услышать, в чем его собеседники видят вызовы и проблемы в это непростое время, какие у них есть опасения, а также каких успехи, с их точки зрения, удалось достичь с начала пандемии".

В итоге все участники дискуссии высоко оценили открытый обмен мнениями с федеральным президентом. Даже Гудрун Гессерт, которая иногда была резкой, после двухчасовых дебатов находит добрые слова. "Политики должны последовать вашему примеру, господин президент, и позволить больше плюрализма мнений", - говорит она.

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