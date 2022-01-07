 В Германии вновь прошли массовые акции против антиковидных ограничений | Новости из Германии о Германии | DW | 08.01.2022

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Германия

В Германии вновь прошли массовые акции против антиковидных ограничений

В Гамбурге на протесты против мер по борьбе с коронавирусом, по данным полиции, вышли 16 000 человек. Подобные, менее масштабные акции, а также контрдемонстрации сторонников ограничений состоялись по всей стране.

Участники акции протеста против обязательной вакцинации от коронавируса в Гамбурге, 8 января 2022 года

Участники акции протеста в Гамбурге выступают за право свободно принимать решение о вакцинации

В ряде городов по всей Германии в субботу, 8 января, прошли массовые демонстрации против правительственных мер по борьбе с коронавирусом, в том числе - возможного введения в стране обязательной общенациональной вакцинации от COVID-19.

В Берлине около 150 критиков антиковидных ограничений устроили авто- и велопробег. По данным полиции, в этих акциях приняли участие водители в общей сложности более ста транспортных средств, в том числе около 20 велосипедистов. Обстановка на этой акции была мирной, указали в пресс-службе полиции.

Требования отказаться от вакцинации детей от COVID-19

В Гамбурге на протест против коронавирусных органичений вышли 16 000 человек. Ранее в полиции сообщали, что ожидают около 11 000 участников. Девизом протеста, как и раньше, стала фраза: "Чаша терпения переполнена. Руки прочь от наших детей", пишет агентство dpa.

В микроблоге полиции Гамбурга в соцсети Twitter 8 января было опубликовано сообщение о том, что один из демонстрантов прикрепил к своей одежде звезду Давида с надписью "непривит". "Мы начали расследование по подозрению в разжигании межнациональной ненависти и конфисковали звезду", указано в твите.

Около 1600 человек, по данным полиции, вышли на улицы города Шверин. Организаторы протеста оценили число участников акции в 2000 человек. Демонстранты прошли маршем по центру города. На плакате, который несли в первых рядах, был лозунг: "Родители, бабушки и дедушки говорят !!!НЕТ!!! прививке детей от COVID-19". 

Участники протеста против антиковидных ограничений в Шверине призывают привитых и не привитых от коронавируса сограждан с уважением относиться друг к другу

Участники протеста против антиковидных ограничений призывают привитых и не привитых от коронавируса сограждан с уважением относиться друг к другу

В городе Трир во второй половине дня на протест против ограничений, направленных на борьбу с коронавирусом, собрались около 200 человек, при том, что заявлены были 2500 участников. Как сообщает общественно-правовая медиакомпания SWR, для наблюдения за порядком к парку Messepark, где проходит мероприятие, прибыли сотрудники полиции на 50 машинах.

Ожидается, что акции противников обязательной вакцинации от коронавируса и других мер по борьбе с пандемией пройдут в выходные 8 и 9 января также в Кобленце, Фрайбурге, Дюссельдорфе, Франкфурте-на-Майне и других городах Германии.

В ряде городов запланировано проведение и контрдемонстраций сторонников ограничительных мер. На акцию такого рода в городе Минден 8 января, по данным полиции, вышли 2500 человек.

Ситуация с коронавирусом в  Германии

По данным сайта Worldometer, публикующего актуальную статистику числа заражений коронавирусом в мире, с начала пандемии в ФРГ было выявлено более  7 458 000 случаев инфицирования. Более 114 000 человек в стране за два года скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19, выздоровели - почти 6 693 000 пациентов.

С середины марта 2022 года наличие прививки от коронавируса станет в стране обязательным для медработников и сотрудников учреждений по уходу за больными и немощными людьми. На протяжении нескольких недель по всей Германии проходят еженедельные протесты против планов по введению обязательной общенациональной вакцинации от COVID-19 и других ограничительных мер.

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