В Германии ужесточают правила посещения ресторанов и баров

В борьбе с быстрым распространением омикрон-варианта коронавируса в Германии ужесточают правила посещения ресторанов, кафе и баров. Главы федерального и земельных правительств в пятницу, 7 января, договорились о том, что впредь по всей стране и независимо от числа зараженных должно действовать так называемое правило 2G-плюс. Это означает, что заведения общественного питания будет разрешено посещать только привитым и переболевшим при наличии отрицательного теста или бустерной прививки. Однако не все федеральные земли с этим согласны.

По итогам совещания с главами земельных правительств федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявил, что следует готовиться к возобновлению роста числа случаев заражения вирусом SARS-CoV-2 в связи с распространением омикрон-варианта. "Очевидно, что "омикрон" будет с нами еще долго. И поэтому мы пока не можем дать отбой нашей системе здравоохранения", - сказал он.

Сокращение срока карантина

В ходе совещания было также решено облегчить правила карантина для контактировавших с инфицированным и изоляции заболевших COVID-19. Люди, контактировавшие с носителями коронавируса, будут освобождены от карантина при наличии бустерной прививки. Также это исключение распространяется на тех контактировавших с заболевшими, которые прошли повторный курс вакцинации или вновь переболели ковидом не более трех месяцев назад.

Для всех остальных действует 10-дневный карантин, его продолжительность можно сократить до семи дней при предъявлении отрицательного ПЦР-теста или экспресс-теста на антиген.

Требование обязательной вакцинации

Кроме того, федеральный канцлер и главы земельных правительств сошлись во мнении о том, что в Германии необходимо ввести всеобщую обязательную вакцинацию от коронавируса. Однако возможное введение обязательной вакцинации возможно только при соответственном изменении законодательства.

Шольц вновь призвал население вакцинироваться, отметив, что те, у кого есть такая возможность "должны не идти, а бежать" на прививки. "Мы знаем, что "омикрон" гораздо заразнее предыдущих вариантов вируса, - сказал он. - Новая прививка неизменно обеспечивает наилучшую защиту. По словам канцлера, до конца января должна быть достигнута "амбициозная цель" сделать 30 миллионов бустерных прививок.

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