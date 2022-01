COVID-19: в ФРГ впервые зафиксировано более 100 тысяч новых случаев за сутки

В память о жертвах пандемии

Кельн, май 2020 года

Инсталляция "It is like it is" в центре Кельна. Немецкий художник Денис Йозеф Мезег создал ее из 111 манекенов. Они "ушли" из магазинов, закрытых из-за локдауна, и "заменили" туристов, толпы которых в обычное время можно встретить у входа в знаменитый Кельнский собор. Город перестал быть живым, но надежда все еще есть, уверен художник.