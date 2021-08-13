 На что идут миллиарды, заработанные создателем вакцины BioNTech/Pfizer | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 26.11.2021

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Германия

На что идут миллиарды, заработанные создателем вакцины BioNTech/Pfizer

Благодаря коммерческому успеху профессора Угура Шахина город Майнц превращается в мировой центр в области онкологии, а местные и региональные власти расплачиваются с долгами.

Профессор Угур Шахин в лаборатории компании BioNTech в Майнце

Профессор Угур Шахин в лаборатории компании BioNTech в Майнце

Пандемия COVID-19 нанесла серьезный экономический ущерб многим городам мира. Немецкий Майнц, наоборот, из-за коронавируса, точнее - благодаря борьбе с ним, избавится от многолетних долгов и получит мощнейший финансовый импульс для своего развития. У него теперь есть все шансы стать одним из мировых научных и медицинских центров в области онкологии, вирусологии и геронтологии.

Когда-то, в конце Средних веков, процветанию этого древнего города на Рейне очень способствовал Иоганн Гутенберг, который изобрел здесь книгопечатание подвижными литерами.

BioNTech: многомиллиардная прибыль за считанные месяцы

Теперь, на пороге глобальной экономики знаний, Угур Шахин (Ugur Şahin) и Озлем Тюречи (Özlem Türeci), супружеская пара ученых-иммунологов и преподавателей медицинского факультета Университета имени Гутенберга, создала в Майнце в своей биотехнологической фирме BioNTech вакцину против нового смертельного вируса. Ту самую вакцину по принципиально новой мРНК-технологии, которой в этом году привилось от ковида большинство жителей Европы, Северной Америки, Японии и Бразилии, а в следующем будет массово вакцинироваться население Азии, Африки и Южной Америки.

17 ноября Угур Шахин и Озлем Тюречи получили Немецкую премию будущего-2021

17 ноября Угур Шахин и Озлем Тюречи получили Немецкую премию будущего-2021 от президента ФРГ

За пределами Германии эту вакцину практически всегда называют "пфайзеровской", поскольку через считанные недели после создания препарата в начале 2020 года компания BioNTech заключила стратегический альянс с фармацевтическим гигантом из США Pfizer. Опираясь на свой богатый опыт, американская корпорация организовала широкомасштабную третью фазу клинических испытаний вакцины, помогла подготовить документацию для ее регистрации в США и Евросоюзе в самом конце 2020 года и предоставила производственные мощности, что было особенно важно на первоначальном этапе ее распространения.

В результате вакцина BioNTech и Pfizer с официальным названием Comirnaty практически во всех демократических индустриально развитых странах сыграла решающую роль в прививочных кампаниях: она оказалась не только очень эффективной, но и физически доступной, поскольку обе фирмы-партнеры сумели в кратчайшие сроки резко увеличить ее выпуск. Это меньше чем за год обеспечило этим компаниям многомиллиардную прибыль, но одновременно - поток налоговых поступлений трем городам и двум федеральным землям Германии.

Благодаря налогам BioNTech Майнц расплатится со всеми долгами

Чистая прибыль компании BioNTech составила за первые девять месяцев этого года 7,1 млрд евро. Наряду с ее акционерами в самом большом выигрыше оказался Майнц. Во-первых, потому что благодаря такому коммерческому успеху один из самых закредитованных городов ФРГ рассчитывает завершить нынешний год с профицитом местного бюджета в 1,1 млрд евро, сообщил бургомистр Михаэль Эблинг (Michael Ebling). В следующем году плюс в городской казне благодаря налоговым платежам компании ожидается в размере 490 млн евро.

Средневековая улица в центре Майнца с видом на собор XI века

Средневековая улица в центре Майнца с видом на кафедральный собор XI века

Поэтому в мэрии исходят из того, что к концу 2022 года смогут наконец-то не только полностью расплатиться с долгами, накапливавшимися с середины 1980-х годов, но даже снизить налог на местный бизнес и тем самым привлечь в город новые фирмы. Ведь перспективы BioNTech как налогоплательщика выглядят многообещающими.

И дело тут не только в по-прежнему огромном спросе на Comirnaty из-за продолжающейся вакцинации населения в странах Азии, Африки и Южной Америки, начавшейся ревакцинации в индустриально развитых странах и разрешенного теперь в США и Евросоюзе применения варианта вакцины для детей в возрасте от 5 до 11 лет.

Изначально компания BioNTech создавалась в 2008 году для разработки индивидуализированных методов лечения рака на основе технологии мРНК. В борьбе с COVID-19 эта технология доказала свою эффективность и обеспечила необходимую для дальнейшего развития прибыль. Поэтому теперь от компании ждут прорыва в ее основной области - онкологии, что предвещает дальнейший рост доходов, возможно весьма значительный. Одновременно ее ученые работают над вакциной от малярии.

Строительный бум в Майнце: лаборатории вместо казарм бундесвера

Выигрыш Майнца состоит, во-вторых, в том, что этому городу с населением примерно в 220 тысяч человек предстоит теперь строительный и инвестиционный бум. Глава и совладелец компании BioNTech Угур Шахин объявил, что намерен вложить свыше 1 млрд евро в сооружение десяти новых зданий по всему городу. Среди них - производственная площадка, где будут выпускаться препараты для лечения раковых заболеваний.

Уже в начале 2022 года компании перейдет граничащая с ее штаб-квартирой часть территории бывших казарм бундесвера. "Там мы построим новые лаборатории и офисные помещения", - сообщил профессор Шахин. Оставшуюся часть бундесверовской территории BioNTech получит в начале 2023 года. "Тогда у нас будет в два раза больше площади, чем сейчас".

Штаб-квартира компании BioNTech в Майнце

Штаб-квартира компании BioNTech в Майнце. Рядом с ней вскоре развернется масштабное строительство

Так что если в данный момент в штаб-квартире компании трудятся порядка 1800 человек (по всему миру их около 2800), то в ближайшие пять-восемь лет число рабочих мест в Майнце составит от 3000 до 4000. Речь идет прежде всего о научных кадрах.

В целом же в Майнце в течение десятилетия могут появиться до 5000 новых высокооплачиваемых рабочих мест для специалистов в медицинской и фармацевтической сферах, считают в мэрии. Здесь уже решили выделить дополнительные площади рядом с университетским кампусом под технопарк для биотехнологических компаний и стартапов. Вместе с передаваемой BioNTech бывшей бундесверовской территорией под застройку отдаются в общей сложности 30 гектаров.

"Во время пандемии BioNTech превратила Майнц во всемирную аптеку", - радуется бургомистр Михаэль Эблинг. Теперь он хочет сделать город "глобальным технологическим центром в области онкологии и геронтологии". "Благодаря всемирному успеху BioNTech наша земельная столица получила шанс, который бывает раз в столетие", - подчеркивает Петер Хэнер (Peter Hähner), президент Торгово-промышленной палаты Рейнгессена.

Земля Рейнланд-Пфальц перестанет быть дотационным регионом

Этот регион находится в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, Майнц ее столица, и часть налоговых выплат BioNTech идет также в земельный бюджет. В данном случае размеры поступлений тоже оказались настолько значительными, что Рейнланд-Пфальц, по всей видимости, перестанет быть одной из 11 дотационных земель ФРГ и, возможно, даже присоединится к нынешним 5 землям-донорам. Так что предоставленные компании BioNTech в прошлом году правительством ФРГ 375 млн евро оказались удачным вложением средств немецких налогоплательщиков.

Производство вакцины BioNTech/Pfizer на заводе в Марбурге

Производство вакцины BioNTech/Pfizer на заводе в Марбурге

Тем более, что Угур Шахин инвестировал и продолжает инвестировать зарабатываемые компанией деньги не только в Майнце. Так, ее научно-производственная площадка в городке Идар-Оберштайн в той же земле Рейнланд-Пфальц получила этой осенью новые лабораторные помещения.

А головной завод BioNTech в Марбурге в соседней земле Гессен, купленный год назад и за считанные месяцы превращенный прошлой зимой в одного из крупнейших в мире производителей мРНК-вакцин, продолжает наращивать выпуск, чтобы выйти на намеченный 1 млрд доз в год. "Но мы вполне можем представить себе дальнейшее увеличение мощностей", - говорит профессор Шахин.

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  • Эмблема корпорации Pfizer на ее штаб-квартире в Нью-Йорке

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  • Работники в стерильном помещении завода компании BioNTech в Марбурге

    Вакцина BioNTech и Pfizer: германо-американская история успеха

    Марбург обеспечит 750 млн доз в год

    До создания вакцины BioNTech имела в Германии сравнительно небольшие производственные мощности. Теперь потребовалось крупное предприятие. 17 сентября 2020 года компания купила у швейцарского фармацевтического концерна Novartis завод в Марбурге. После срочной реконструкции и переоснащения он заработал 10 февраля. План на первое полугодие 2021 - 250 млн доз, проектная мощность - 750 млн доз в год.

  • Прибытие в Италию партии вакцин BioNTech/Pfizer в термобоксах

    Вакцина BioNTech и Pfizer: германо-американская история успеха

    Логистика требует холодного расчета

    Особенность вакцины BioNTech/Pfizer - ей требуются сверхнизкие температуры до минус 80 градусов. Поэтому при транспортировке используются специальные термобоксы. Каждая содержит 23 килограмма сухого льда, проложенного тремя слоями: это обеспечивает холод в течение десяти дней. И каждая оснащена термосенсорами, подключенными к спутниковой системе GPS. На снимке: прибытие партии вакцин в Италию.

  • Плакат в одном из центров вакцинации в Израиле

    Вакцина BioNTech и Pfizer: германо-американская история успеха

    Израиль подтвердил эффективность вакцины

    Ни одна страна не прививала свое население в декабре-феврале такими высокими темпами, как Израиль, и ни одна другая не изучала при этом столь пристально эффективность вакцины BioNTech/Pfizer. 21 февраля министерство здравоохранения Израиля сообщило: через две недели после второй прививки риск заболеть снижается на 95,8%, а угроза попасть в больницу или умереть - на 98,9%.

  • Президент ФРГ вручает орден разработчикам вакцины

    Вакцина BioNTech и Pfizer: германо-американская история успеха

    Орден в знак благодарности

    Германия отблагодарила своих ученых высшей наградой страны - орденом Крест за заслуги. 19 марта 2021 его вручил Озлем Тюречи и Угуру Шахину президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. "Вы приняли решение быть учеными и предпринимателями, потому что хотели, чтобы результаты ваших научных исследований дошли до пациентов, - подчеркнул он. - Вы создали вакцину для всего человечества".

    Автор: Андрей Гурков


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В США начали прививать детей от коронавируса

Контекст

Создавшая "вакцину Пфайзер" фирма BioNTech стала мотором экономики ФРГ

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Prof. Dr. med. Ugur Sahin ist Wissenschaftler und verfügt über mehr als 60 unabhängige Patente in zahlreichen Bereichen wie Life Science und Biotechnologie und Dr. Özlem Türeci ist Medizinerin und hat über 20 Jahre Erfahrung in der Krebsforschung. Ihr Schwerpunkt liegt auf der Erforschung neuer immuntherapeutischer Wirkstoffe und der Entwicklung von Antikörpern und impfstoffbasierten Behandlungskonzepten für solide Tumore, Interview 02.05.2018 *** Prof Dr med Ugur Sahin is a scientist with more than 60 independent patents in a variety of fields, including life science and biotechnology. Dr Özlem Türeci is a physician with over 20 years of cancer research experience. Her focus is on research into new immunotherapeutic agents and development of Antibodies and Vaccine-Based Treatment Concepts for Solid Tumors Interview 02 05 2018

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