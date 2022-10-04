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Участники антиправительственного протеста в Шверине, 2 октября 2022 года
Участники антиправительственного протеста в ШверинеФото: Bernd Wüstneck/dpa/picture alliance
ПолитикаГермания

На востоке Германии прошли антиправительственные протесты

Александра Иванова
59 мин. назад

Тысячи людей вышли на улицы ФРГ, чтобы выразить недовольство ростом цен, мерами по борьбе с коронавирусом и политикой Берлина в отношении России. В отдельных городах прошли и контрдемонстрации.

https://www.dw.com/ru/v-rade-gorodov-germanii-prosli-antipravitelstvennye-protesty/a-63324983

В ряде городов на востоке Германии в понедельник, 3 октября, состоялись демонстрации против актуального политического курса Берлина. Их участники выражали недовольство инфляцией, мерами по борьбе с коронавирусом SARS-CoV-2 и политикой Берлина в отношении России.

Так, в тюрингском городе Гера, по сведениям полиции, 10 000 человек вышли на улицы с требованием отменить санкции в отношении Москвы, принятые правительством ФРГ из-за войны в Украине. В этом шествии принял участие и глава фракции правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в ландтаге Тюрингии Бьёрн Хёке (Björn Höcke).

Между тем в первой половине дня в городе состоялась также контрдемонстрация противников АдГ, в которой приняли участие около 370 человек.

Участники протеста в Гере, 3 октября 2022 года
Участники протеста в ГереФото: Bodo Schackow/dpa/picture alliance

По сведениям полиции, на антиправительственные протесты в городе Веймаре, земельном округе Веймарер-Ланд и округе Заале-Хольцланд в Тюрингии вышли в общей сложности 4200 демонстрантов. Кроме того, в городе Альтенбург в той же федеральной земле 3800 человек собрались на не заявленную заранее демонстрацию.

Требование прекратить поставки оружия в Украину

В федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания антиправительственные выступления прошли в 15 городах, в том числе Шверине, Висмаре и Людвигслюсте. Общее число их участников, по оценке полиции, составило 7000 человек. Среди главных требований протестовавших значилась "доступная по цене политика в сфере энергетики", а также "политика, направленная на заключение мира, вместо поставок вооружений в Украину". Кроме прочего, участники критиковали политику входящей в правительство партии "Союз-90"/"зеленые", утверждая, что она привела в Германии к резкому росту цен и потере благосостояния.

Противники политики
Противники политики "зеленых" на улицах ШверинаФото: Bernd Wüstneck/dpa/picture alliance

В Дрездене протест против поставок вооружений в Украину и санкций в отношении России поддержали около 1400 человек.

В саксонском Лейпциге, кроме прочего, состоялось шествие под лозунгом "Мир, свобода, самоопределение", а в столице федеральной земли Саксония-Анхальт Магдебурге утром 3 октября на центральные улицы вышли около 2700 демонстрантов.

В городе Франкфурт-на-Одере в федеральной земле Бранденбург в протестах приняли участие около двух тысяч человек, сообщает агентство dpa. На плакатах, которые несли в руках некоторые участники этого мероприятия, были такие лозунги, как "Только мир - это победа" и "Остановите разжигание войны и санкции в отношении России".

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