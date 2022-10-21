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Шестимесячного ребенка прививают вакциной Moderna в США
Шестимесячного ребенка прививают вакциной Moderna в СШАФото: Paul Hennessy/SOPA Images/ZUMA /picture alliance
ЗдоровьеЕвропа

В ЕС одобрены вакцины для детей и против "омикрона"

Олег Соколенко
60 мин. назад

Еврокомиссия разрешила использование вакцин против COVID-19 производителей Pfizer и Moderna для вакцинации детей от шести месяцев. Также в ЕС одобрено использование новой вакцины Moderna против варианта "омикрон".

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Еврокомиссия (ЕК) в четверг, 20 октября одобрила использование вакцин против COVID-19 производителей Pfizer/BioNTech и Moderna для вакцинации детей в возрасте от шести месяцев до четырех лет. Таким образом ЕК приняла рекомендации Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА). Ранее обе вакцины были одобрены для взрослых и детей в возрасте пяти (в случае с Pfizer) и шести (в случае с Moderna) лет.

Для детей до четырех лет дозы вакцин будут существенно меньшими. По словам экспертов EMA, исследования показывают, что такая дозировка достаточна для защиты  организма от инфекции. Вопрос о массовой вакцинации младенцев и маленьких детей сейчас обсуждается в разных странах ЕС.

Одобрена новая вакцина от варианта коронавируса "омикрон"

Кроме того, Еврокомиссия одобрила модифицированную вакцину Moderna Spikewax для использования против субвариантов омикрон-варианта коронавируса SARS-CoV-2 BA.4 и BA.5. При этом данная вакцина остается эффективной и против предыдущих вариантов коронавируса, подчеркнули эксперты EMA. Они рекомендуют использовать Spikewax в качестве бустера для взрослых и детей в возрасте от 12 лет в текущем осенне-зимнем сезоне.

"Заболеваемость в Европе снова растет, поэтому важно, чтобы каждый повысил свою защиту этой зимой с помощью вакцинации и повторных прививок", - написала в Twitter еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кариакидес.

Рост заболеваемости ковидом в ФРГ

Заражаемость коронавирусом в Германии в октябре продолжает расти. По данным на 19 октября, в больницах ФРГ находилось более 24 тысяч зараженных коронавирусом пациентов - столько же, сколько на пике летней волны. Медики опасаются, что дальнейший приток пациентов может в ближайшие недели привести к перегрузке больниц - в том числе в свете нехватки персонала из-за роста заболеваемости среди сотрудников.

В стране обсуждается возможность вовзращения некоторых антиковидных ограничений, включая обязательное ношение масок в помещениях.

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@EU_Commission has authorised the BA.4/BA.5 adapted #COVID19 booster vaccine from Moderna

Твит об одобрении Еврокомиссией вакцины Moderna от новых вариантов омикрона
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