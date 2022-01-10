Австралийский суд отменил депортацию Новака Джоковича

Звезда мирового тенниса серб Новак Джокович одержал первую частичную победу в судебном разбирательстве по поводу его въезда в Австралию. Суд в Мельбурне в понедельник, 10 января, постановил освободить его из центра размещения лиц, которые должны быть депортированы из страны.

Адвокаты Джоковича отметили на слушаниях, что их клиент сделал "абсолютно все", чтобы получить разрешение на въезд в Австралию. По сообщениям СМИ, 16 декабря у теннисиста был взят положительный анализ на коронавирус, и считается, что он выздоровел. Теперь Джоковичу должны вернуть паспорт, кроме того, власти Австралии обязаны оплатить его расходы на адвокатов.

Однако, как сообщает агентство спортивных новостей sid, этот успех не гарантирует, что Джокович сможет защитить свой титул в Открытом чемпионате Австралии, стартующем 17 января. Правительство Австралии уже объявило, что рассмотрит возможность повторного отзыва визы Джоковича. В этом случае спортсмен будет лишен возможности посещать Австралию в течение трех лет.

Противник вакцинации

34-летний Джокович, являющийся убежденным противником вакцинации от коронавируса, 4 января сообщил о получении медотвода, который был одобрен властями австралийского штата Виктория и федерацией тенниса страны. Тем не менее, 5 января по прилету в Мельбурн ему было отказано во въезде в Австралию из-за нарушения антикоронавирусных требований, виза была аннулирована, а сам он должен был быть депортирован из страны.

Действия австралийских властей вызвали бурю негодования в Сербии. Президент страны Александр Вучич говорил о "преследовании" Джоковича. Отец спортсмена во время акции протеста в Белграде высказывался в еще более резких тонах. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, выступая в защиту действий своего правительства, заявил, что правила есть правила и они распространяются на всех. Именно "жесткая пограничная политика сыграла решающую роль в том, что смертность от COVID-19 в Австралии одна из самых низких в мире", - написал Моррисон в Twitter.

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