Теории заговора у новогодней елки. Как на них реагировать?

Не все, кто еще не привит от коронавируса, верят в теории заговора. Некоторых просто терзают сомнения, поскольку вакцина была разработана очень быстро, либо из-за того, что на тему пандемии курсирует много дезинформации, а некоторые просто не знают, кому и чему верить.

Эти люди обычно открыты для дискуссии - особенно если их собеседник пытается упорядочить хаос и делится научными знаниями о вирусе и вакцинации. Но что, если разумные доводы больше не помогают, потому что отец или тетя совершенно убеждены, что знают всю правду?

Ковид не страшнее гриппа? Спокойствие, только спокойствие!

Легко сказать, да тяжело сделать: сохраняйте спокойствие, даже если бабушка или дядя, поднеся ко рту вилку с "оливье", вдруг заводят речь о "чипировании через прививки".

Говорить спокойно и осознанно не означает, что не нужно опровергать ненаучные утверждения. Однако, если вы быстро потеряете самообладание и повысите голос, то вряд ли донесете информацию до собеседника. Задайте себе вопрос: чего я хочу добиться? Ведь в споре с близкими родственниками и друзьями главное - не победа. Мы их любим. И задаемся вопросами, что случилось? Почему ты так считаешь?

А если вы кричите, то наверняка не услышите их ответов.

Истинные причины привлекательности конспирологии

Социальный психолог Пиа Ламберти (Pia Lamberty) и писательница Катарина Нокун (Katharina Nocun) в своей книге "Поддельные факты" рассказывают о различных причинах, по которым людей привлекают конспирологические теории. Разочарования, страхии перегруженность информацией - вот лишь некоторые причины.

Теории заговора могут служить своего рода стратегией выживания, чтобы человеку не приходилось напрямую иметь дело со своими неприятными или постыдными чувствами. Кроме того, при помощи таких теорий быстро находится крайний - так, в собственном несчастье можно обвинить политиков, фармацевтические компании или "участвующие в мировом заговоре СМИ". И человеку сразу становится легче на душе.

Новый год - не повод говорить о пандемии

"Чем меньше у человека собственного контроля над ситуацией, тем больше он делегирует этот контроль внешнему врагу", - поясняет российский антрополог Александра Архипова, автор лекции "Слухи, легенды, фейки: что заставляет людей говорить неправду". Специфика России заключается как раз в высоком уровне недоверия властям, подчеркивает она. "Вкупе с потерей контроля возникает ощущение, что от нас что-то скрывают. Мы создаем внешнего врага, например, правительство, которое все время что-то недоговаривает. При этом к официальным источникам люди не обращаются, так как любая информация оттуда кажется им недостоверной", - говорит эксперт, подчеркивая, что эпидемии всегда порождали теории заговоров.

Эмоции против фактов

"Мама, а как вообще твои дела?" Таким может быть начало разговора об эмоциональном состоянии члена семьи, скрывающемся за увлеченностью теорией заговора, считает психолог Сара Кун (Sarah Kuhn). Она проводит в Базельском университете исследования когнитивных основ твердых убеждений и разбирается с приверженностью конспирологии.

"Люди, цепляющиеся за конспирологию, часто верят, что обладают эксклюзивной информацией, и считают важной задачей ее распространять", - говорит Кун. За этим может стоять стремление к действиям с ориентацией на определенные ценности, а может - и низкая самооценка, которая повышается во время рассказов о заговоре.

В такой ситуации приводить факты в качестве аргументов бесполезно. Дедушка, пытающийся заткнуть эмоциональную дыру с помощью конспирологических баек, так легко не сменит стратегию. Кроме того, в этом случае разговор ушел бы от сути проблемы, потому что обсуждать нужно не пластырь, а рану.

Сформулируйте факты, укажите на противоречия

Все это не означает, что фразу "вакцинация опасна для населения" следует оставлять без внимания. "Несомненно, можно показать противоречия в аргументации", - говорит Кун. Если особо подчеркиваются побочные эффекты вакцинации, почему не обсудить также и последствия заболевания COVID-19?

Демонстрация противников прививок в Дортмунде, фото из архива

По словам Кун, важно не разоблачать другого человека и не клеймить его позором. Это не спасет ни ваше новогоднее застолье, ни маму, увязшую в конспирологическом болоте. Фраза "как можно верить в этот бред?!" не поможет.

Вместо того, чтобы самому вязнуть в сюжетах конспирологов, Кун предлагает сформулировать факты и повторить их - максимально нейтрально и без обесценивания другого человека.

Пресечь антисемитизм

Многие конспирологические сюжеты используют антисемитские коды и шифры или даже напрямую уходят корнями в антисемитизм, пишут Ламберти и Нокун в "Поддельных фактах". Если брат завел шарманку о "мировой финансовой элите", которая "дергает за ниточки во всем мире", значит пришло время для четкого стоп-сигнала.

"Кукловоды", "те, кто тянет за ниточки" и "финансовая элита" - это эвфемизмы, которые часто используются в контексте антиеврейских нарративов. "Коды и метафоры работают как свисток. Тот, кто в состоянии услышать этот сигнал, расшифровывает его и понимает, что здесь распространяется ненависть к евреям", - говорится в публикации Фонда имени Амадеу Антонио "Деконструируйте антисемитизм".

"Не все конспирологические нарративы автоматически можно считать антисемитскими. Но сильно упрощенные описания реальности, включающие в себя "тех, кто наверху" и "нас внизу" часто дают возможность совместить нарратив с антисемитскими моделями объяснения мира", - говорят Ламберти и Нокун в своей книге.

Вот почему важно продемонстрировать мужество и принципиальность даже в самом узком семейном кругу и четко рассказать об опасности, которую таят в себе теории заговора: они могут разжигать ненависть, вражду и антисемитизм.

Расскажите о своих чувствах

Объяснять свое эмоциональное состояние "я-высказываниями" - это одно из средств профилактики конфликтов. Между фразами "меня это задевает" и "ты меня задеваешь" - большая разница. Последнее является явным обвинением, которое, скорее всего, вызовет сопротивление.

В Новый год все ждут позитивных эмоций

В отличие от черт характера, поведение и высказывания можно изменить. "Важно указать на конкретное действие или утверждение, которое является для вас обидным", - говорит Сара Кун. Это дает человеку возможность отреагировать на критику, не чувствуя себя отвергнутым как личность.

Перерыв в дискуссии о коронавирусе

Вообще-то у нас Новый год. Нужно ли в принципе говорить о пандемии, вакцине и чипировании? "Если разговор уходит в эту сторону, то лучше остановиться на секунду и спросить себя, есть ли у вас на это силы", - говорит Кун. Если все благие намерения вести светскую беседу уже утонули в двух бутылках водки, то, наверное, лучше воздержаться.

Кун предлагает заранее договориться об определенном кодовом слове, которое было бы сигналом всем участникам: смени тему сейчас же! Другой вариант - предварительно условиться с семьей, что у елки нет места разговорам о пандемии. Это совершенно нормально - нам всем нужна передышка и больше прекрасного в жизни. "Положительный совместный опыт укрепляет отношения и помогает еще не укоренившимся сторонникам теорий заговоров изменить свое мнение", - говорит Кун.

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