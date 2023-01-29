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Новак Джокович - десятикратный победитель Australian Open
Новак Джокович - десятикратный победитель Australian OpenФото: Mark Baker/AP/picture alliance
СпортАвстралия

Джокович в десятый раз победил на турнире Australian Open

Александра Иванова
57 мин. назад

В финале Открытого чемпионата Австралии по теннису Новак Джокович одолел соперника из Греции Стефаноса Циципаса.

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Сербский теннисист Новак Джокович одержал победу в финале Открытого чемпионата Австралии - Australian Open. В воскресенье, 29 января, он взял верх над соперником из Греции - Стефаносом Циципасом. Это уже десятый чемпионский титул Джоковича на турнире, который обеспечил ему и звание первой ракетки мира.

В стартовом сете Джокович уверенно вел и завершил его со счетом 6:3 в свою пользу. При этом Циципас выполнил шесть подач навылет, но не заработал ни одного брейк-пойнта. В свою очередь сербский теннисист продемонстрировал два эйса и реализовал один брейк-пойнт из трех.

Второй сет завершился на тайбрейке со счетом 7:6 (7:4) также в пользу Новака Джоковича. Перед этим при счете 5:4 в пользу греческого теннисиста его соперник сумел отыграть сетбол. Третий сет также завершился на тайбрейке в пользу Джоковича со счетом 7:6.

До финала Australian Open Джокович вел по личным встречам с Циципасом со счетом 10:2. В прошлом году Джоковичу не удалось выступить на турнире "Большого шлема" в Австралии. В январе 2022 года федеральный суд в Австралии постановил, что из-за отсутствия прививок от коронавируса SARS-CoV-2 спортсмен не сможет принять участие в Открытом чемпионате Австралии по теннису и должен выехать из страны.

Рекорд посещаемости турнира

Финал чемпионата проходил на хард-корте арены Рода Лейвера в Мельбурне. Среди гостей на трибуне, судя по фотографиям в СМИ, кроме прочих, был американский миллиардер Билл Гейтс.

Накануне, 28 января, титул чемпионки Australian Open и свою первую победу на турнирах "Большого шлема" завоевала белорусская теннисистка Арина Соболенко, обыгравшая в упорной борьбе в финале уроженку РФ Елену Рыбакину, выступающую за Казахстан.

По данным организаторов, за две недели турнира его посетили в общей сложности 839 192 болельщика. Это стало "рекордом на все времена". С учетом билетов, проданных на матчи квалификационной недели, общее число зрителей Australian Open на трибунах составило 902 312 человек.

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