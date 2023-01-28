Белоруска Соболенко победила на чемпионате Australian Open

Арина Соболенко стала лучшей в женском одиночном разряде на Открытом чемпионате Австралии по теннису, победив в финале выступающую за Казахстан Елену Рыбакину.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко в субботу, 28 января, завоевала кубок Открытого чемпионата Австралии - Australian Open - в женском одиночном разряде, одержав в финале верх над уроженкой России, выступающей за Казахстан, Еленой Рыбакиной.

Пятая ракетка мира, 24-летняя белоруска Арина Соболенко выступала на чемпионате под нейтральным флагом. Победа на Australian Open стала для нее дебютной на турнирах "Большого шлема". Ни Соболенко, ни Рыбакина ранее не доходили до финала Australian Open.

Решение в трех сетах

Первый сет остался за победительницей Уимблдона 2022 года Еленой Рыбакиной. Соболенко приграла ей со счетом 4:6. При этом уроженка России Рыбакина пять раз подала навылет и реализовала два брейк-пойнта из трех.

Во втором сете, продлившемся 57 минут, белорусской спортсменке удалось одержать верх со счетом 6:3. При этом Соболенко реализовала один брейк-пойнт и сделала семь эйсов, а Рыбакина отыграла два сетбола. Итоговый третий сет завершился со счетом 6:4 в пользу белорусской спортсменки.

Рекордное число зрителей на трибунах

Финал Australian Open в женском одиночном разряде проходил на арене Рода Лейвера в Мельбурне. Как сообщили организаторы в Twitter, за матчем наблюдали на трибунах 31 653 зрителя. "Это новый рекорд субботы (когда проходит женский финал. - Ред.), побивший предыдущий, от 2019 года, когда число зрителей составило 25 482 человека",- указано в твите.

Общий призовой фонд чемпионата составил в этом году более 76 млн австралийских долларов (50 млн евро). В прошлом году победительницей Открытого чемпионата Австралии по теннису стала австралийка Эшли Барти, являвшаяся на тот момент первой ракеткой мира. После этого она завершила карьеру.

Смотрите также: