Почему не все в Казахстане рады триумфу Рыбакиной на Уимблдоне

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Отношение казахстанцев к победе Елены Рыбакиной на Уимблдоне, судя по всему, неоднозначное - одни восхищаются успеху теннисистки, другие винят власти страны в поддержке легионеров.
Триумф 23-летней теннисистки из Казахстана Елены Рыбакиной в финале Уимблдона - безусловно, неординарное событие для центральноазиатского спорта. "Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала историческую победу на престижнейшем турнире Уимблдон. Искренне поздравляю нашу спортсменку!", - написал 9 июля в Twitter президент РК Косым-Жормат Токаев на казахском и русском языках.
Между тем, судя по высказываниям журналистов и пользователей соцсетей, далеко не все в Казахстане радуются триумфу Рыбакиной, родившейся в Москве и до 2018 года выступавшей за Россию, и считают ее победу в индивидуальном разряде на одном из турниров Большого шлема национальным спортивным достижением. Почему?
Критические комментарии на сей счет стали появляться в интернете уже после выхода Рыбакиной в финал турнира. "Все радуются, что впервые Казахстан в финале Уимблдона. Я буду прыгать от радости, когда там будет играть не москвичка с нашим флагом, а настоящие наши казахстанцы, которые родились здесь, пошли здесь на теннис и показали высокие результаты. И в них столько же вложат, как в легионеров из России", - выразила такие настроения в посте в Facebook казахстанская журналистка Гульбану Абенова. И призвала Федерацию тенниса Казахстана инвестировать в собственные юные таланты.
С Абеновой солидарен и пользователь Facebook Мирбол Ильясов. "Тащить из страны-изгоя гастарбайтеров, давать гражданство, радоваться их успехам - ниже своего достоинства". "Намыс деген жок ("Нет чести". - Ред.)", - добавляет он по-казахстански.
Елена Рыбакина родилась в Москве и первые шаги своей теннисной карьеры сделала, отстаивая цвета России. В 2017 году под руководством тренера Андрея Чеснокова она дошла до полуфинала юниорских Australian Open и "Ролан Гарроса" и выиграла турнир Torneo Bonfiqlo.
О том, что Рыбакина будет впредь выступать за Казахстан, Международная федерация тенниса (ITF) сообщила в июне 2018 года. Всего за месяц до этого казахстанское гражданство получил также россиянин Тимофей Скатов - бывшая первая ракетка мира среди юниоров. Одна из главных причин, по которой центральноазиатская республика так привлекательна для молодых спортивных талантов, - оказываемая им там значительная финансовая поддержка.
"Не знаю, обидно кому-то или нет из-за того, что я теперь выступаю не за Россию, а за Казахстан. Рада тому, как меня приняли в Казахстане. В меня поверили и очень помогают. Скоро я сыграю на Кубке Федерации. Довольна своим положением. Перемена спортивного гражданства помогла моей карьере. Не ожидала, что буду так быстро подниматься в рейтинге, но много работала над этим", - цитировало в феврале 2020 года казахстанское онлайн-издание Sport.kz одно из интервью Рыбакиной.
После победы экс-россиянки на Уимблдоне многие казахстанские пользователи соцсетей выразили мнение, что причины смены гражданства для Рыбакиной носили прежде всего корыстный характер. Масла в огонь подлили слухи о том, что Рыбакина якобы собирается заплатить налоги с призовых за победу на Уимблдоне, составивших в этом году два миллиона фунтов стерлингов, или более миллиарда тенге, в российскую казну.
Сама спортсменка так ответила на вопрос, что якобы живет в Москве: "По-моему, я живу в туре, потому что путешествую каждую неделю. Между турнирами я тренируюсь в Словакии, провожу сборы в Дубае. Так что я нигде не живу".
Дискуссия на эту тему приняла такой оборот, что в организации "Теннис Астаны" посчитали необходимым официально прояснить ситуацию. "Выплата призового фонда Уимблдонского турнира осуществляется в Великобритании. Подоходный налог с призовых гражданка Казахстана Елена Рыбакина уплатит единожды, также в Великобритании. В Казахстане выплат с призовых не будет в соответствии с подписанной и Казахстаном, и Великобританией конвенцией об избежании двойного налогообложения", - цитирует заявление организации казахстанский новостной портал Tegrinews.
Со своей стороны, Олжас Худайбергенов, член Центра анализа и мониторинга социально-экономических реформ при президенте Казахстана, заявил, что налоги с призовых Рыбакина будет платить в Казахстане: "Нигде она не говорила, что будет платить в России". Худайбергенов также отметил, что искренне рад за Рыбакину и надеется, что ее победа заставит многих казахстанцев поверить в свои возможности: "А то, что она не тренируется в КЗ, это не ее проблема, а наша как страны".
Лагерь поклонников таланта Елены Рыбакиной в Казахстане, действительно, весьма многочисленнен. Большинство местных СМИ с восторгом отзываются о ее достижении, называя молодую спортсменку "новой героиней Казахстана", а пользователи соцсетей не скупятся не только на критику, но и на поздравления. "Новый Казахстан - новые женщины!", - пишет на казахском пользователь Twitter с ником Bahetti. "День Победы! Поздравляем с победой, казахстанский народ!", - вторит ему, также по-казахски, юзер Dimash.
"Момент гордости для всей нации. Отличная работа, Елена. Мы гордимся тобой. Ты принесла славу нашей стране. Поздравляю", - добавляет пользователь Dilip Chandan уже на английском. "Национальность не имеет значения, есть в мире только одна нация - это люди, и среди них есть две нации: это хорошие и плохие люди, и все. Нет разницы - русский или казах, имеет значение, хороший ли он или плохой человек, только так и все", - резюмирует пользователь Twitter с именем Dan.
Российских и белорусских спортсменов в 2022 году к участию в Уимблдоне на фоне вторжения РФ в Украину не допустили. Именно по этой причине Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) приняли решение не начислять в этом году участникам этого престижного международного турнира рейтинговые очки. На исторической же родине новоиспеченной чемпионки Уимблдона ее победы считают отчасти и российскими. "Все же корни никуда не деть", - заявило, в частности, онлайн-издание Sport24 после выхода Рыбакиной в финал Уимблдона.
А глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев после победы уроженки Москвы в финале престижного турнира даже заявил, что она - "наш продукт". На что вице-президент Федерации тенниса Казахстана Юрий Польский резонно заметил, что считает неуместным использовать термин "продукт" по отношению к "личности, к которой нужно найти подход и ключи". "Этим много занимались тренеры и даже лично президент Федерации (тенниса Казахстана. - Ред.)", - напомнил он.
Со своей стороны, двукратный победитель турниров Большого шлема, экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников отметил, что победа Елены Рыбакиной - это "заслуга общая - и России, и Казахстана", поскольку на новой родине ей дали "определенную финансовую возможность, когда было тяжело", однако "бить справа и слева" научили в России.
Ну а сама Рыбакина? На пресс-конференции накануне финала Уимлбдона она сказала так: "Я уже давно и с радостью играю за Казахстан. Там в меня поверили. Вопрос, кем я себя чувствую, уже не стоит. Я уже проделала большой путь как казахстанская теннисистка, сыграла на Олимпиаде, в Кубке Федераций. Чувствую ли я себя в душе русской? Что это значит? Я играю в теннис".
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