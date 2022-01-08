 Australian Open: Джокович утверждает, что перенес ковид | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 08.01.2022

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Мир

Australian Open: Джокович утверждает, что перенес ковид

Если данные Новака Джоковича о перенесенном заражении коронавирусом подтвердятся, звезде мирового тенниса могут разрешить выступить на Открытом чемпионате Австралии.

Сербский теннисист Новак Джокович

Сербский теннисист Новак Джокович

Звезда мирового тенниса, серб Новак Джокович утверждает, что в конце 2021 года он перенес заражение коронавирусом. Адвокаты спортсмена предоставили суду в Мельбурне документы, из которых следует, что 16 декабря 2021 года повторный тест Джоковича на SARS-CoV-2 оказался положительным, пишет в субботу, 8 января, агентство dpa.

Если эти сведения подтвердятся, это будет означать, что к началу января теннисист имел право на въезд в Австралию даже без сертификата о пройденной вакцинации. 5 января Новаку Джоковичу, который собирается защитить свой чемпионский титул на турнире Australian Open (Открытый чемпионат Австралии по теннису), было отказано во въезде в страну, поскольку он не смог предоставить документы, подтверждающие, что он соблюдает требования по антиковидным ограничениям.

В настоящий момент Джокович находится в так называемом карантинном отеле в Мельбурне.

Как Джоковича не пустили в Австралию

"Правила есть правила, особенно когда речь идет о наших границах", - написал тогда в своем микроблоге Twitter премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Именно "жесткая пограничная политика сыграла решающую роль в том, что смертность от COVID-19 в Австралии одна из самых низких в мире", подчеркнул он.

В свою очередь, президент Сербии Александар Вучич выразил солидарность с Джоковичем "В соответствии со всеми нормами международного права Сербия будет бороться за Новака, за правду и справедливость", - написал он в своем аккаунте Instagram.

Открытый чемпионат Австралии по теннису начнется 17 января и будет завершен 30 января 2022 года. По данным организаторов, к участию в нем будут допущены лишь спортсмены, полностью вакцинированные от COVID-19, перенесшие заражение коронавирусом за последние полгода или имеющие противопоказания к вакцинации. 4 января Новак Джокович утверждал, что подпадает в одну из этих категорий.

Ситуация вокруг чешской теннисистки Ворацовой

Между тем 8 января агентство SID сообщило, что у чешской теннисистки Ренаты Ворацовой, собиравшейся выступать на Открытом чемпионате Австралии по теннису в парном разряде, была аннулирована виза и спортсменка была вынуждена покинуть страну.

Отмечается, что теннисистка также, как и Джокович, при въезде в Австралию указывала, что перенесла ранее заражение коронавирусом. 

Пандемия коронавируса в Австралии

По данным портала Worldometer, публикующего статистику заражений коронавирусом в мире, с начала пандемии в Австралии было зафиксировано почти 878 000 заражений. 2 344 человека за это время стали жертвами COVID-19. Более 378 000 пациентов побороли инфекцию.

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    Легендарный немецкий теннисист регулярно становился "звездой" не только светских хроник, но и судебных разбирательств. В 2002 году Беккер получил два года условно за уклонение от уплаты налогов.

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    Взлеты и падения звезды мирового тенниса

    Банкрот

    В этом году Беккера объявили банкротом. Возвращения денег от бывшего спортсмена требуют (как минимум!) один британский коммерческий банк, а также бывший деловой партнер Беккера. Речь идет о многомиллионных суммах. Сам Беккер не согласен с обвинениями в неплатежеспособности.

  • Борис Беккер

    Взлеты и падения звезды мирового тенниса

    Предмет насмешек

    Как будто мало было Беккеру скандальной славы в связи с его семейными и судебными разбирательствами! После появления в гротескном костюме в одной из телевизионных передач он окончательно превратился в предмет насмешек для всей Германии.

  • Борис Беккер и Джокович

    Взлеты и падения звезды мирового тенниса

    Возвращение звезды...

    ... было недолгим. В 2013 году Беккер стал главным тренером сербского теннисиста Новака Джоковича. Вместе они выиграли шесть "Шлемов". Но уже в 2016 году расстались.

  • Борис Беккер

    Взлеты и падения звезды мирового тенниса

    Заграничный немец

    В интервью по случаю своего 50-летия Беккер признал, что допускал ошибки. Назвал себя "заграничным немцем" - с немецким паспортом, но не с немецкой душой. В Германии, по его словам, он провел счастливое детство, но после первой же крупной победы немецкие СМИ только и делали, что склоняли его имя на все лады. О возвращении в Германию из Лондона, где он живет уже много лет, Беккер даже не думает.

    Автор: Элла Володина


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