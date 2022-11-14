  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Выборы в США
Ситуация в Беларуси
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке
Штаб-квартира ООН в Нью-ЙоркеФото: Eduardo Munoz/AP/picture alliance
КонфликтыУкраина

Генассамблея ООН заложила основу для репараций РФ Украине

Ольга Лебедева
17 ч. назад

Участники специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН поддержали резолюцию, в которой указывается на необходимость создания механизмов для возмещения Украине ущерба и потерь.

https://p.dw.com/p/4JW6x

Участники экстренной сессии Генеральной Ассамблеи ООН приняли резолюцию о механизме выплаты репараций Россией Украине, пострадавшей от развязанной против нее войны. В понедельник, 14 ноября, за документ, в котором Россия призывается к ответственности, в том числе путем выплаты репараций, проголосовали 94 страны, 14 высказались против, 73 воздержались. Против, помимо России, высказались, в том числе, Китай, Иран и Куба. Воздержались, среди прочих, Казахстан, Сербия, Бразилия и Индия.

Авторы резолюции указывают на необходимость создания механизмов для возмещения ущерба, потерь или телесных повреждений, причиненных Украине в результате "неправомерных действий" со стороны РФ. Кроме того, они рекомендуют членам Генеральной Ассамблеи в сотрудничестве с Киевом создать "международный реестр" для документирования претензий и сбора информации об ущербе и потерях украинцев и их государства.

Это уже пятая резолюция Генеральной Ассамблеи ООН, в которой осуждается война России против Украины. В сравнении с остальными, ее поддержали наименьшее число стран ООН. Резолюции Генассамблеи ООН не имеют обязательной юридической силы, но отражают мнение международного сообщества и обладают политическим весом.

Смотрите также:

Артемий Троицкий: Месяцы Путина сочтены, его свалят свои же

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Херсон под контролем Украины. Путин молчит. Что значит отступление российской армии. DW Новости (11.11.2022)

Херсон под контролем Украины. Путин молчит. Что значит отступление российской армии. DW Новости (11.11.2022)

Украинская армия вошла в Херсон. Это, с точки зрения экспертов, самое большое поражение Путина в этой войне. Кадры из города, а также обсуждение последствий ухода РФ из Херсона и готовности Москвы к мирным переговорам - в выпуске DW Новости.
Политика11 ноября 2022 г.29:15 мин.
external

Россия бежит из Херсона. Байден потерял Конгресс. Эволюция Медведева – "Заповедник", выпуск 239, 13.11.22

Россия бежит из Херсона. Байден потерял Конгресс. Эволюция Медведева – "Заповедник", выпуск 239, 13.11.22

Место встречи "Россия здесь навсегда". Интервью с Лукашенко о том, будет ли Беларусь принимать участие в войне. Байден потерял Конгресс, а Трамп его нашел. Алиев, Пашинян, Эрдоган и Раиси в видеообзоре политических влогеров. Песня с "Разговорами о важном". Медведев и биполярная асимметричная эволюция. Смотрите в 239-м выпуске "Заповедника"!
Политика13 ноября 2022 г.14:39 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

В Херсоне

В Херсон вернулись около 500 украинских полицейских

Конфликты8 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Разбитое окно в доме в Волчанске

"Каждый день прилетает из-за границы". Репортаж из Волчанска

"Каждый день прилетает из-за границы". Репортаж из Волчанска

Конфликты19 ч. назад
Конгресс США

Экс-посол: Если помощь США Украине сохранится, Киев победит

Экс-посол: Если помощь США Украине сохранится, Киев победит

Политика19 ч. назад
"Министр иностранных дел России Сергей Лавров" говорит в микрофоны, как на пресс-конференции, о предполагаемой госпитализации: "Поскользнулся, упал, очнулся - здоров!". Слово "гипс" перед словом "здоров" - зачеркнуто.

Лавров в больнице, или Приключения главы МИД России на Бали

Лавров в больнице, или Приключения главы МИД России на Бали

Политика21 ч. назад
Ведущие DW Новости Шоу Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Херсон освобожденный. Раскол Путина и патриотов. DW Шоу

Херсон освобожденный. Раскол Путина и патриотов. DW Шоу

Конфликты21 ч. назад59:44 мин.
Лидер J:Морс Владимир Пугач

J:Морс в Вильнюсе: главный хит теперь только по-украински

J:Морс в Вильнюсе: главный хит теперь только по-украински

Культура22 ч. назад
Си Цзиньпин

Как 10 лет правления Си Цзиньпина изменили Китай

Как 10 лет правления Си Цзиньпина изменили Китай

Политика10 ч. назад
На главную страницу