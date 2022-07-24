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Собянинский полк. Зимец близко - "Заповедник", выпуск 227

24 июля 2022 г.

Геопередизайнер раздает паспорта и ровняет с землей ландшафт. Дискуссия о том, как охранять Европу от короля Ночи, но так, чтобы его не обидеть. Пацаны идут к успеху в БРИКС. Почва для работы воображения - импортозамещение. Муха стала жертвой доноса. Смотрите в 227-м выпуске "Заповедника"!

https://www.dw.com/ru/satiritscheskoje-show-zapovednik/video-62579985

Сатирическое шоу "Заповедник"

В радиоактивном заповеднике Волк, Заяц, Ворона и Филин со всей звериной добротой анализируют последние телевизионные новости, пытаясь ответить на главный вопрос: сошли политики с ума, или же им достался недостойный их народ?

Программа выходит по воскресеньям в 19 часов по восточноевропейскому времени (20 часов по МСК).

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Наши сатирические итоги недели можно увидеть и в эфире партнерских ТВ-каналов, в том числе в России, Украине, Израиле. А на телеканале Starvision Волк и Заяц говорят на грузинском языке!

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