Полиция проверяет канал Собчак по статье о "гей-пропаганде"

По словам Ксении Собчак, на нее пожаловался "некий очень бдительный и очень разгневанный гражданин". Журналистка связывает проверку с интервью с Дарьей Касаткиной.

Полиция в Москве проверяет один из каналов журналистки Ксении Собчак на предмет нарушения статьи 6.21 КоАП РФ о "пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних". Об этом в понедельник, 12 сентября, сообщили в правоохранительных органах столицы.

Проверка начата по заявлению, поданному 7 сентября в отделение внутренних дел.

Как сообщила сама Собчак, пожаловался "некий очень бдительный и очень разгневанный гражданин по фамилии Солдатов".

Сама журналистка увязала происходящее с интервью с теннисисткой Дарьей Касаткиной, которая ранее совершила каминг-аут, сообщив, что встречается с фигуристкой Натальей Забияко.

Собчак: "Мы понимали, на что идем"

По мнению Ксении Собчак, речь идет о проверке YouTube-канала "Осторожно: Собчак", где интервью и вышло. "Теперь наше видео будут разбирать компетентные серьезные люди и выяснять, превращает ли оно натуралов в геев или нет", - сыронизировала Собчак.

"Мы еще на старте понимали, на что идем и чем это может обернуться. И, конечно, заранее старались сделать так, чтобы до нас не докопались", - отметила журналистка, обратив внимание на то, что видео было снабжено маркировкой, что оно "предназначено для просмотра лицам от 18 и старше".

"Удивительно (хотя на самом деле нет), что ЛГБТ-пропагандой сейчас готовы считать даже просто разговор с ЛГБТ-людьми об их жизни. - написала Собчак. - Лучше бы наше патриархальное общество так от оправданий домашнего насилия возбуждалось, кстати, а то закон до сих пор не принят".

Вызвана свидетелем пор делу о клевете

В Telegram у Ксении Собчак есть личный канал "Собчак", а также общественно-политический "Кровавая барыня" и связанный с ним "Осторожно, новости".

Ранее Собчак вызвали повесткой в Управление по организации дознания МВД РФ. Она проходит свидетелем по о клевете, которую режиссер Никита Михалков увидел в словах Виталия Манского.

В своем канале "Кровавая барыня" Ксения Собчак написала об "идейном расколе в z-сообществе". По ее словам, ее пытаются обвинить в том, что она "идет войной на русских патриотов".

За нарушение по статье 6.21 КоАП предполагаются для частных лиц штраф до 5 или 100 тысяч рублей, для юридических - до миллиона рублей или приостановление работы на срок до 90 суток.

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