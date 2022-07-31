 Собчак: Анатолий Чубайс попал в реанимацию | Новости из Германии о России | DW | 31.07.2022

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Россия

Собчак: Анатолий Чубайс попал в реанимацию

Экс-спецпредставитель президента РФ Анатолий Чубайс госпитализирован в европейскую клинику с диагнозом синдром Гийена-Барре, сообщила Ксения Собчак со ссылкой на его жену.

Анатолий Чубайс (фото из архива)

Анатолий Чубайс (фото из архива)

Бывший глава "Роснано" Анатолий Чубайс попал в реанимацию одной из европейских клиник с диагнозом синдром Гийена-Барре. Об этом в воскресенье, 31 июля, сообщила телеведущая Ксения Собчак со ссылкой на жену Чубайса Авдотью Смирнову.

"Говорила только что с Авдотьей. Состояние нестабильное. Стало плохо, внезапно начали отниматься руки и ноги. Вот комментарий лично Анатолия Борисовича: "Я госпитализирован в одну из европейских клиник с диагнозом синдром Гийена-Барре. Состояние средней тяжести, стабильное", - написала Собчак в своем Telegram-канале.

23 марта стало известно, что Анатолий Чубайс, занимавший должность спецпредставителя президента Владимира Путина, ушел со своего поста и уехал из России. По данным источников агентства РБК, Чубайс перебрался в Стамбул, но "собирался вернуться" в Россию. Позднее в Кремле подтвердили, что Чубайс уволился по собственному желанию. Как сообщалось, Чубайс покинул также совет директоров АФК "Система" и вышел из состава совета директоров компании "Электрозавод".

Синдром Гийена-Барре

Синдром Гийена-Барре - это редкое состояние, при котором иммунная система человека поражает собственные периферические нервы. Недуг может поражать людей в любом возрасте, но чаще всего встречается у взрослых людей и у мужчин. Развитию синдрома Гийена-Барре нередко предшествует перенесенная бактериальная или вирусная инфекция.

Первые симптомы заболевания включают слабость или покалывающие ощущения. Обычно они начинаются в ногах и могут затем распространяться на руки и лицо. У некоторых людей эти симптомы могут приводить к параличу ног, рук или лицевых мышц. Большинство людей полностью выздоравливают даже в самых тяжелых случаях синдрома Гийена-Барре.

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Ссылки в интернете

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