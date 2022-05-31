Зять Ельцина ушел с поста советника Путина после 22 лет работы

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.
Валентин Юмашев покинул Кремль "по собственной инициативе". Пост советника на общественных началах он занимал с 2000 года.
Зять бывшего президента России Бориса Ельцина Валентин Юмашев ушел с должности советника Путина, которую он занимал на общественных началах, сообщило в понедельник, 30 мая, агентство Reuters со ссылкой на два источника.
Уход Юмашева, в частности, подтвердила Людмила Телень - первый заместитель исполнительного директора фонда "Президентский центр Бориса Ельцина", в попечительский совет которого входит Валентин Юмашев. На вопрос Reuters, почему он оставил должность, Телень ответила: "Это была его инициатива". По словам другого источника Reuters, Юмашев покинул Кремль в апреле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и сам Юмашев не ответили на запросы Reuters.
"Юмашев был советником с ограниченным влиянием на процесс принятия решений Путина, но его уход устраняет одну из последних связей путинской администрации с правлением Ельцина, периодом либеральных реформ и открытости России по отношению к Западу", - пишет Reuters.
Другой высокопоставленный чиновник ельцинской эпохи, Анатолий Чубайс, в марте, вскоре после начала российского вторжения в Украину, уволился с должности спецпредставителя президента РФ по вопросам устойчивого развития и связям с международными организациями и покинул Россию, напоминает Reuters.
При Ельцине Валентин Юмашев входил в ближний круг президента, в 1997-1998 годах занимал пост главы его администрации и был женат на дочери Ельцина Татьяне. О том, что Юмашев занимает пост советника Путина на общественных началах, стало известно в июне 2018 года. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков тогда объяснял, что на этой должности Юмашев работает 18 лет.
Смотрите также:
Советник президента России, зять Бориса Ельцина Валентин Юмашев рассказал DW о приходе к власти Владимира Путина. 20 лет назад Ельцин назвал его преемником и досрочно ушел в отставку.
Бывшая первая леди России Наина Ельцина дала короткое интервью Deutsche Welle во время визита в Берлин. В германской столице она участвовала в конференции, приуроченной, в том числе, к недавнему юбилею Бориса Ельцина.